Garanti BBVA Kirala’dan iPhone kiralama ve dijitalden ikinci el araç satışı

Garanti BBVA Kirala, iPhone kiralama hizmetini devreye alırken kiralama süresini tamamlayan filo araçlarının ikinci el satışını da dijital kanallara taşıdı. Şirketin gelecek dönem planları arasında bireysel müşterilere dijital kanaldan araç kiralama hizmeti sunmak ve teknoloji kiralamasını yeni kategorilerle büyütmek de bulunuyor.

Garanti BBVA Filo, Ga­ranti BBVA Kirala mar­kasıyla faaliyetlerini sürdürürken, araç kiralamada edindiği finansman, risk yöne­timi ve operasyon deneyimini yeni iş modellerine taşıyor. Şir­ket, eylülde kullanıma sundu­ğu iPhone kiralama hizmetiy­le teknoloji kategorisine adım atarken, kiralama dönemini ta­mamlayan filo araçlarını da bi­reysel ve kurumsal müşterilere dijital kanallar üzerinden sun­maya başladı. Garanti BBVA Kirala’nın Genel Müdürü Bu­rak Ali Göçer, yeni iş modelin­de yalnızca ürünlerin kiralan­masına değil, kullanım süresi tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirilmesine de odak­landıklarını belirterek, “İade edilen ürünler kontrol edilerek yeniden kullanıma kazandı­rılabiliyor veya uygun geri dö­nüşüm süreçlerine yönlendi­rilebiliyor. Ticaret Bakanlığı­mızla yenileme merkezi olma yolunda çalışmalarımız sürü­yor. Döngüsel ekonomi yaklaşı­mıyla ürünlerin ömrünü uzat­mayı ve kaynakları verimli kul­lanmayı hedefliyoruz” dedi.

iPhone kiralamaya yoğun ilgi

Garanti BBVA Kirala, tekno­loji alanındaki ilk hizmetini iP­hone kiralama modeliyle baş­lattı. “iPhone ile başlamamızda iki neden öne çıktı. Teknoloji hızla ilerliyor; telefonlar yeni modeller karşısında kısa süre­de geride kalabiliyor” diyen Gö­çer, “Sahip olmak yerine güncel teknolojiye erişmek önem ka­zanıyor. Ayrıca hâlâ kullanım ve ekonomik değeri olan pek çok telefon çekmecelerde atıl kalıyor. Kiralama sonunda ci­hazları geri alıp yeniden değer­lendirerek bu israfı azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Göçer, “Eylül ayında kullanı­ma sunduğumuz iPhone kirala­ma hizmeti yüksek ilgiyle kar­şılaştı. Apple Yetkili İş Ortağı olarak bireysel Garanti BBVA müşterilerimize iPhone mo­dellerini 12 veya 24 ay sürey­le sunuyoruz. Müşterilerimiz yalnızca Garanti BBVA Mobil üzerinden modeli, depolama kapasitesini, rengi, süreyi ve ödeme planını seçerek başvu­rularını tamamlıyor. Apple’ın Türkiye’deki yetkili dağıtım kanalından tedarik edilen sıfır telefonlar, orijinal kutusunda anlaşmalı kargoyla adrese tes­lim ediliyor. Kutuyu ilk müş­terimiz açıyor. Poliçe koşulla­rı kapsamındaki sigorta teslim tarihinde başlıyor ve kiralama süresince devam ediyor. Primi Mobil’de gösterilen kira tuta­rına dahil; ayrıca sigorta primi alınmıyor” dedi.

Verilen bilgiye göre, süre so­nunda cihaz iade ediliyor; sa­tın alma seçeneği bulun­muyor. Kurye veya kargo üze­rinden iade süreci organize ediliyor. Göçer, “Dönem bitme­den, güncel koşullar ve stoklar doğrultusunda muadil ya da üst model için avantajlı teklifler sunacağız” dedi.

Kiralama maliyetinde ikinci el değeri belirleyici

Kiralama ile satın alma ara­sındaki maliyet farkının değer­lendirilmesinde yalnızca te­lefonun fiyatı ile aylık kira be­delini karşılaştırmanın yeterli olmadığını belirten Göçer, öde­melerin zaman içindeki değe­rinin ve cihazın ikinci el değe­rinin de hesaba katılması ge­rektiğini söyledi. Kira fiyatını belirlerken cihazın kullanım sonundaki tahmini değerini dikkate aldıklarını ifade eden Göçer, “İade edilen telefonları yeniden ekonomiye kazandırı­yor, satış sürecini biz yönetiyo­ruz. Cihaz sigortası da kira be­deline dahil” dedi.

Şirketin paylaştığı, 5 Ekim 2026 fiyatlarını esas alan örne­ğe göre, iPhone 18 Pro 256 GB modelinin Apple Türkiye’de­ki peşin satış fiyatı 137 bin 999 TL. KDV ve sigorta dahil 24 eşit ödemeli kiralama planında ay­lık kira 5 bin 910 TL olurken, her ay 750 TL nakit iade kazanılma­sı halinde nakit iade sonrası net aylık yük 5 bin 160 TL’ye düşü­yor. Kampanyanın aynı koşul­larla sürdüğü ve her ay nakit iadeye hak kazanıldığı varsayımıyla 24 aylık kiralamanın nakit iadeler sonrası toplam net maliyeti 123 bin 840 TL olarak hesaplanıyor. Nakit iade, hak kazanılan ayı iz­leyen ay kredi kartına yapılıyor.

