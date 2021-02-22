‘Gara’ gerginliği sürüyor, Gergerlioğlu için gözler TBMM’de

Gara’da aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 13 vatandaşın şehit edilmesinin ardından ‘sorumluluğun hükümette olduğu’ yönünde muhalefetten gelen eleştiriler siyasette tansiyonu yükseltti. Geçen salı günü, operasyonla ilgili Meclis’teki bilgilendirme toplantısında, bir kadın milletvekilinin Gara’ya gittiğini söyleyen ve isim vermeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün Gara’ya giden HDP’li kadın milletvekilinin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. HDP’li Taşdemir ise sosyal medya hesabından bunun yalan ve iftira olduğunu savundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun terör örgütü propagandasından aldığı 2 yıl 6 ay ceza Yargıtay’da onandı. Kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında HDP’li milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanıp Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini açıkladı.

Fezlekeler, TBMM’ye sunulacak. Karma Komisyon’da ele alındıktan sonra oylama için Genel Kurul’da görüşülecek. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınmasıyla birlikte yargılanmalarının önü açılacak. HDP’li Gergerlioğlu ilişkin kesinleşmiş yargı kararının bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda okunması bekleniyor. HDP cephesindeki bu gelişmeler, Meclis’te siyasi tansiyonun yüksek olduğu tartışmalı bir haftaya işaret ediyor.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NA ÜYE SEÇİMİ YAPILACAK

Meclis’te bu hafta down sendromlu ve otistik bireylerin sorunları, nadir görülen hastalıklar ile tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporları ele alınacak. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na üye seçimi yapılacak. KİT Komisyonu ise, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü’nün hesaplarını görüşecek. 23 Şubat Salı günü CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti’nin, 24 Şubat Çarşamba günü de AK Parti grup toplantılarının yapılması bekleniyor.