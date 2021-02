Gastronomi sevdalılarına…

Yalnızca bir aşçı değil, “eleştirel aşçı” olmak için 18 film; Yazar Demir Özlü’den veda; Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü 14 tiyatro paylaşacak; Şanlıurfa mutfak kültürü kayıt altına alınıyor haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- Yalnızca bir aşçı değil, “eleştirel aşçı” olmak için 18 film

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından VitrA sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen, Borsa İstanbul’un Yüksek Katkıda Bulunan Kuruluş olarak destek verdiği 5. İstanbul Tasarım Bienali’nin dijital ayağı “Eleştirel Yemek Programı” filmlerinin gösterimi tamamlandı.

Mutfağı tasarım odaklı düşüncenin ve üretimin merkezi olarak yeniden hayal eden filmler, dersler ve performanslardan oluşan dijital video serisi Eleştirel Yemek Programı 18 Ekim 2020’den itibaren her pazar yayınlanmıştı. 18 bölümün tamamını İKSV YouTube kanalından ve bienalin web sitesinden izlemek mümkün.

- Şanlıurfa mutfak kültürü kayıt altına alınıyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ŞURKAV (Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı) tarafından yayınlanacak “Tarih Yaratıcı Mutfak Öyküleri – Şanlıurfa Mutfak Kültürleri” kitabına destek vermek ve istişarelerde bulunmak üzere kente gelen gurme ve gazetecileri ağırladı. Anadolu Halk Mutfağı Dernek Başkanı ve halk mutfakları araştırmacısı Adnan Şahin’in moderatörlüğünü yaptığı kitap, Göbeklitepe nedeniyle “her şeyin başladığı yer” nitelendirilen kentin mutfağı üzerine kapsamlı bir çalışma özelliği taşıyor…

- Ebru Baybara Demir, pandemide dünyaya ilham veren şefler arasında

Gıdanın geleceği için 2015 yılından bu yana İrlanda’da düzenlenen Food on the Edge’in kurucusu Şef JP McMahon, pandemi döneminde sosyal gastronomi ile sektörde yeni iş imkanları sağlayan 120’den fazla şefin çalışmalarını “Lessons from Lockdown: Cooking After Covid” kitabında topladı. Food on the Edge 2019’un tek Türk şef konuşmacısı olan Ebru Baybara Demir, Mardin’de yerel ürün, yerel mutfak ve yerel insan kaynağını bir araya getiren projeleriyle kitapta yer aldı.

- Yazar Demir Özlü’den veda

“İthaka’ya Yolculuk” isimli kitabı ile 1996’da DÜNYA Kitap Dergisi Yılın Kitabı Ödülü’nü alan öykü, deneme, roman, gezi ve anı yazarı Demir Özlü, yaşamını yitirdi. İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan 1935 doğumlu Demir Özlü Bunaltı (1958) adlı öyküsüyle 50 kuşağı öykücüleri arasına girmişti. İlk yapıtlarında bireyci ve içe dönük bir edebiyat anlayışında iken süreç içerisinde toplumcu gerçekçi edebiyata yönelen Özlü’nün öykü ve romanlarında kendi yaşamından güçlü izler vardı. Anlatılarında 50’li ve 60’lı yılların İstanbul bütün güzelliği ve gerçekliğiyle gözler önüne serilmişti.

- Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü 14 tiyatro paylaşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışıyla hayata geçirilen ve 2018 yılından bu yana her sene yaptıkları üretimlerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere verilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahipleri belirlendi. Ödül bu yıl, İstanbul'un kültür-sanat hayatına katkı sağlayan 14 tiyatro sahnesine, COVID-19 salgınının neden olduğu zor koşulları atlatabilmelerine bir katkı olarak karşılıksız şekilde verilecek.

- Şişli Tiyatrosu yeniden açılacak

1972 yılında kurulan ve Adile Naşit, Gazanfer Özcan gibi sanatçıların sahne aldığı Şişli Tiyatrosu Şişli Belediyesi’nin de desteğiyle yenilendi. Mart ayının başında açılışı planlanan tiyatronun sahibi Mustafa Kalkan "Biz yatırımımızla sanata ve sanatçıya destek olmayı amaçlıyoruz" diyor.

- O’Art, ilk online sergisi “Şimdi 2021”i sanatseverlerle buluşturuyor

Odeabank’ın sanat platformu O’Art, 15 sanatçının birçoğu pandemi döneminde üretilen eserlerini online bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuyor. “ŞİMDİ 2021” adlı sergi günümüz gerçekliğinin sanatçılar tarafından yorumlandığı eserleri ile Mart sonuna kadar Odeabank web sayfası üzerinden sergilenecek. 15 sanatçıdan 30 çalışma ile gerçekleşen sergide bugüne dair izler taşıyan yapıtlar birçok farklı disiplinden resim, heykel, çizim, dijital modelleme, enstelasyon ile yer alıyor.

- Yeşilay’ın “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” başvuruları başladı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarışmaya görsel ya da edebi eserleriyle 31 Mart’a kadar başvurabilecek. Yarışmanın amacının, genç nesilleri sanatsal üretime teşvik etmek ve bu yolla bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadelenin ilk adımını bilinçlendirme olarak görüyoruz” diyor.