Şirketin satın alma ve kira­lama seçeneklerini gelecekteki ödeme ve gelirlerin bugünkü de­ğerleri üzerinden karşılaştırdığı hesaplamada, satın almanın net kullanım maliyeti yaklaşık 110 bin 500 TL, nakit iade sonrası ki­ralamanın maliyeti ise yaklaşık 81 bin TL olarak veriliyor. Buna göre iki seçenek arasındaki fark yaklaşık 29 bin 500 TL’ye ulaşı­yor. Örnekte aylık %4,17 iskon­to oranı, 24 ay sonunda 89 bin 828 TL tahmini ikinci el satış değeri ve satın alma seçeneğin­de aylık 398 TL eşdeğer sigorta maliyeti varsayılıyor.

Hesaplamanın belirli varsa­yımlara dayandığını vurgulayan Göçer, telefon kiralama için de araç kiralamadakine benzer bir karşılaştırma aracı geliştirmeye hazırlandıklarını söyledi. Nakit iade uygulamasında müşteriler, belirlenen hesap hareketi, kredi kartı kullanımı, fatura ödeme ve mobil uygulamaya giriş koşul­larını yerine getirerek aylık 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında na­kit iade kazanabiliyor. Üst nakit iade seviyelerinde ek varlık ko­şulları da aranıyor.

İkinci el filo araçları dijital kanallarda

Garanti BBVA Kirala, kirala­ma dönemini tamamlayan filo araçlarının ikinci el satışını da başlattı. Bakım geçmişi, kont­rolleri ve ekspertiz raporlarıyla satışa sunulan araçlar, bireysel ve kurumsal müşterilere ulaş­tırılıyor. Böylece şirket, kirala­ma süresi sona eren araçların yeniden kullanıma kazandı­rılmasını ve ikinci el pazarın­da değerlendirilmesini hedef­liyor. Göçer, Garanti BBVA Mo­bil’de yer alan Araç Değerleme hizmetiyle kullanıcıların ken­di araçlarının güncel piyasa de­ğerini de görebildiğini belirtti. CarData’nın piyasa verilerin­den yararlanan hizmetin, araç sahiplerinin değerleme süre­cine destek sunduğunu kay­deden Göçer, ikinci el satış fa­aliyetleriyle araçların yeni bir kullanım dönemine geçmesini amaçladıklarını ifade etti.

Sırada bireysel araç kiralama var

Garanti BBVA Kirala, gelecek dönemde bireysel müşterilere yönelik araç kiralama hizmetini de dijital kanallardan sunmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar özellikle az sayıda araç kullanan KOBİ’lere yönelik dijital deneyimini geliştiren şirket, bu modeli daha geniş müşteri kitlelerine taşımayı hedefliyor. Otomobilin uzun yıllar yatırım aracı olarak görülmesinin bireysel kiralamanın yaygınlaşmasını sınırladığını ifade eden Göçer, bugün otomobilin yatırım cazibesinin azaldığını ve kullanım odaklı seçeneklerin önümüzdeki dönemde daha fazla kabul göreceğini düşündüklerini söyledi. Göçer, “Yakında bireysel müşterilerimize de araç kiralamayı dijital kanaldan sunmaya başlayacağız. iPhone ile başladığımız teknoloji kiralamayı da yeni kategorilerle büyütmeyi; yaklaşık 20 yıllık finansman, risk, operasyon ve ürün yaşam döngüsü yönetimi birikimimizi daha geniş müşteri kitlelerine taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

KOBİ’lerin potansiyeli yeni model getirdi

Garanti BBVA Kirala’nın Genel Müdürü Burak Ali Göçer, isim değişikliğini şu şekilde anlattı: “Yaklaşık 20 yıldır yüksek değerli varlıkların finansmanını, riskini ve operasyonunu; seçimden teslimata, bakım ve servisten iade ve ikinci el değer yönetimine kadar yürütüyoruz. Özellikle 1-3 araç kullanan KOBİ’lerin potansiyelini gördük. Banka iştiraki olarak bu müşterileri tanımamızdan yararlanıp kiralama deneyimini Garanti BBVA Mobil’e taşıdık. Bu modelle müşteri tabanımızı yaklaşık %30 büyüttük. Garanti BBVA Kirala, aynı deneyimi farklı ürünlerde de sunmak için doğdu. Araç kiralama sürecini, 18 milyondan fazla aktif mobil müşterisi bulunan Garanti BBVA Mobil’e taşıdık. Müşteriye ihtiyaç anında kolay ve güvenilir bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. KOBİ’lerde karşılık bulan dijital deneyimi şimdi yeni ürün kategorilerine taşıyoruz.”