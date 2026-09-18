Gayrimenkulde çift yönlü düzeltme

Yüksek faiz oranları ve kredi musluklarının sıkılığı gölgesindeki konut piyasası ağustos ayın­da toplam satışlar bazında kan kaybetmeye devam etti. Piyasada en büyük paya sahip peşin, senetli veya takas yön­temlerine dayalı “diğer satış­lar”daki düşüş hızlanırken, ipotekli (kredili) satışlarda artışın devam eden etmekle birlikte ivme kaybetti.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı ve­rilere göre, toplam konut sa­tışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7’lik düşüşle 127 bin 410 adede ge­riledi. Bu kapsamda “diğer” satışlar yüzde 18,3 düşüşle 105 bin 279 adede gerilerken, banka kredisi ile alınan (ipo­tekli) satışlar yüzde 7,2 artış­la 22 bin 131 adede yükselerek tersi bir grafik çizdi. Peşin, se­netli veya takas yöntemlerine dayalı diğer satışlarda ilk elde yıllık yüzde 4,5 düşüşle 44 bin 378, ikinci elde yüzde 19,4 dü­şüşle 83 bin 32 adet oldu. Ban­ka kredisi ile alınan konutlar­da ise ilk el satışlar geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 8,1 artışla 5 bin 407, ikinci el sa­tışlar yüzde 6,9 artışla 16 bin 724 düzeyinde gerçekleşti.

Sekiz ayda satışlar 1 milyonu bulmadı

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 1 milyonu aşan toplam konut satışları bu yıl aynı dönemde yüzde 6,8 dü­şüşle 950 bin 529 adette kaldı. Bunun 308 bin 394’ünü yüzde 1,4 düşüş kaydeden ilk el sa­tışlar, 642 bin 135’ini de yüzde 9,2 gerileyen ikinci el satışlar oluşturdu. İlk sekiz ayda ipo­tekli satışlar yüzde 27,6 artışla 188 bin 813 adet olurken, di­ğer satışlar yüzde 12,7 düşüş­le 761 bin 716 adede geriledi. Sekiz aylık verilere göre ağus­tosta ipotekli satışlarda ar­tış ivmesi düşerken, en büyük bölümü oluşturan diğer sa­tışlarda düşüş ivmesi güçlen­di. İpotekli konut satışlarında yıllık artış oranı haziranda yüzde 72’yi aşmış, temmuz­da yüzde 23,7’ye gerilemişti. Toplam satışlarda düşüş hız­lanarak devam ederken, top­lamda küçük paya sahip ipo­tekli satışlarda aylar itibarıyla yıllık artış oranı ağustosta tek haneli düzeye indi.

Aylık ve sekiz aylık kümü­latif veriler, konut piyasasın­da nakdi olan alıcının doyu­ma ulaştığı ve peşin satışlar­da düşüşün hızlandığı, kredili satışlarda ivme kaybına rağ­men devam eden artışların ise pazarın tamamen durmasını kısmen engelleyen bir etki­ye sahip olduğunu gösteriyor. Uzmanlar gayrimenkul sektö­ründe kalıcı, sürdürülebilir ve tabana yayılan bir büyüme pa­tikasına dönülebilmesi için, ipotekli satışlardaki artışın genel faiz oranlarının makul seviyelere inmesiyle destek­lenmesi gerektiği belirtiyor.

Ticaride ilk elde artış ikinci elde düşüş

İşyeri satışlarına ilişkin ağustos verileri, pazarın ana gövdesini oluşturan ikin­ci el dükkân ve ofis pi­yasa­sında tıkanmaya işaret etti. Toplam işyeri sa­tışı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 düşüşle 15 bin 937 adede geriledi. Yeni ticari projeleri kapsayan ilk el işyeri satışları, ağustos ayın­da yüzde 5,2 artarak 5 bin 172 adede yükseldi.

Buna göre, sektördeki ye­ni arz sınırlılığına rağmen bu tarafta projesini büyüten şir­ketlerin varlığı hissediliyor. Ancak ticari tarafta asıl yapı­sal hasar ikinci el piyasasında gerçekleşti. Ağustos 2025’te 12 bin 108 adet olan ikinci el iş­yeri satışı, bu yıl yüzde 11,1 gi­bi çift haneli bir kayıpla 10 bin 765 adede geriledi. Şirketle­rin mevcut ticari stokları nak­de çevirme veya devretme hızı, alıcı bütçelerindeki daralma­nın kurbanı olmuş durumda.

Ticari sektör nakitte kalmayı yeğledi

Satış şekline göre bakıldı­ğında ise ağustosta tablonun en çarpıcı verisi olarak yüzde 67,6 artışla 652 adet olan ipo­tekli (kredili) iş­yeri satışlarındaki hızlı yükseliş dikkati çek­ti. Ancak bu satışlar, toplam­daki payı düşük olduğu için makro resmin kırılganlığını gizleyemiyor. Aylık toplam sa­tış hacmi içinde kredili işlem­lerin payı hala yüzde 4,1 gibi mikro bir seviyede kalıyor.

Ticari satışlarda çarklar ha­la banka kredisiyle değil; yüz­de 95,9’luk ezici payla peşin, senetli ve firma içi vadeli fi­nansmanla dönüyor. Toplam­da en büyük paya sahip olan bu satışların geçen yılın aynı ayı­na göre yüzde 8,1 düşüşle 15 bin 285 adede gerilemesi ise reel sektörün nakitte kalmayı tercih ettiğini gösteriyor.

8 ayda 118 bin 198 işyeri satıldı

İşyeri satışlarında ilk sekiz aylık kümülatif veriler de benzer bir tablo sunuyor. Anılan dönemde toplam satış sayısı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 5,3 düşüşle 118 bin 198 adede geriledi. Bu dönemde ilk el ticari satışlar yüzde 2,8 artışla 34 bin 843 adede tutunurken, pazarın lokomotifi olan ikinci el işyeri satışları yüzde 8,3’lük ciddi bir kayıpla 83 bin 355 adede düştü.

Tüketici ve ticari yatırımcı, yüksek mevduat faizinin risksiz getirisini dükkân işletme riskine tercih etmeye devam ediyor. Yılın ilk sekiz ayında ipotekli işyeri satışları yüzde 65,5’lik artışla 5 bin 352 adede ulaşırken, diğer satışlar yüzde 7,2 düşüşle 112 bin 846’ya geriledi.

Yabancının alım iştahı durdu

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 0,1 artışla 1.938 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 343 ile Rusya Federasyonu, 147 ile Ukrayna ve 140 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında azalarak 13 bin 141 olarak gerçekleşti. Yabancıya konut satışı cephesinde erime dış sermaye girişinin zayıfladığını gösteriyor. Göçmen politikalarındaki sıkılaşma, vatandaşlık edinim sınırlarının yarattığı bariyerler ve lüks segment konut fiyatlarının küresel alternatiflerine kıyasla cazibesini yitirmesi, yabancı yatırımcıyı başka limanlara yönlendiriyor.