Garanti BBVA Kirala’dan iPhone kiralama ve dijitalden ikinci el araç satışı
Garanti BBVA Kirala, iPhone kiralama hizmetini devreye alırken kiralama süresini tamamlayan filo araçlarının ikinci el satışını da dijital kanallara taşıdı. Şirketin gelecek dönem planları arasında bireysel müşterilere dijital kanaldan araç kiralama hizmeti sunmak ve teknoloji kiralamasını yeni kategorilerle büyütmek de bulunuyor.
Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Kirala markasıyla faaliyetlerini sürdürürken, araç kiralamada edindiği finansman, risk yönetimi ve operasyon deneyimini yeni iş modellerine taşıyor. Şirket, eylülde kullanıma sunduğu iPhone kiralama hizmetiyle teknoloji kategorisine adım atarken, kiralama dönemini tamamlayan filo araçlarını da bireysel ve kurumsal müşterilere dijital kanallar üzerinden sunmaya başladı. Garanti BBVA Kirala’nın Genel Müdürü Burak Ali Göçer, yeni iş modelinde yalnızca ürünlerin kiralanmasına değil, kullanım süresi tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirilmesine de odaklandıklarını belirterek, “İade edilen ürünler kontrol edilerek yeniden kullanıma kazandırılabiliyor veya uygun geri dönüşüm süreçlerine yönlendirilebiliyor. Ticaret Bakanlığımızla yenileme merkezi olma yolunda çalışmalarımız sürüyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla ürünlerin ömrünü uzatmayı ve kaynakları verimli kullanmayı hedefliyoruz” dedi.
iPhone kiralamaya yoğun ilgi
Garanti BBVA Kirala, teknoloji alanındaki ilk hizmetini iPhone kiralama modeliyle başlattı. “iPhone ile başlamamızda iki neden öne çıktı. Teknoloji hızla ilerliyor; telefonlar yeni modeller karşısında kısa sürede geride kalabiliyor” diyen Göçer, “Sahip olmak yerine güncel teknolojiye erişmek önem kazanıyor. Ayrıca hâlâ kullanım ve ekonomik değeri olan pek çok telefon çekmecelerde atıl kalıyor. Kiralama sonunda cihazları geri alıp yeniden değerlendirerek bu israfı azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Göçer, “Eylül ayında kullanıma sunduğumuz iPhone kiralama hizmeti yüksek ilgiyle karşılaştı. Apple Yetkili İş Ortağı olarak bireysel Garanti BBVA müşterilerimize iPhone modellerini 12 veya 24 ay süreyle sunuyoruz. Müşterilerimiz yalnızca Garanti BBVA Mobil üzerinden modeli, depolama kapasitesini, rengi, süreyi ve ödeme planını seçerek başvurularını tamamlıyor. Apple’ın Türkiye’deki yetkili dağıtım kanalından tedarik edilen sıfır telefonlar, orijinal kutusunda anlaşmalı kargoyla adrese teslim ediliyor. Kutuyu ilk müşterimiz açıyor. Poliçe koşulları kapsamındaki sigorta teslim tarihinde başlıyor ve kiralama süresince devam ediyor. Primi Mobil’de gösterilen kira tutarına dahil; ayrıca sigorta primi alınmıyor” dedi.
Verilen bilgiye göre, süre sonunda cihaz iade ediliyor; satın alma seçeneği bulunmuyor. Kurye veya kargo üzerinden iade süreci organize ediliyor. Göçer, “Dönem bitmeden, güncel koşullar ve stoklar doğrultusunda muadil ya da üst model için avantajlı teklifler sunacağız” dedi.
Kiralama maliyetinde ikinci el değeri belirleyici
Kiralama ile satın alma arasındaki maliyet farkının değerlendirilmesinde yalnızca telefonun fiyatı ile aylık kira bedelini karşılaştırmanın yeterli olmadığını belirten Göçer, ödemelerin zaman içindeki değerinin ve cihazın ikinci el değerinin de hesaba katılması gerektiğini söyledi. Kira fiyatını belirlerken cihazın kullanım sonundaki tahmini değerini dikkate aldıklarını ifade eden Göçer, “İade edilen telefonları yeniden ekonomiye kazandırıyor, satış sürecini biz yönetiyoruz. Cihaz sigortası da kira bedeline dahil” dedi.
Şirketin paylaştığı, 5 Ekim 2026 fiyatlarını esas alan örneğe göre, iPhone 18 Pro 256 GB modelinin Apple Türkiye’deki peşin satış fiyatı 137 bin 999 TL. KDV ve sigorta dahil 24 eşit ödemeli kiralama planında aylık kira 5 bin 910 TL olurken, her ay 750 TL nakit iade kazanılması halinde nakit iade sonrası net aylık yük 5 bin 160 TL’ye düşüyor. Kampanyanın aynı koşullarla sürdüğü ve her ay nakit iadeye hak kazanıldığı varsayımıyla 24 aylık kiralamanın nakit iadeler sonrası toplam net maliyeti 123 bin 840 TL olarak hesaplanıyor. Nakit iade, hak kazanılan ayı izleyen ay kredi kartına yapılıyor.
