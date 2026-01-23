Gayrimenkulde kaldıracın yeni hikayesi: Sermaye piyasalarının açtığı yol
Gayrimenkulde para sadece ürünü alırken değil, sadece ürünü satarken de değil; bazen nasıl finanse edildiğine bağlı olarak da kazanılır… Biz buna kaldıraç etkisi diyoruz…
Türkiye’de kaldıraç denince uzun yıllar tek bir adres vardı; kredi. Ben de yıllarca böyle anlattım. Çünkü 2000’lerin ortasından 2020’lere kadar konut üretiminin de, ticari gayrimenkul projelerinin de, bireysel yatırımcının hareket alanının da ana motoru bankacılık sistemiydi. Faiz düşünce ivme kazanır, kredi genişleyince üretim hızlanır, sektör bir nefes alırdı. O dönemde süreç böyle işliyordu.
Fakat son beş yılda manzara sessizce değişti. Faiz oynaklığı arttı. Özellikle BDDK’nın kredi sıkılaştırıcı tedbirleriyle teminat baskısı sertleşti. Vadeler kısaldı. Kredi bugün hala kaldıraçtır; ama artık “parayı büyüten” değil, çoğu zaman adımı sınırlayan bir araç haline geldi. Bireysel yatırımcı temkinli, geliştirici firmalar ise nakit akışını sürekli yeniden kurmak zorunda.
Gayrimenkul yatırım fonları…
Kaldıraç arayışı bitmedi. Sadece yön değiştirdi. Bankadan sermaye piyasalarına doğru kaydı. Bu dönüşümün temeli aslında bundan on yıl önce atıldı. 2014’te GYF tebliği yayımlandığında kimse birkaç yıl sonra fonların sektörde bu kadar belirleyici bir role kavuşacağını öngörmüyordu. İlk uygulamaları 2016’da gördük.
O yıllarda fonlar daha çok “yeni bir enstrüman” olarak izleniyordu. Asıl genişleme 2019’dan sonra başladı. 2021–2024 arasında fon sayısı arttıkça, kaldıraç tartışmasının ağırlık merkezi de giderek kredi kanalından fon yapısına doğru kaydı.
Proje GYF’ler…
Bu yapının bir ileri adımı 2024’te geldi. Proje GYF modeli hayatımıza girdi. O günlerde yazdığım bir köşe yazısında da sormuştum; bu fonlar gerçekten bir yatırım aracı mı, yoksa geliştiricilerin finansman boşluğunu kapatan yeni bir mecra mı? Diğer taraftan, bazı fonlar yatırım komitesinin teknik süzgecinden geçmesi gereken yerde doğrudan geliştiricinin finansman ihtiyacını karşılayan bir yapıya dönüşüyordu.
Yani fon, yatırımcı için değer yaratan bir araç olmaktan uzaklaşıp bir tür “özel kredi havuzu” gibi çalışabiliyordu. Aslında yazımdaki uyarı tam olarak buraya işaret ediyordu. Şeffaflık zayıfladığında ve proje seçimi teknik kriterlerden uzaklaştığında, mimari zemin kayıyor. Yatırım aracı ile finansman umudu arasındaki çizgi bulanıklaşıyor.
Oysa Proje GYF tam tersine güçlü bir potansiyel taşıyor. Çünkü burada zamanın kendisi bir kaldıraç haline geliyor. Yatırımcı projeye erken giriyor; inşaat ilerledikçe fonun değeri artıyor; tamamlanınca kira veya satış geliri devreye giriyor.
Fon ise gelen sermayeyi, proje finansmanını ve müteahhidin ödeme takvimini bir bütün olarak yönetiyor. Aynı proje içinde, bazen iki, hatta üç döngü birbirine eklemleniyor. Bu yüzden model doğru kurulduğunda sektörün en etkili kaldıraçlarından biri haline geliyor. Ama yatırımcıyı merkeze almayan her pratik, bu potansiyeli zayıflatıyor; buna da dikkat etmek gerekiyor. Üstelik burada ilginç bir detay daha var. GYF’ler ve Proje GYF’ler sadece yapıları gereği kaldıraç üretmiyor.
Fonun kendi bünyesinde, toplam büyüklüğün %50’sini aşmayacak şekilde kredi kullanabilmesi de ikinci bir kaldıraç katmanı yaratıyor. Yani yatırımcı yalnızca projeye ya da varlığa değil, fon içindeki finansman kurgusuna da ortak oluyor. Bu da klasik kredi kaldıraçlı yatırım anlayışından farklı, daha katmanlı bir etki üretiyor.
Varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları
Kaldıraç denkleminin üçüncü ayağı ise menkul kıymetleştirme. Yıllarca daha çok kurumsal yatırımcının alanında görülen VDMK yapıları artık konut üreticileri ve portföy yönetim şirketleri için de önemli bir araç haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Menkul Kıymetleştirme A.Ş. tarafından Emlak Konut GYO için ihraç edilen VDMK’ların başarısının önemli olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Bugün geldiğimiz yerde kaldıraç artık tek bir mecranın hikayesi değil. Eskiden kredi kanalı daralınca üretimin yavaşlayacağını düşünürdük. Şimdi tablo daha katmanlı. Bir GYF ölçeği büyütüyor; Proje GYF zamanı verimli kullanarak üretimin ritmini değiştiriyor; VDMK yapıları ise gelecekteki nakit akışını bugüne taşıyarak hareket alanını genişletiyor.
Bu üçlü yan yana geldiğinde sektörün uzun süredir aradığı esneklik ortaya çıkıyor. Artık kaldıraç yalnızca borçla açıklanan bir kavram değil. Finansal akışın nasıl örüldüğü, zamanın nasıl değerlendirildiği, yatırımcının hangi aşamada sisteme dahil edildiği, nakdin hangi ritimde döndüğü… Kaldıraç etkisini belirleyen yeni parametreler bunlar. Sektörün nefes alıp verişi, bu örgünün niteliğine ve gelişimine bağlı.
