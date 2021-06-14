Gastronomiden sanata, sinemadan müziğe…

GastroRize Festivali, 1-3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Yeşili mavi ile buluşturan doğası, tarihi kaleleri, evleri, şelaleleri ve yemeklerinin yanı sıra geniş kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağı olan Rize'de, GastroRize Festivali için geri sayım başladı. 1-3 Temmuz tarihleri arasında gastronomi dünyasını buluşturacak festivale şefler, gastro-şovları renk katacak ve Türkiye’nin balıkçılık guruları bilgilerini aktaracaklar. Ayrıca Rize’nin biyo-çeşitliliği, çayı ve tarımı, yerel pazarları, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı faaliyetleri de festivalde yer bulacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, GastroRize festivali ile doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Rize'nin bu avantajlarından yararlanarak gastronomi alanındaki zenginliklerini de gündeme taşımanın amaçlandığını ifade etti ve şöyle dedi: "Bu yıl ilk defa gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzu ilerleyen yıllarda büyüterek daha geniş katılımlı bir festivale çevirmeyi, Rize'nin gastronomi kültürünü çok daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

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İstanbul Film Festivali’nde sıra, sinema salonlarında

40. İstanbul Film Festivali, 18 Haziran–4 Temmuz arasında yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor, gösterimler ayrıca çevrimiçi de de sürüyor. Uluslararası Yarışma gösterimleri Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması’nda gerçekleştirilecek. Aralarında Uluslararası Yarışma ve festivalin Galalar bölümü filmlerinin de yer aldığı 16 uzun ve 6 kısa metrajlı film, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org üzerinde erişime açılacak ve Türkiye’nin her yerinden izlenebilecek.

KTSM’deki sergi, dünyada gıda israfının boyutlarını ortaya koyuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kale Grubu, gıda israfı sorununa dikkat çekerken, evlerin mutfağında başlayacak mikro değişimlerin getireceği makro etkiyi tetiklemek amacıyla Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler’in “Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş” (Grown for a Bin) sergisini İstanbul’a getirdi. Dünyanın dört bir yanında üretilen önemli miktarda gıdanın sofralara gelemediğine dikkat çeken sergi, 30 Eylül’e kadar Karaköy’deki Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde (KTSM) ziyaret edilebilecek.

İş Sanat’tan “Şefin Tavsiyesi” ile müzik tarihinde yolculuk

İş Sanat yaz dönemi projelerinden “Şefin Tavsiyesi” sanatseverlerle buluşuyor. İnsanlığın çağlar boyu duygu, düşünce, özlem ve dileklerini dile getirdiği, dünyanın ortak dili olan müziği ve müziğin evrimini anlatan “Şefin Tavsiyesi” başlıklı video dizisi aralarında güzel sanatlar, felsefe, gastronominin de yer aldığı, müziğin gelişimine eşlik eden disiplinlerin müzikle olan ilişkisine odaklanacak. İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak 5’er dakikalık videolardan oluşan Şefin Tavsiyesi yaz boyunca her Salı izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Modern’de “Bunu sen de yaparsın!” atölyesi

İstanbul Modern ve Kraliyet Sanat Koleji - Royal College of Art (RCA), tekstil ile teknoloji ilişkisine odaklandığı çevrimiçi “Üretim Yoluyla Düşünmek” adlı etkinlik dizisi 16 Haziran’da Nergiz Yeşil’in Bunu Sen de Yaparsın! başlıklı atölyesi ile devam ediyor.

Bozcaada Caz Festivali 5 yaşında

Bozcaada Caz Festivali’nin 20-21-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 5. edisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla, 3dots ve fermente tarafından düzenleniyor.

Çocukların geleceğine sanat dokunuşu

Banu Sağnak Erten ve Y. Mimar Bahar Aykaç (BBartpool); sanat ile eğitimi kucaklaştırmayı hedefleyen “Mutlu Çocuklar, Aydınlık Yarınlar!” projesiyle, 30’dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısını bir araya getirdi.

Arkas koleksiyonundan seçmeler

Arkas Holding’in İzmir’deki sanat merkezleri Arkas Sanat Merkezi, Arkas Sanat Urla ve Arkas Deniz Tarihi Merkezi ücretsiz olarak ziyaretçilere açık. Arkas Sanat Merkezi’ndeki geçmiş sergilere ek olarak artık Arkas Deniz Tarihi Merkezi’ndeki daimi koleksiyon sergisi de çevrimiçi gezilebiliyor.

1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi 23-24 Haziran’da

Gastronomi turizmi ve ağırlama sektörünün önde gelen isimlerini buluşturacak 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT için geri sayım başladı. Bu yıl 23-24 Haziran’da Antalya’da ilk olarak gerçekleştirilecek olan zirvenin teması “Ağırlamada Farklılaşma”.