GastroAntep gün sayıyor

Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) 15 Eylül’de başlıyor

Uluslararası GastroAntep Festivali’nin dördüncüsü bu yıl, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliği ile 15-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek festivale sayılı günler kala, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dört gün sürecek olan programı hakkında bilgiler verdi ve lezzetler tutkunlarını Gaziantep’e davet etti.

GastroAntep haberi ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

Bodrum’da zeytin ağaçlarının altında sanatçılardan “En Güzel Aşk Sahneleri”

İş Sanat, konserlerden hikâye dinletilerine, okuma tiyatrosundan arkeoloji ve sanat sohbetlerine zengin bir programı “İş Sanat Çarşamba Sahnesi" başlığı altında Bodrum Zai Yaşam’da sanatseverlere sunuyor. Her Çarşamba gerçekleştirilen etkinlikler, geçtiğimiz hafta Cyrano de Bergerac, Romeo ve Juliet, Ferhat ile Şirin gibi sevilen tiyatro oyunlarından seçilen aşk sahnelerini, oyuncu Yiğit Sertdemir ve Yeşim Koçak’ın seslendirmesiyle izledik. “En Güzel Aşk Sahneleri” başlıklı okuma tiyatrosunda kendilerine piyanist Eylül Ergül ve keman sanatçısı Murat Erginol ve geceyi altında geçirdiğimiz zeytin ağaçları eşlik etti.

Üç Michelin yıldızlı şef Thomas Bühner Bodrum’da

Üç Michelin yıldızlı Thomas Bühner, Be Premium Bodrum içinde yer alan Notias Restaurant’da menüsünü sunmaya başladı. Pop-up event’in konukları arasında Bühner, pek çok etkinlikte pek çok ünlü misafiri ağırlamış ve beğeni kazanmış bir şef. İlk Michelin yıldızını 1996’da La Table’da kazanan ardından 1998’de ikinci kez bu onura layık görülen Bühner, 2006 yılında Gault Millau’s Chef of the Year seçildi. 2011 yılında üçüncü kez Michelin alan Bühner, mutfak uzmanlığının ötesinde çalıştığı tüm mutfaklarda teşvik ettiği karşılıklı saygı ve rasyonalist tavırla da biliniyor.

Zorlu PSM 10. sezonu bir dünya prömiyeri ile açıyor

Zorlu PSM’nin 10. sezon açılışı; 16 Eylül’de besteci ve piyanist Fazıl Say’ın yeni eseri “Hayat Ağacı” süitinin dünya prömiyeri ile gerçekleştirilecek. Fazıl Say’ın Zorlu PSM’nin siparişi üzerine viyolonsel ve piyano için bestelediği “Hayat Ağacı” süiti, aynı zamanda bestecinin yüzüncü eseri olma özelliğini de taşıyor. Eserde Say’ın piyanosuna son dönemin gelecek vadeden genç yeteneklerinden Jamal Aliyev eşlik edecek.

Zaxi Restaurant Yaz Menüsü’ne yeni tatlar eklendi

Hilton Istanbul Maslak bünyesinde yer alan ve “Şehrin En İyi Otel Restoranı” ödülüne sahip Zaxi İstanbul’un Executive Chef Arif Kemal Doğan yönetimindeki mutfağında hazırlanan “yaz menüsü” misafirleri bekliyor. Yaza özel eklenen lezzetler arasında manda sütünden burrata, Hindistan cevizi sütü ile marine edilmiş levrek parçalarıyla levrek crudo, poşe levrek fileto, bresaola, lazanya ve deniz mahsullü risotto gibi tatlar da bulunuyor.

Karaköy Güllüoğlu’ndan yeni ürün: Baklava burger

1843’ten bugüne uzanan geçmişi ile en eski firmalar arasında yer alan Karaköy Güllüoğlu, baklava burger ile menüsüne yeni bir lezzet daha ekledi. 40 kat yufkadan özel tekniklerle hazırlanan baklava burger, arasında dondurma ile servis ediliyor. Sade yağı klasik baklavalardan biraz daha bol olan baklava burgerin, şekeri ve hamur oranı ise daha az.

Silivri’de 60 yıldır “yoğurt festivali” düzenleniyor

Silivri Belediyesi tarafından 12-14 Ağustos tarihleri arasından düzenlenen 60. Yoğurt Festivali sergiler, turnuvalar, baloncuk gösterisi, çocuk şenliği, balık tutma ve yoğurt mayalama yarışmasından sonra Yıldız Tilbe konseriyle sona erdi.