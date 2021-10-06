Garipoğlu, Güney Afrikalı finans şirketi Maru’yu satın aldı

90’lı yılların en ünlü iş insanlarından biri Hayyam Garipoğlu. Türk Ticaret Bankası, Petrol Ofisi gibi şirketlerin özelleştirilme süreçlerinde adını duyuran Hayyam Garipoğlu, Sümerbank Davası ile gündem olmuştu. Tekstilden medyaya kadar birçok sektörde olan Garipoğlu Şirketler Grubu’nun patronluğunu yapan Hayyam Garipoğlu, Ahmet Özal ile Kanal 6’nın satın alınması süreçlerinde bulunmuş, Smart Holiday TV ile sektörde kendine yer bulmuştu. Uzun süredir sessizliğini koruyan Hayyam Garipoğlu’nun boşluğunu ise oğlu Kasım Garipoğlu doldurmuşa benziyor. İngiltere’de kurduğu Global Kapital Group, finans sektöründe önemli bir büyüme kaydetmiş durumda. Son dönemde yaptığı satın almalar ve sponsorluklarla dikkat çeken Kasım Garipoğlu’nun şirketi, İtalyan futbol devi Milan ve İngiliz Arsenal’e alt sponsorluklar ile de Avrupa’da dikkatleri üzerine çekmişti. Garioplu ailesine ait Londra merkezli Global Kapital Group, bu yılın şubat ayında Avustralyalı Fairmarkets Trading’i satın almış, ardından rotasını Türkiye’ye çevirmişti. Ağustos ayında Işık Menkul’ü devralan Global Kapital Group, şimdi de Güney Afrikalı Maru Asset Managers’ı satın aldı.

DAHA ÖNCE MAURİTİUS’TAN LİSANS ALMIŞTI

Global Kapital Group bu satın almayı Hollanda’daki birimi KIG BV aracılığıyla yaptı. Güney Afrikalı Chief Lediga tarafından kurulan finansal danışmanlık şirketi Maru Asset Managers Güney Afrika Mali Sektör Otoritesi (FSCA) tarafından lisans sahibi. Satın alma ile birlikte Global Kapital Group, Afrika kıtasındaki ikinci önemli adımı atmış oldu. Garipoğlu ailesine ait şirket, kurduğu GK Trade International firması ile Mauritius’ta lisans sahibi oluştu.

2 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Kasım Garipoğlu’nun 2010 yılında İngiltere’de kurduğu Global Kapital Group, böylece faaliyet gösterdiği coğrafyayı da 4 kıta ve 22 ülkeye çıkarmış oldu. Global Capital Group’un 22 ülkede toplamda 36 şubesi ve ofisi bulunuyor. ABD’den Hong Kong’a 15 farklı dile sahip coğrafyada hizmet veren Global Kapital Group’un 2 binden fazla çalışanı bulunuyor. Global Capital, ağustos ayında 30 bin TL sermayesi olan 1986’dan bu yana Türk finans sektöründe yer alan Işık Menkul Değerler’i bünyesine katarak adından söz ettirmişti.