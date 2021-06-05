Garajda doğan dev: Amazon

İspanyol kaşif Francisco de Orellana’nın 1541 yılında Latin Amerika’da yaşadıkları, karşılaştıkları hayret vericiydi. Kocaman bir ormanda, upuzun bir nehirde saldırıya uğradıklarını anlatıyordu etrafındakilere. Kadınlar var. Kadın savaşçılar. Onlara Amazon adını vermişti. O nehre de, ormana da…

Oysa Amazonlar Yunan mitolojisinin efsanevi kahramanlarıydı. Günümüz Karadeniz kıyısında, Sinop-Trabzon arasında yaşadıkları ifade ediliyor. Öyle ki Sinop şehrinin ismini Sinope adlı Amazon kraliçesinden aldığı bile rivayet edilir. Dünyanın akciğeri sayılan Amazon’un büyüklüğü dünyanın en büyük şirketinin de ilham kaynağı olur. Gelin size bunun hikayesinden bahsedelim.

Göçmen bir ailenin üyesi olarak dünyaya gelen Jeff rey Preston Jorgensen yani günümüz adıyla Jeff Bezos, liseden itibaren okulun en dikkat çeken öğrencisi oldu. Ulusal Başarı Bursu ve Gümüş Şövalye Ödülü’nü kazanan Bezos’un hayalleri büyüktü. Lise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Bezos, insanlığın uzayı kolonileştireceği günü hayal ettiğini anlattı.

MCDONALD’S’DA AŞÇIYDI

Princeton’a gitti, başarıyla tamamladı. İş hayatına McDonalds’da aşçı olarak başladı. 1993 yılında kendi işini kurmaya karar verdi. İyi bir kitap okuyucusuydu ve ilk girişimi de bunun üzerineydi. 1994 yılında garajında çevrimiçi kitapçı olmaya karar verdi; şirketini kurdu. Girişiminde de hayaller vardı. İsmini de önce Cadabra yaptı. Ardından Amazon olarak değiştirdi. Amazon kadar büyük olmayı hayal etti. İflas edeceği, batacağı söylendi. Hatta ifl as oranı bile açıklandı: yüzde 70. Büyüme stratejisinden vazgeçmeyen Bezos’un Amazon’u başlangıçta çevrimiçi bir kitapçı olmasına rağmen, diğer ürünlere açılmayı planlamıştı. Bezos Amazon’u kurduktan üç yıl sonra, ilk halka arz ile onu halka açtı. 1998’de Bezos, çevrimiçi müzik ve video satışına yöneldi ve yılsonunda şirketin ürünlerini çeşitli diğer tüketim mallarını içerecek şekilde genişletti.

Bezos, şirketin 1997 hisse senedi arzında toplanan 54 milyon doları, daha küçük rakiplerin agresif bir şekilde satın alınmasını finanse etmek için kullandı. 2002’de Bezos, Amazon’u hava durumu kanallarından ve web sitesi trafiğinden veri derleyen Amazon Web Services’i başlatmaya yönlendirdi. 2013 yılında Bezos, Amazon Web Services adına Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile 600 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu imzaladığı ilk büyük anlaşma olarak Amazon’un kaderini değiştirdi.

KARAMEHMET BEZOS’TAN DAHA ZENGİNDİ

Amazon, 26 yıllık geçmişi olmasına rağmen dünyanın en büyük şirketlerinden biri. 1994’te bir garajda ortaya çıkan Amazon fikri, şu anda 386 milyar dolarlık ciro yapan bir dev haline geldi. 1 milyondan fazla çalışanı olan Amazon’u yaratan Bezos’un ilerlemesi bir ders niteliğinde. Düşünün, 2000 yılında Bezos’un serveti 6.1 milyar dolardı ve dünyanın en zengin 55’inci zenginiydi. Aynı yıl Turkcell’ in kurucusu Mehmet Emin Karamehmet, 8 milyar dolarlık servetiyle bu listede 31’inci sıradaydı. Aradan 21 yıllık süre geçti ve Karamehmet, uzun süredir Forbes listesinde yer almıyor. Bezos ise 187 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en zengini.

Bezos kitap satmak için yola çıktı. Şimdi kitapları yazılıyor.