Gaye Erkan, 250 milyar $'lık bankanın eş CEO'su oldu

Küresel ekonominin üssü ABD’de en fazla dikkat çeken isimlerden Hafize Gaye Erkan. 2016’da yazdığım “ABD bankasına kurtarıcı Türk kızı” haberi dolayısıyla tanıştım kendisiyle. Üniversite sınavında Türkiye 26’ncısı olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California başta olmak üzere 9 üniversiteden burs teklifi alan Erkan, tercihini o dönem Princeton’dan yana kullandı. Doktora tercihini finans mühendisliğinden yana kullanan Erkan, 2 yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamladı. 246 yıllık geçmişi olan ve dünyaya yön veren birçok ünlü ismi mezun eden Princeton tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. ABD’nin şu anda en genç finans profesörü unvanını alan Erkan’ın bu başarısıyla üniversite yönetimi 2,5 asırlık tarihindeki mezuniyet sistemini değiştirerek 2 yıllık mezuniyet zorunluluğunu 1 yıla indirdi. Dünyaca ünlü finans kuruluşlarından peş peşe iş teklifi alan Erkan’ı 7 yıl önce yazmamın nedeni ise oldukça zor bir görevi üstlenmesiydi. Erkan, 2009’da ABD yönetiminin el koyduğu First Republic Bank’ın dümenine geçmiş, Kıdemli Başkan Yardımcısı görevinin yanı sıra Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı koltuklarını devralmıştı. Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) tarafından yönetilen bankanın en önemli 3 koltuğuna birden atanan Gaye Erkan’ın göreve geldiğinde First Republic Bank’ın büyüklüğü 20-25 milyar dolar civarındaydı.

40 YAŞ ALTINDAKİ TEK CEO

Zor bir dönem yaşayan banka Gaye Erkan’ın göreve gelmesiyle önce kan kaybından kurtuldu, ardından büyük bir çıkış için ilk adımı attı. 2017’de bankanın büyüklüğü 68 milyar dolara ulaştığında Gaye Erkan bankada “Başkanlık” görevine getirildi. Dün ise First Republic Bank, geleceğini şekillendiren Erkan’a önemli bir görev verdi. Başkanlık görevinin yanı sıra aynı anda görevleri üstlenmesiyle bilinen Erkan’a bankanın eş CEO’luk görevi verildi. Bankanın CEO’luk ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kurucusu olan Jim Herbert üstlenmiş yürütüyor. Gaye Erkan’a verilen görevle Herbert eş CEO olacak ve bankayı Türk kadını ile birlikte yönetecek. Erkan’ın bu göreve gelmesinin ABD finans çevreleri tarafından ilgiyle takip edilmesinin bir diğer nedeni ise bir ilke imza atması. ABD’de şu anda 40 yaş altında banka CEO’luğu yapan bir profesyonel yönetici bulunmuyor. Erkan, bu unvanın da sahibi oldu. Bankanın şu anda kendi aktifl eri yaklaşık 150 milyar dolar. İştiraklerle birlikte bu rakam 250 milyar dolara varıyor. Yani bir anlamda Gaye Erkan’ın katılımıyla First Republic Bank, 6 yılda neredeyse 10 kat büyümüş oldu.