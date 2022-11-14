Gastromasa Gastronomi Konferansı 19 Kasım’da başlıyor

Dünyaca ünlü şefler ve gastronomi profesyonelleri Gastromasa’da buluşacak

Dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk dört sırada yer alan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, 19-20 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını yeniden açıyor. Bu sene “Sürdürülebilirlik & Biyoçeşitlilik” teması çerçevesinde şekillenecek olan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı; Gastromasa Pastry, Gastromasa Bar ve Gastromasa Hospitality olarak dört yeni konsepti de Gastromasa çatısı altında barındırıyor.

15. yılını geride bırakan Sözen Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek konferans, bu sene sektörün nabzını tutacak konular, ilgi çekici workshoplar ve sürdürülebilir markaların katılımıyla misafirlerini ağırlayacak.

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Le Cordon Bleu İstanbul 10. yaşını Fransız Sarayı’nda kutladı

Dünyanın en prestijli mutfak sanatları okullarından olan ve Türkiye’de Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde eğitim veren Le Cordon Bleu İstanbul, 10. kuruluş yılını Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro’nun himayesinde Fransız Sarayı’nda kutladı. Mesleki eğitimin yanında sahip oldukları yenilikçi ve girişimci ruhunun mezunlarını sektörde önemli bir yere taşıdığını söyleyen Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, “Le Cordon Bleu işbirliği ile Özyeğin Üniversitesi’nin sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da başarılı olacak mezun yetiştirilmesini hedefledik. Gerçek iş dünyasının içinde gelişime ve fırsatlara açık bir meslek hayatı sunuyoruz” dedi.

Ediz Hun ve Selma Güneri “Muhteşem İkili”yle yıllar sonra bir araya geldi

Tiyatro Ak’la Kara yeni sezona yepyeni bir oyunla perde açıyor. Yeni oyunda Yeşilçam’ın sevilen yıldızlarından Ediz Hun ve Selma Güneri yıllar sonra ilk kez tiyatro sahnesinde bir araya gelecek. Sinema dünyasında beraber birçok filmde yer alan ünlü sanatçılar bu sefer “Muhteşem İkili” adlı romantik komedi oyunuyla tiyatroseverlerle buluşacak.

Ali Poyrazoğlu yeni projesi Habanera Makamı ile Tiyatro Festivali’nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali devam ediyor. Festival sahnesi 19 Kasım’da festivalin bu yılki Onur Ödülü’nün de sahibi olan Ali Poyrazoğlu’nun festival için yarattığı yepyeni projesi Habanera Makamı’nı ağırlayacak. Anılarından yola çıkarak tiyatro ve operayı buluşturduğu bu gösteride Ali Poyrazoğlu’na sahnede Çiğdem Erken Kuartet eşlik edecek.

Borusan Sanat’ta konserler hız kesmiyor

Borusan Sanat, hazırladığı zengin konser programıyla dünyaca ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Borusan Quartet, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda 21 Kasım Pazartesi günü Albion Quartet ile aynı sahneyi paylaşacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ise 24 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Thomas Rösner yönetiminde tenor Daniel Behle’ye eşlik edecek.

İBB Şehir Tiyatroları’nda kadınlar, hikâyelerini oyunla anlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM), kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak için 15 Kasım tarihinden itibaren Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde bir atölye serisi düzenliyor.

Gönüllü kadınlarla birlikte üretmek, tiyatro aracılığı ile bir araya gelmek ve bu paylaşımları sanatsal bir ürüne dönüştürmek için düzenlenen atölye, 15 Kasım Salı günü 13:30’da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde yapılacak olan “Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri Gösterisi” ile başlayacak. Bir önceki atölyelerde anlatılan hikâyelerden yola çıkarak oluşturulan gösteri, diğer kadınlar için de farklı bir seyirlik olarak sahnelenecek.