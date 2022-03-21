Gastronomi dünyası, festivaller, ödüller

- Gastronomi sektörünün önde gelen isimleri tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Gastronomi sektörünü eğitim odaklı vizyoner paylaşımlarla güçlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Culinary Forum 2022 “Education” Nirvana Cosmopolitan Hotel Antalya’da gastronomi sektörünün önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturdu. Etkinlik, 67 üniversiteden yaklaşık 5 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. İki büyükşehir belediye başkanı, 83 akademisyen 17 farklı konu başlığındaki oturumlarda gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini aktardılar. Panellerde gastronomide kariyer gelişimi tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Sektörün geleceğine ve yeni nesle farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Forum kapsamında, etkinliğe destek veren yerli ve yabancı birçok marka stantlarıyla fuaye alanına renk kattı.

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- Le Cordon Bleu ile “Bir Sofra”da…

Le Cordon Bleu, 10. kuruluş yılı ışığında ünlü mezun şefleri ve sektörün kanaat önderleriyle birlikte, 2022 gastronomi trendlerini “Bir Sofra” teması altında buluşturdu. Fransız Sarayı’nda yapılan 5. Gastronomi Trendleri toplantısının ilk bölümünde Le Cordon Bleu mezunları, farklı mutfak kültürleri ile zenginleşmiş coğrafyamızda bu birlikteliğin kendi mutfaklarına nasıl ilham verdiğini paylaştılar. İkinci bölümde ise, Le Cordon Bleu öğrencileri, yurdun dört bir yanından küçük ölçekli kadın üreticiler ile beraber gerçekleştirdikleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü projelerini konuklara anlattılar.

- Yeme-içme dünyasının röntgenini çektiler

Metro Türkiye’nin, araştırma ve danışmanlık şirketi KONDA iş birliğiyle 31 ilde 2bin 725 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Yeme İçme Araştırması” ile alışveriş tercihlerinin modernleşme ile dönüşümü, sağlıklı beslenme eğilimi, evde ve restorandaki yeme içme alışkanlıkları detaylı bir şekilde mercek altına alınıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin 10 kişiden 8’i gıdayı gezerek, görerek ve seçerek almak istiyor. Her 4 kişiden 1’i alışveriş yaparken ürünün yerli olmasına dikkat ediyor, her 2 kişiden 1’i ise sepetinde yöresel ürün tercih ediyor.

- 1 milyon lira ödüllü eser, “SAYA’nın Sesi” oldu

Türkiye’de kültür sanat alanında bugüne kadarki en büyük ödüllü İGART Sanat Projeleri Yarışması sonuçlandı. Yarışmanın kazananı ve 1 milyon TL büyük ödülün sahibi “SAYA’nın Sesi” adlı eseriyle Betül Kotil oldu. Kotil’in ödülü İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle takdim edildi. Havalimanının metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyi için tasarlanan eserin uygulanmasının yaz aylarında tamamlanacağı belirtildi.

- Selçuk Yaşar Ödülü köy ilkokulundan Silikon Vadisi’ne bir başarı hikâyesine

Yarattığı ilkler ve yaşattığı ilkeleriyle Türkiye’nin iş, kültür, eğitim ve spor alanlarında önemli yeri olan Selçuk Yaşar’ın vizyonunu geleceğe taşımak üzere hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü’nün bu yılki sahibi, başarı hikâyesi bir köy okulundan Silikon Vadisi’ne uzanan, girişimlerini sürdürülebilir şekilde yöneten ve Türkiye’nin tanınırlığına katkı sağlayan Udemy ve Carbon Health girişimlerinin kurucusu Eren Bali oldu.

- İş Sanat’ta müziklerle Orhan Veli

Edebiyatımızın unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletilerde bu ay Orhan Veli şiirleri yer alacak. “Gün Olur, Alır Başımı Giderim” başlıklı dinleti, 21 Mart Pazartesi sanatseverlerle İş Sanat’ın YouTube kanalında buluşacak. Çoğunlukla insan ve doğa sevgisinin yer aldığı şiirlerin Metin Belgin’in sesiyle hayat bulduğu dinletiyi, Atilla Birkiye düzenledi ve Mehmet Birkiye sahneye uyguladı.

- Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 23. yaşında

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen

Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde 23’üncü kez perdelerini açmaya hazırlanıyor.

- Türkiye Yayıncılar Birliği 2021 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri verildi

Türkiye Yayıncılar Birliği 2021 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yayınevi kategorisinde İthaki Yayın Grubu (İthaki Yayınları ve Yabancı Yayınları), yazar kategorisinde Gülşen İşeri ödül alırken, Kitabevi Emek Ödülü 25 yıldır Adana’da hizmet veren Karahan Kitabevi’nin, özel ödül ise Avukat Mehmet Ümit Erdem’in oldu.

- Mutfak Dostları Derneği yeni yönetim kurulunu seçti

1991 yılında kurulan Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği genel kurulunda, 2022-24 dönemi Yönetim Kurulu’nu seçti. Yeni yönetim kuruluna 2014 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Alparslan Baloğlu başkanlık yapacak.