Gayrimenkulde kaldıraçlı büyümenin eski ritmi: Paraya takla attırmanın Türkiye serüveni

Gayrimenkul sektöründe "Kredi faizle­ri ne olacak?, Konut fiyatları nereye gi­der?, İnşaat maliyetleri düşer mi?" gibi tar­tışmaları yıllardır yapıyoruz. Ama çoğu za­man bu soruların arkasındaki ana meseleyi kaçırıyoruz.

Gayrimenkul dediğimiz dünya, aslında finansal kaldıraç dünyasıdır. Ve kal­dıracı doğru kullanan; sermayesini, üretim kapasitesini, hatta sektör içindeki pozisyo­nunu kendi döngüsü içinde büyütür. Zira, fi­nansal kaldıraç, aynı özkaynakla daha büyük bir yatırım yapabilmeyi ve bu yatırımın geti­risini hızlandırabilmeyi sağlayan bir çarpan­dır.

Ben buna bir süredir “finansal kaldıraç­tan faydalanarak paraya takla attırmak” di­yorum. Başlığı da özellikle bu şekilde tercih ettim. Bu ifade günlük bir ifade gibi gelebilir; ama arkasında Türkiye’nin özellikle 2010’lar boyunca çok iyi bildiği bir mekanizma var. Bugün bu ritim değişti, evet; fakat o döne­min nasıl işlediğini anlamadan bugünü yo­rumlamak zor. Çünkü gayrimenkulde serma­ye, kredi, kira, nakit akışı, zamanlama ve fon mekanizmaları aynı anda çalışır. Doğru ku­rulduğunda gerçekten “paraya takla attırır.”

Konut kredisi: Taklayı başlatan en basit kaldıraç

Hane halkı açısından finansal kaldıracın en net uygulanabildiği alan konut kredi me­kanizmasıdır. Özellikle de Ağustos 2023 ön­cesine kadar. Örneğin, yatırımcının 1 milyon TL’lik bir ev için 300 bin TL peşinat koydu­ğunu varsayalım. Değer 1 milyon TL’den 1 milyon 150 bin TL’ye çıktığında oluşan 150 bin TL’lik artışın tamamı özkaynak tarafı­na yazılır. Yani fiyat sadece yüzde 15 artmış­ken özkaynak yüzde 50 büyür. Bu, basit bir fiyat artışından ibaret değildir; kredi kaldı­raç mekanizmasıdır. Türkiye’de konut kre­disi uzun yıllar bu çarpanı agresif biçimde çalıştırdı. Faizlerin düşük olduğu dönemler­de fiyat hareketlerinin neden bu kadar hızlı olduğunu hatırlayan hatırlar.

Ama işin ince bir çizgisi de var; “kaldıraç hem büyütür hem daraltır.” Takla attıran mekanizma, yanlış zamanlama olduğunda sermayeyi zemine indirir. Gayrimenkulün doğası hep bu ikili ritimden beslenir. Kre­diyi yok sayamazsınız; kaldıracı da görmez­den gelemezsiniz. Önemli olan hangi nakit akışıyla ve hangi zamanlama içinde kaldıraç kullanacağınızı bilmektir.

BDDK’nın Ağustos 2023 kredi sıkılaştır­ma tedbirleri, hane halkının kaldıraç kapa­sitesini neredeyse sıfırladı. Atılması gere­ken önemli bir adımdı, cesurca karar alındı ve uygulandı diye düşünüyorum. Bu düzen­lemelerle birlikte; ikinci konuta sahip olmak isteyenler açısından konut kredisine erişim fiilen daraldı, ikinci konut için Kredi/Değer oranları dip seviyelere çekildi, peşinat yükü sert biçimde yükseldi, bankaların gelir-test­leri nedeniyle kredi iştahı azaldı ve sonuç­ta kredi alsanız bile toplam maliyet kaldıraç avantajını ortadan kaldırdı. Bugün geldiği­miz noktada kredi hala kaldıraçtır ama ar­tık “takla attıran” değil; çoğu zaman “hareket alanını kısaltan” bir kaldıraç.

Kaldıraç büyütür ama yanlış kurulursa aynı hızla küçültür

Nakit akışı ile borç akışı birbiriyle çeliş­tiğinde mekanizma tersine döner. Zira na­kit akışını soyut; borç finansman yükünü ise son derece somut bir gerçeklik olarak ta­nımlamak yanlış olmaz. Gayrimenkulde ter­sine dönme, yani kaldıracın olumsuz etkisi; inşaatın yavaşlaması, faizlerin beklenenden hızlı yükselmesi, satış temposunun düşme­si, kira performansının zayıflaması ve de­ğerleme geri çekilmeleriyle görünür.

O yüz­den dikkatli olmak gerekir. Finansal kaldı­raçtan faydalanarak paraya takla attırmak, bir dönem Türkiye’nin konut piyasasında çok güçlü çalışan bir mekanizmaydı. Bugün kredi kanadı kapalı olduğu için aynı ritim­de işlemiyor, evet; ama kaldıraç mantığı ha­la geçerli. Yanlış zamanda kullanılan borç, büyümeyi değil yükü artırır; doğru zamanda kurulan kaldıraç ise sermayeyi hızla büyü­tür. Aynı şekilde, yanlış projeye girildiğinde kaldıraç getiriyi azaltır, fakat doğru projede uygulandığında ölçeği hızlandırır. Bugünün gayrimenkul sektöründe oyunu belirleyen artık çok parası olanlar değil; parasını doğru kaldıraçla yönlendirebilenlerdir.