GAP’ı kaptırmam

Bir şapkayı bir de GAP’ı kaptırmadığımız dönemlerden yapay zekâyı konuştuğumuz bugünlere geçerken, Türk medyasında yapay zekânın yazdığı ilk gazete haberini ve yapay zekâ CEYD-A ile ilk gazete röportajını kimseye kaptırmam.

Bir Elon Musk olmasam da 2018 yılının haziran ve ekim aylarında, Şalom Gazetesindeki yazılarımda, Türk medyasındaki bu ilkleri yapay zekâ (Articoolo, Google Translate ve CEYD-A) ile birlikte gerçekleştirmiştik. Elon Musk xAI verdiği yapay zekâ şirketini kurdu. Twitter’ın adını da X olarak koymayı planlıyor.

Facebook’un adını Meta olarak değiştiren Mark Zuckerberg ile kafes dövüşü sosyal medyada hızla sürüyor. Threads ile Twitter’a rakip çıkmak için fırsatı kollayan Meta, 10 milyar dolara yakın para harcayıp metaverse’de beklediğini alamadı. Bizde sanal arsalara ve NFT ile nitelikli fikri tapulara yapılan yatırımlar da beklenen sonuçları yaratmadı.

Monopoly oyunundaki ve ABD kıtasının keşfi gibi herkes altına hücum etmişti oysaki. Yaz tatili modunda bir yazı ile ortaya karışık bu yazıda konudan konuya geçeceğim. Bazı tezatlara da değineceğim. Bu yüzden önce biraz taşeron katkı alıp yapay zekâdan faydalanmaya karar verdim.

“Enflasyonla nasıl mücadele edilir? sorumu https://tinywow.com/write/essay-writer yapay zeka sitesine yazdırdığım, Google Translate ile çevrilen ve kelimesine dokunmadığım kısım ile başlayalım. “Enflasyonla mücadele, kapsamlı ve sistematik bir yaklaşım gerektiren çok yönlü bir sorun teşkil etmektedir.

İlk olarak, faiz oranlarını sıkılaştırmak gibi para politikalarının uygulanması, para arzını azalttığı ve aşırı borçlanmayı caydırdığı için enflasyonu dizginlemek için etkili bir araç olabilir. Ek olarak, hükümet harcamalarının kısılması ve vergilerin artırılması gibi uygun maliye politikaları, tüketici talebini frenleyerek enflasyonla mücadeleye yardımcı olabilir.

Merkez bankaları ayrıca döviz değerlerini istikrara kavuşturmak ve nihai olarak enflasyonu etkileyen ithalat-ihracat dengesizliklerini yönetmek için döviz piyasasına müdahale edebilir. Ayrıca, piyasa rekabetini destekleyen, üretim maliyetlerini azaltan ve üretken sektörlere yatırımı teşvik eden arz yanlı politikalar, uzun vadeli fiyat istikrarına katkıda bulunabilir.

Son olarak, temel piyasa başarısızlıklarını ele alan ve şeffaf ve güvenilir ekonomik yönetişimi sağlayan sağlam bir düzenleyici ortamı teşvik etmek, işletmeler ve tüketiciler arasında güven aşılayabilir ve sonuçta enflasyonla mücadeleyi güçlendirebilir. Sonuç olarak, para, maliye, döviz kuru, arz yönlü ve düzenleyici politikaları kapsayan kapsamlı bir yaklaşım, enflasyonla etkin bir şekilde mücadele etmenin ve makroekonomik istikrarı yönetmenin anahtarıdır.” Ekonomi gazetecileri geçenlerde maaşları ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Benzer durum uzun zamandır akademide de var. Asgari ücrete göre çarpanlar bazı meslek gruplarında çok düştü. Ev sahiplerinin tabii olduğu yüzde 25 tavan fiyat artışı malum. Özel okullardaki yüzde 65 fiyat artışı tavanının üzerine çıkılan yükseköğrenim gibi örneklerle piyasadaki makaslar sorgulanıyor.

Taksimetre açılışına yüzde 87 zam yapılması önerisi karşısında ilaç fiyatlarında %30,5’luk bir kur düzeltmesi geldi. Kiralık evlerde tavan fiyat uygulaması varken kiralık arabalarda yok. Tezatlar çok. Akademisyenler yeşil pasaport için 15 yıl fiilen çalışma zorunluluğuna tabii iken, son 3 yılda 1,5 milyon dolar ihracat yapan firma temsilcileri yeşil pasaportu hemen alabiliyorlar.

2013 öncesinde tezsiz yüksek lisans yapanlar doktora yapabilirken, sonrasında akademik ünvanlara yol alabilirken, aynı kişiler 2 yıllık MYO’larda tezsiz mezun oldukları için öğretim görevlisi olamıyorlar. Boş evlere ek vergi tartışması sürerken devre mülk, yat, boş oteller, satılamayan inşaatlar ve plazalar, karavan ve tiny house’lar, yurtdışındaki evler vb. ne olacak?

Yat, kotra, tekne ve ticari araç kiralık plakalarında benzer şekilde MTV ve vergi yok. Dünya işlerini bırakıp biraz dünya dışına bakalım. Uzayın başlangıcı sayılan Kármán hattı üzerinde de vergi yok. NASA Psyche misyonu ile asteroit madenciliğine çok yaklaştı. 51'inci Bölge dâhil uzaylılar var mı? ABD Kongresinde bu Çarşamba UAP/UFO tanıkları dinlenecek. Takvimlere not etmek lazım. Belki de her şey bomboş.