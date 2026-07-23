Gayrimenkul değerlemesinde rakamın ötesi
Gayrimenkul değerleme raporlarının sonunda yer alan rakam, değerleme çalışmasının yalnızca sonucudur. O rakama nasıl ulaşıldığını okumadan, kullanılan emsalleri, kira varsayımlarını, boşluk oranını, kapitalizasyon oranını ve taşınmaza özgü riskleri incelemeden raporun ne söylediğini tam olarak anlamak mümkün değil.
Değer nasıl oluşuyor?
Aynı taşınmaz için farklı tarihlerde hazırlanan iki değerleme raporunda farklı sonuçlara ulaşılması her zaman bir hata anlamına gelmez. Piyasa koşulları değişebilir. Finansman maliyeti yükselir, yatırımcının beklediği getiri oranı artar, kira tahsilat riski farklılaşır veya yakın çevrede yeni emsaller oluşur.
Dolayısıyla değerleme raporunda yalnızca yöntemin adını görmek yetmez. Kullanılan verinin kaynağı, güncelliği ve taşınmazla ne ölçüde karşılaştırılabilir olduğu da açıklanmalıdır. Uluslararası Değerleme Standartlarının veri, girdi ve varsayımlara daha fazla ağırlık vermesinin nedeni de bu. Değerleme uzmanının takdir hakkı ortadan kalkmıyor. Fakat bu takdir, raporu okuyan kişinin izleyebileceği ve gerektiğinde sorgulayabileceği biçimde kurulmak zorunda.
Gayrimenkul değerlemesi salt bir hesap işlemi değildir. Fakat hesaplamanın dışında kalan her unsurun da yoruma bırakılması doğru olmaz. Değerleme uzmanının görevi, piyasanın o tarihte taşınmaza nasıl baktığını veriler üzerinden göstermek ve kullandığı varsayımları açıkça ortaya koymaktır.
ESG değere nasıl etki ediyor?
Son dönemde değerleme alanındaki en önemli tartışmalardan biri ESG kriterlerinin gayrimenkul değerine nasıl yansıtılacağı. Son Uluslararası Değerleme Standartları da bu konuda değerleme uzmanlarına önemli bir çerçeve sunuyor. Ancak burada kavramı gereğinden fazla genişletmemek de gerekiyor. Değerlenen şey şirket değil, taşınmazdır. Dolayısıyla incelenecek konu da şirketin sürdürülebilirlik politikası değil, binanın fiziksel ve ekonomik performansıdır.
Bir binanın enerji tüketimi yüksekse bunun kiracı açısından daha yüksek işletme gideri yaratması beklenir. Enerji performansını iyileştirmek için cephe, yalıtım, ısıtma veya soğutma sistemlerinin yenilenmesi gerekiyorsa ortaya bir yatırım harcaması çıkar. Sel, aşırı sıcaklık, yangın veya su kıtlığı gibi fiziksel iklim riskleri taşınmazın sigorta maliyetini, kullanılabilirliğini ve gelecekteki alıcı kitlesini etkileyebilir.
Bunların her biri gayrimenkul değerlemesinde karşılığı bulunan konular. İşletme gideri nakit akışını, yenileme ihtiyacı yatırım maliyetini, kiracı talebi boşluk oranını, piyasa riski ise kapitalizasyon veya iskonto oranını etkiler. Enerji yenilemesi binanın kalan ekonomik ömrünü uzatabilir. Buna karşılık gerekli yatırımların ertelenmesi, taşınmazı teknik olarak kullanılabilir olsa bile piyasa açısından geride bırakabilir.
Antalya’ya giderken
Türkiye’nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da COP31’e ev sahipliği yapacak olması, iklim konusunu gayrimenkul sektörü açısından da daha görünür hale getirecek. Hazırlık süreci başlamış durumda ve konferansın yalnızca uluslararası müzakerelerle sınırlı kalmayacağı, kentler, enerji kullanımı, iklim finansmanı ve uygulama araçlarının da gündemde olacağı görülüyor.
Burada kendimize sormamız gereken oldukça somut sorular var. Türkiye’deki yapı stokunun enerji performansını ne ölçüde biliyoruz? İklim riskleri değerleme raporlarında hangi verilerle ele alınıyor? Bir binanın önümüzdeki on yılda ihtiyaç duyacağı enerji yenilemesinin maliyeti bugünkü değerinde görülüyor mu? Aynı bölgede bulunan iki binadan biri enerji, su kullanımı ve fiziksel iklim riski bakımından daha iyi durumdaysa bunu emsal analizinde nasıl ayırıyoruz?
Bu soruların yanıtı henüz her değerleme raporunda aynı açıklıkta bulunmuyor. Veri eksikliği var. Piyasa emsalleri sınırlı. Sertifika ile gerçek bina performansı da her zaman aynı sonucu vermiyor. Fakat bu güçlükler ESG etkisini değerleme dışında bırakmak için yeterli değil. Tersine, hangi unsurun ölçülebildiğini, hangisinin henüz yalnızca bir risk senaryosu olduğunu daha açık yazmayı gerektiriyor.
Gayrimenkul değerleme raporu sonuçta belirli bir tarihteki piyasa değerini gösterir. Geleceği kesin olarak bilmesi beklenemez. Ancak taşınmazın gelecekteki gelirini, maliyetini, ekonomik ömrünü ve satılabilirliğini etkileyebilecek gelişmeleri de görmezden gelemez. Bu nedenle artık raporun sonunda yazan rakam kadar, o rakama hangi verilerle ve hangi varsayımlarla ulaşıldığına bakmak gerekiyor. ESG de değerlemenin dışında duran yeni bir başlık değil. Kiraya, giderlere, yatırım ihtiyacına, riske ve ekonomik ömre yansıdığı ölçüde zaten gayrimenkul değerinin içinde.
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