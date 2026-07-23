Gayrimenkul değerlemesinde rakamın ötesi

Gayrimenkul değerleme raporlarının sonun­da yer alan rakam, değerleme çalışmasının yalnızca sonucudur. O rakama nasıl ulaşıldığını okumadan, kullanılan emsalleri, kira varsayım­larını, boşluk oranını, kapitalizasyon oranını ve taşınmaza özgü riskleri incelemeden raporun ne söylediğini tam olarak anlamak mümkün değil.

Değer nasıl oluşuyor?

Aynı taşınmaz için farklı tarihlerde hazırlanan iki değerleme raporunda farklı sonuçlara ulaşıl­ması her zaman bir hata anlamına gelmez. Piyasa koşulları değişebilir. Finansman maliyeti yükse­lir, yatırımcının beklediği getiri oranı artar, kira tahsilat riski farklılaşır veya yakın çevrede yeni emsaller oluşur.

Dolayısıyla değerleme raporunda yalnızca yöntemin adını görmek yetmez. Kullanılan veri­nin kaynağı, güncelliği ve taşınmazla ne ölçüde karşılaştırılabilir olduğu da açıklanmalıdır. Ulus­lararası Değerleme Standartlarının veri, girdi ve varsayımlara daha fazla ağırlık vermesinin nede­ni de bu. Değerleme uzmanının takdir hakkı or­tadan kalkmıyor. Fakat bu takdir, raporu okuyan kişinin izleyebileceği ve gerektiğinde sorgulaya­bileceği biçimde kurulmak zorunda.

Gayrimenkul değerlemesi salt bir hesap işle­mi değildir. Fakat hesaplamanın dışında kalan her unsurun da yoruma bırakılması doğru olmaz. Değerleme uzmanının görevi, piyasanın o tarihte taşınmaza nasıl baktığını veriler üzerinden gös­termek ve kullandığı varsayımları açıkça ortaya koymaktır.

ESG değere nasıl etki ediyor?

Son dönemde değerleme alanındaki en önemli tartışmalardan biri ESG kriterlerinin gayrimen­kul değerine nasıl yansıtılacağı. Son Uluslararası Değerleme Standartları da bu konuda değerleme uzmanlarına önemli bir çerçeve sunuyor. Ancak burada kavramı gereğinden fazla genişletmemek de gerekiyor. Değerlenen şey şirket değil, taşın­mazdır. Dolayısıyla incelenecek konu da şirketin sürdürülebilirlik politikası değil, binanın fiziksel ve ekonomik performansıdır.

Bir binanın enerji tüketimi yüksekse bunun ki­racı açısından daha yüksek işletme gideri yarat­ması beklenir. Enerji performansını iyileştirmek için cephe, yalıtım, ısıtma veya soğutma sistem­lerinin yenilenmesi gerekiyorsa ortaya bir yatı­rım harcaması çıkar. Sel, aşırı sıcaklık, yangın ve­ya su kıtlığı gibi fiziksel iklim riskleri taşınmazın sigorta maliyetini, kullanılabilirliğini ve gelecek­teki alıcı kitlesini etkileyebilir.

Bunların her biri gayrimenkul değerlemesin­de karşılığı bulunan konular. İşletme gideri na­kit akışını, yenileme ihtiyacı yatırım maliyetini, kiracı talebi boşluk oranını, piyasa riski ise ka­pitalizasyon veya iskonto oranını etkiler. Enerji yenilemesi binanın kalan ekonomik ömrünü uza­tabilir. Buna karşılık gerekli yatırımların ertelen­mesi, taşınmazı teknik olarak kullanılabilir olsa bile piyasa açısından geride bırakabilir.

Antalya’ya giderken

Türkiye’nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde An­talya’da COP31’e ev sahipliği yapacak olması, ik­lim konusunu gayrimenkul sektörü açısından da daha görünür hale getirecek. Hazırlık süreci baş­lamış durumda ve konferansın yalnızca uluslara­rası müzakerelerle sınırlı kalmayacağı, kentler, enerji kullanımı, iklim finansmanı ve uygulama araçlarının da gündemde olacağı görülüyor.

Burada kendimize sormamız gereken olduk­ça somut sorular var. Türkiye’deki yapı stokunun enerji performansını ne ölçüde biliyoruz? İklim riskleri değerleme raporlarında hangi veriler­le ele alınıyor? Bir binanın önümüzdeki on yılda ihtiyaç duyacağı enerji yenilemesinin maliyeti bugünkü değerinde görülüyor mu? Aynı bölgede bulunan iki binadan biri enerji, su kullanımı ve fi­ziksel iklim riski bakımından daha iyi durumday­sa bunu emsal analizinde nasıl ayırıyoruz?

Bu soruların yanıtı henüz her değerleme rapo­runda aynı açıklıkta bulunmuyor. Veri eksikliği var. Piyasa emsalleri sınırlı. Sertifika ile gerçek bina performansı da her zaman aynı sonucu ver­miyor. Fakat bu güçlükler ESG etkisini değerle­me dışında bırakmak için yeterli değil. Tersine, hangi unsurun ölçülebildiğini, hangisinin henüz yalnızca bir risk senaryosu olduğunu daha açık yazmayı gerektiriyor.

Gayrimenkul değerleme raporu sonuçta belirli bir tarihteki piyasa değerini gösterir. Geleceği ke­sin olarak bilmesi beklenemez. Ancak taşınmazın gelecekteki gelirini, maliyetini, ekonomik ömrü­nü ve satılabilirliğini etkileyebilecek gelişmeleri de görmezden gelemez. Bu nedenle artık raporun sonunda yazan rakam kadar, o rakama hangi veri­lerle ve hangi varsayımlarla ulaşıldığına bakmak gerekiyor. ESG de değerlemenin dışında duran yeni bir başlık değil. Kiraya, giderlere, yatırım ih­tiyacına, riske ve ekonomik ömre yansıdığı ölçüde zaten gayrimenkul değerinin içinde.