Gayrimenkulde kaldıracın yeni hikayesi: Sermaye piyasalarının açtığı yol

Gayrimenkulde para sadece ürünü alırken değil, sadece ürünü satarken de değil; ba­zen nasıl finanse edildiğine bağlı olarak da ka­zanılır… Biz buna kaldıraç etkisi diyoruz…

Türkiye’de kaldıraç denince uzun yıllar tek bir adres vardı; kredi. Ben de yıllarca böyle an­lattım. Çünkü 2000’lerin ortasından 2020’lere kadar konut üretiminin de, ticari gayrimenkul projelerinin de, bireysel yatırımcının hareket alanının da ana motoru bankacılık sistemiy­di. Faiz düşünce ivme kazanır, kredi genişle­yince üretim hızlanır, sektör bir nefes alırdı. O dönemde süreç böyle işliyordu.

Fakat son beş yılda manzara sessizce değişti. Faiz oynaklı­ğı arttı. Özellikle BDDK’nın kredi sıkılaştırıcı tedbirleriyle teminat baskısı sertleşti. Vadeler kısaldı. Kredi bugün hala kaldıraçtır; ama artık “parayı büyüten” değil, çoğu zaman adımı sı­nırlayan bir araç haline geldi. Bireysel yatırım­cı temkinli, geliştirici firmalar ise nakit akışını sürekli yeniden kurmak zorunda.

Gayrimenkul yatırım fonları…

Kaldıraç arayışı bitmedi. Sadece yön değiş­tirdi. Bankadan sermaye piyasalarına doğru kaydı. Bu dönüşümün temeli aslında bundan on yıl önce atıldı. 2014’te GYF tebliği yayım­landığında kimse birkaç yıl sonra fonların sek­törde bu kadar belirleyici bir role kavuşacağını öngörmüyordu. İlk uygulamaları 2016’da gör­dük.

O yıllarda fonlar daha çok “yeni bir ens­trüman” olarak izleniyordu. Asıl genişleme 2019’dan sonra başladı. 2021–2024 arasında fon sayısı arttıkça, kaldıraç tartışmasının ağır­lık merkezi de giderek kredi kanalından fon ya­pısına doğru kaydı.

Proje GYF’ler…

Bu yapının bir ileri adımı 2024’te geldi. Proje GYF modeli hayatımıza girdi. O günlerde yaz­dığım bir köşe yazısında da sormuştum; bu fon­lar gerçekten bir yatırım aracı mı, yoksa geliş­tiricilerin finansman boşluğunu kapatan yeni bir mecra mı? Diğer taraftan, bazı fonlar yatı­rım komitesinin teknik süzgecinden geçmesi gereken yerde doğrudan geliştiricinin finans­man ihtiyacını karşılayan bir yapıya dönüşü­yordu.

Yani fon, yatırımcı için değer yaratan bir araç olmaktan uzaklaşıp bir tür “özel kredi ha­vuzu” gibi çalışabiliyordu. Aslında yazımdaki uyarı tam olarak buraya işaret ediyordu. Şeffaf­lık zayıfladığında ve proje seçimi teknik kriter­lerden uzaklaştığında, mimari zemin kayıyor. Yatırım aracı ile finansman umudu arasındaki çizgi bulanıklaşıyor.

Oysa Proje GYF tam tersine güçlü bir potan­siyel taşıyor. Çünkü burada zamanın kendisi bir kaldıraç haline geliyor. Yatırımcı projeye erken giriyor; inşaat ilerledikçe fonun değeri artıyor; tamamlanınca kira veya satış geliri devreye gi­riyor.

Fon ise gelen sermayeyi, proje finansma­nını ve müteahhidin ödeme takvimini bir bü­tün olarak yönetiyor. Aynı proje içinde, bazen iki, hatta üç döngü birbirine eklemleniyor. Bu yüzden model doğru kurulduğunda sektörün en etkili kaldıraçlarından biri haline geliyor. Ama yatırımcıyı merkeze almayan her pratik, bu po­tansiyeli zayıflatıyor; buna da dikkat etmek ge­rekiyor. Üstelik burada ilginç bir detay daha var. GYF’ler ve Proje GYF’ler sadece yapıları gereği kaldıraç üretmiyor.

Fonun kendi bün­yesinde, toplam büyüklüğün %50’sini aşmaya­cak şekilde kredi kullanabilmesi de ikinci bir kaldıraç katmanı yaratıyor. Yani yatırımcı yal­nızca projeye ya da varlığa değil, fon içindeki fi­nansman kurgusuna da ortak oluyor. Bu da kla­sik kredi kaldıraçlı yatırım anlayışından farklı, daha katmanlı bir etki üretiyor.

Varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları

Kaldıraç denkleminin üçüncü ayağı ise men­kul kıymetleştirme. Yıllarca daha çok kurum­sal yatırımcının alanında görülen VDMK yapı­ları artık konut üreticileri ve portföy yönetim şirketleri için de önemli bir araç haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Menkul Kıymet­leştirme A.Ş. tarafından Emlak Konut GYO için ihraç edilen VDMK’ların başarısının önemli ol­duğunu da söylemeden geçmeyelim.

Bugün geldiğimiz yerde kaldıraç artık tek bir mecranın hikayesi değil. Eskiden kredi kanalı daralınca üretimin yavaşlayacağını düşünür­dük. Şimdi tablo daha katmanlı. Bir GYF ölçeği büyütüyor; Proje GYF zamanı verimli kullana­rak üretimin ritmini değiştiriyor; VDMK yapı­ları ise gelecekteki nakit akışını bugüne taşı­yarak hareket alanını genişletiyor.

Bu üçlü yan yana geldiğinde sektörün uzun süredir aradığı esneklik ortaya çıkıyor. Artık kaldıraç yalnız­ca borçla açıklanan bir kavram değil. Finansal akışın nasıl örüldüğü, zamanın nasıl değerlen­dirildiği, yatırımcının hangi aşamada sisteme dahil edildiği, nakdin hangi ritimde döndüğü… Kaldıraç etkisini belirleyen yeni parametreler bunlar. Sektörün nefes alıp verişi, bu örgünün niteliğine ve gelişimine bağlı.