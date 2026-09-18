Gayrimenkulde çift yönlü düzeltme
Yüksek faiz oranları ve kredi musluklarının sıkılığı gölgesindeki konut piyasası ağustos ayında toplam satışlar bazında kan kaybetmeye devam etti. Piyasada en büyük paya sahip peşin, senetli veya takas yöntemlerine dayalı “diğer satışlar”daki düşüş hızlanırken, ipotekli (kredili) satışlarda artışın devam eden etmekle birlikte ivme kaybetti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, toplam konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7’lik düşüşle 127 bin 410 adede geriledi. Bu kapsamda “diğer” satışlar yüzde 18,3 düşüşle 105 bin 279 adede gerilerken, banka kredisi ile alınan (ipotekli) satışlar yüzde 7,2 artışla 22 bin 131 adede yükselerek tersi bir grafik çizdi. Peşin, senetli veya takas yöntemlerine dayalı diğer satışlarda ilk elde yıllık yüzde 4,5 düşüşle 44 bin 378, ikinci elde yüzde 19,4 düşüşle 83 bin 32 adet oldu. Banka kredisi ile alınan konutlarda ise ilk el satışlar geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 8,1 artışla 5 bin 407, ikinci el satışlar yüzde 6,9 artışla 16 bin 724 düzeyinde gerçekleşti.
Sekiz ayda satışlar 1 milyonu bulmadı
Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 1 milyonu aşan toplam konut satışları bu yıl aynı dönemde yüzde 6,8 düşüşle 950 bin 529 adette kaldı. Bunun 308 bin 394’ünü yüzde 1,4 düşüş kaydeden ilk el satışlar, 642 bin 135’ini de yüzde 9,2 gerileyen ikinci el satışlar oluşturdu. İlk sekiz ayda ipotekli satışlar yüzde 27,6 artışla 188 bin 813 adet olurken, diğer satışlar yüzde 12,7 düşüşle 761 bin 716 adede geriledi. Sekiz aylık verilere göre ağustosta ipotekli satışlarda artış ivmesi düşerken, en büyük bölümü oluşturan diğer satışlarda düşüş ivmesi güçlendi. İpotekli konut satışlarında yıllık artış oranı haziranda yüzde 72’yi aşmış, temmuzda yüzde 23,7’ye gerilemişti. Toplam satışlarda düşüş hızlanarak devam ederken, toplamda küçük paya sahip ipotekli satışlarda aylar itibarıyla yıllık artış oranı ağustosta tek haneli düzeye indi.
Aylık ve sekiz aylık kümülatif veriler, konut piyasasında nakdi olan alıcının doyuma ulaştığı ve peşin satışlarda düşüşün hızlandığı, kredili satışlarda ivme kaybına rağmen devam eden artışların ise pazarın tamamen durmasını kısmen engelleyen bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Uzmanlar gayrimenkul sektöründe kalıcı, sürdürülebilir ve tabana yayılan bir büyüme patikasına dönülebilmesi için, ipotekli satışlardaki artışın genel faiz oranlarının makul seviyelere inmesiyle desteklenmesi gerektiği belirtiyor.
Ticaride ilk elde artış ikinci elde düşüş
İşyeri satışlarına ilişkin ağustos verileri, pazarın ana gövdesini oluşturan ikinci el dükkân ve ofis piyasasında tıkanmaya işaret etti. Toplam işyeri satışı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 düşüşle 15 bin 937 adede geriledi. Yeni ticari projeleri kapsayan ilk el işyeri satışları, ağustos ayında yüzde 5,2 artarak 5 bin 172 adede yükseldi.
Buna göre, sektördeki yeni arz sınırlılığına rağmen bu tarafta projesini büyüten şirketlerin varlığı hissediliyor. Ancak ticari tarafta asıl yapısal hasar ikinci el piyasasında gerçekleşti. Ağustos 2025’te 12 bin 108 adet olan ikinci el işyeri satışı, bu yıl yüzde 11,1 gibi çift haneli bir kayıpla 10 bin 765 adede geriledi. Şirketlerin mevcut ticari stokları nakde çevirme veya devretme hızı, alıcı bütçelerindeki daralmanın kurbanı olmuş durumda.
Ticari sektör nakitte kalmayı yeğledi
Satış şekline göre bakıldığında ise ağustosta tablonun en çarpıcı verisi olarak yüzde 67,6 artışla 652 adet olan ipotekli (kredili) işyeri satışlarındaki hızlı yükseliş dikkati çekti. Ancak bu satışlar, toplamdaki payı düşük olduğu için makro resmin kırılganlığını gizleyemiyor. Aylık toplam satış hacmi içinde kredili işlemlerin payı hala yüzde 4,1 gibi mikro bir seviyede kalıyor.
Ticari satışlarda çarklar hala banka kredisiyle değil; yüzde 95,9’luk ezici payla peşin, senetli ve firma içi vadeli finansmanla dönüyor. Toplamda en büyük paya sahip olan bu satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 düşüşle 15 bin 285 adede gerilemesi ise reel sektörün nakitte kalmayı tercih ettiğini gösteriyor.
8 ayda 118 bin 198 işyeri satıldı
İşyeri satışlarında ilk sekiz aylık kümülatif veriler de benzer bir tablo sunuyor. Anılan dönemde toplam satış sayısı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 5,3 düşüşle 118 bin 198 adede geriledi. Bu dönemde ilk el ticari satışlar yüzde 2,8 artışla 34 bin 843 adede tutunurken, pazarın lokomotifi olan ikinci el işyeri satışları yüzde 8,3’lük ciddi bir kayıpla 83 bin 355 adede düştü.
Tüketici ve ticari yatırımcı, yüksek mevduat faizinin risksiz getirisini dükkân işletme riskine tercih etmeye devam ediyor. Yılın ilk sekiz ayında ipotekli işyeri satışları yüzde 65,5’lik artışla 5 bin 352 adede ulaşırken, diğer satışlar yüzde 7,2 düşüşle 112 bin 846’ya geriledi.
Yabancının alım iştahı durdu
Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 0,1 artışla 1.938 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 343 ile Rusya Federasyonu, 147 ile Ukrayna ve 140 ile İran vatandaşlarına yapıldı.
Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında azalarak 13 bin 141 olarak gerçekleşti. Yabancıya konut satışı cephesinde erime dış sermaye girişinin zayıfladığını gösteriyor. Göçmen politikalarındaki sıkılaşma, vatandaşlık edinim sınırlarının yarattığı bariyerler ve lüks segment konut fiyatlarının küresel alternatiflerine kıyasla cazibesini yitirmesi, yabancı yatırımcıyı başka limanlara yönlendiriyor.
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