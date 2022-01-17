Gastronomi sektörünün umut ve ilham verenleri

- Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri sahiplerini buldu

Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri geçtiğimiz günlerde yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye’de gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı ve organize ettiği ilk ödül programı olma niteliğini taşıyan etkinlik için yapılan törende konuşan Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç “Pandemi koşulları birçok açıdan yıkıcı olsa da değişimin hayatın her alnına sızması ve farklılaşan ihtiyaçlar inovasyon tohumlarının hızla yeşerdiği bir ortam oluşturdu. Öte yandan, dünyanın geleceğine dair endişeler artarken, sürdürülebilirlik bakış açısının toplumsal olarak hızla içselleştirilmeye başlandığını gözlemledik. En sıkıştığımız noktada yeni iş modelleri, hayranlık uyandıran inovatif ürünler ve projeler yeşerdi. Tüm bu düşüncelerden hareketle biz de Altın Kaşık Pandemi Özel Ödülleri’ni olağanüstü zor şartlarda çalışmalarını başarıyla sürdüren, bize umut ve ilham veren kişi ve kuruluşlarla buluşturduk” dedi.

Ödül kategorileri ve kazananlar şöyle:

Pandemi Dönemi En İyi Sürdürülebilirlik Projesi – Metro Türkiye, Tabağında Ne Var?

Pandemi Dönemi En İyi İnovasyon Projesi – Şişecam, V-Block Teknolojisi.

Pandemi Dönemi En İyi İş Modeli – Paket Mutfak.

Pandemi Dönemi İlham Verenler Özel Ödülü – Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir.

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- Mesleklerdeki değişim ve dönüşümü gençlerin gözünden ortaya koyarak ödül kazandılar

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene altıncısını düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” temasıyla bu yıl yine online düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Ziyaretçi” filmiyle birinci olan Zafer Geyikçi’nin ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı açıklarken, “Kırmızı Elbise” filmiyle ikinci olan Emre Sezgin’in ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve “Yâren” filmiyle üçüncü olan Said Sakıp Demir’in ödülünü de yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan açıkladı. Mansiyon ödüllerine layık görülen “Sufle” filminin yönetmeni Efe Tuncay’ın ve “Kadraja Girmeyen Pandemi” filminin yönetmeni Kenan Olpak’ın ödülünü yarışmanın jüri üyesi Melikşah Altuntaş açıkladı “Kadraja Girmeyen Pandemi” aynı zamanda bu yıl ilk kez verilen Sosyal Etki Ödülü’nün de sahibi oldu.

- İstanbul Havalimanı’nda toplanan atıklar sanata dönüştü

Sanatçı Deniz Sağdıç’ın atık malzemelerle ürettiği portreler İstanbul Havalimanı’nda ziyaretçilerle buluştu. İGA ve paydaşlarının markalarını taşıyan eski üniformalar, düğmeler, İstanbul Havalimanı’nda toplanan plastik kutular, poşetler gibi malzemelerin sanata dönüştüğü sergi, yolcular tarafından gezilebiliyor.

- Finlandiya eski Cumhurbaşkanı’nın fotoğraf sergisi Yapı Kredi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada’nın Finlandiya Büyükelçiliği işbirliği kapsamında gerçekleştirdiği, Finlandiya eski Cumhurbaşkanı C.G. Mannerheim’ın 1900’lü yılların başında Orta Asya'dan Çin’e uzanan yolculuğu boyunca çektiği fotoğraflardan oluşan “Batıdan Doğuya Asya” sergisi 6 Şubat’a kadar izlenebilir.

İstanbul Modern Sinema’nın “Biz de Varız!”ı 10 yaşında

İstanbul Modern Sinema’nın Türkiye sinemasından yeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programı 10. yılını kutluyor. Çevrimiçi gerçekleşecek program, sinemaseverlere 18 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasında müzenin internet sitesi üzerinden ücretsiz sunuluyor.

- Pera Müzesi’nin Bizans sergilerini rehber eşliğinde gezebilirsiniz

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Bizans sergileri hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen sanatseverler için rehberli tur programları sunuyor. Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşecek “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!” sergi turu 18 Ocak ve 24 Şubat’ta küratör Emir Alışık eşliğinde, İstanbul’dan Bizans’a sergi turu ise 27 Ocak ve 1 Mart’ta serginin proje yöneticisi Gülru Tanman rehberliğinde gerçekleştirilecek.

- MÜMSAD’ın yeni başkanı Ebru Akdağ

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 15 yıldır başkanlık görevini yürüten Metin Yurdagül onursal başkan unvanını alırken, son beş yıldır MÜMSAD Genel Koordinatörlüğünü yürüten Gıda Mühendisi Ebru Akdağ da yönetim kurulu başkanlığına seçildi.