Şirketin satın alma ve kiralama seçeneklerini gelecekteki ödeme ve gelirlerin bugünkü değerleri üzerinden karşılaştırdığı hesaplamada, satın almanın net kullanım maliyeti yaklaşık 110 bin 500 TL, nakit iade sonrası kiralamanın maliyeti ise yaklaşık 81 bin TL olarak veriliyor. Buna göre iki seçenek arasındaki fark yaklaşık 29 bin 500 TL’ye ulaşıyor. Örnekte aylık %4,17 iskonto oranı, 24 ay sonunda 89 bin 828 TL tahmini ikinci el satış değeri ve satın alma seçeneğinde aylık 398 TL eşdeğer sigorta maliyeti varsayılıyor.
Hesaplamanın belirli varsayımlara dayandığını vurgulayan Göçer, telefon kiralama için de araç kiralamadakine benzer bir karşılaştırma aracı geliştirmeye hazırlandıklarını söyledi. Nakit iade uygulamasında müşteriler, belirlenen hesap hareketi, kredi kartı kullanımı, fatura ödeme ve mobil uygulamaya giriş koşullarını yerine getirerek aylık 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında nakit iade kazanabiliyor. Üst nakit iade seviyelerinde ek varlık koşulları da aranıyor.
İkinci el filo araçları dijital kanallarda
Garanti BBVA Kirala, kiralama dönemini tamamlayan filo araçlarının ikinci el satışını da başlattı. Bakım geçmişi, kontrolleri ve ekspertiz raporlarıyla satışa sunulan araçlar, bireysel ve kurumsal müşterilere ulaştırılıyor. Böylece şirket, kiralama süresi sona eren araçların yeniden kullanıma kazandırılmasını ve ikinci el pazarında değerlendirilmesini hedefliyor. Göçer, Garanti BBVA Mobil’de yer alan Araç Değerleme hizmetiyle kullanıcıların kendi araçlarının güncel piyasa değerini de görebildiğini belirtti. CarData’nın piyasa verilerinden yararlanan hizmetin, araç sahiplerinin değerleme sürecine destek sunduğunu kaydeden Göçer, ikinci el satış faaliyetleriyle araçların yeni bir kullanım dönemine geçmesini amaçladıklarını ifade etti.
Sırada bireysel araç kiralama var
Garanti BBVA Kirala, gelecek dönemde bireysel müşterilere yönelik araç kiralama hizmetini de dijital kanallardan sunmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar özellikle az sayıda araç kullanan KOBİ’lere yönelik dijital deneyimini geliştiren şirket, bu modeli daha geniş müşteri kitlelerine taşımayı hedefliyor. Otomobilin uzun yıllar yatırım aracı olarak görülmesinin bireysel kiralamanın yaygınlaşmasını sınırladığını ifade eden Göçer, bugün otomobilin yatırım cazibesinin azaldığını ve kullanım odaklı seçeneklerin önümüzdeki dönemde daha fazla kabul göreceğini düşündüklerini söyledi. Göçer, “Yakında bireysel müşterilerimize de araç kiralamayı dijital kanaldan sunmaya başlayacağız. iPhone ile başladığımız teknoloji kiralamayı da yeni kategorilerle büyütmeyi; yaklaşık 20 yıllık finansman, risk, operasyon ve ürün yaşam döngüsü yönetimi birikimimizi daha geniş müşteri kitlelerine taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.
KOBİ’lerin potansiyeli yeni model getirdi
Garanti BBVA Kirala’nın Genel Müdürü Burak Ali Göçer, isim değişikliğini şu şekilde anlattı: “Yaklaşık 20 yıldır yüksek değerli varlıkların finansmanını, riskini ve operasyonunu; seçimden teslimata, bakım ve servisten iade ve ikinci el değer yönetimine kadar yürütüyoruz. Özellikle 1-3 araç kullanan KOBİ’lerin potansiyelini gördük. Banka iştiraki olarak bu müşterileri tanımamızdan yararlanıp kiralama deneyimini Garanti BBVA Mobil’e taşıdık. Bu modelle müşteri tabanımızı yaklaşık %30 büyüttük. Garanti BBVA Kirala, aynı deneyimi farklı ürünlerde de sunmak için doğdu. Araç kiralama sürecini, 18 milyondan fazla aktif mobil müşterisi bulunan Garanti BBVA Mobil’e taşıdık. Müşteriye ihtiyaç anında kolay ve güvenilir bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. KOBİ’lerde karşılık bulan dijital deneyimi şimdi yeni ürün kategorilerine taşıyoruz.”
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