Gayrimenkulün yeni değer ekonomisi: İyi yaşam ‘well-living’
Bu yazıda ekonominin “değer” ile kesiştiği, sağlık ile “birleştiği” bir alanı yazacağım.
Gayrimenkulde değer uzun yıllar boyunca lokasyon, metrekare, manzara ve teknik kalite üzerinden tanımlandı. Bugün bu ölçütlerin yanına yeni bir soru ekleniyor: Bir yapı, içinde yaşayan ya da çalışan insanın sağlığını ne ölçüde destekliyor? Well-living ekonomisinin asıl çıkış noktası da burada başlıyor.
Bir evin iyi ışık alması, bir ofisin hava kalitesi, bir otelin uyku deneyimi ya da bir kliniğin akustik düzeni yakın zamana kadar daha çok konfor başlığı altında değerlendiriliyordu.
Oysa bugün bu unsurlar yalnızca kullanıcı memnuniyetiyle değil; satış ve kira değeri, doluluk, çalışan performansı, bakım ihtiyacı, işletme maliyeti ve varlığın gelecekteki rekabet gücüyle birlikte ele alınıyor. Bu nedenle Well-Living’i yalnızca mimari ya da sağlıklı yaşam alanına ait yeni bir kavram olarak görmek eksik kalır. Aslında karşımızda, gayrimenkulün ekonomik değerini insan sağlığı üzerinden yeniden tarif eden daha geniş bir dönüşüm var.
876 milyar dolarlık yeni pazar
Global Wellness Institute’un 2026 yılında açıkladığı güncel verilere göre küresel wellness gayrimenkul pazarı 2017’de 151 milyar dolar düzeyindeyken 2025’te 876 milyar dolara ulaştı. Pazarın 2027’de 1 trilyon dolar sınırını aşması, 2030’da ise yaklaşık 1,8 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. 2019–2025 dönemindeki yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 23,6 olması, alanın genel inşaat sektöründen çok daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor.
Bu büyüme yalnızca lüks konutlara sauna, soğuk su havuzu ya da spor alanı eklenmesinden kaynaklanmıyor. Sağlıklı yapı kavramı artık hava, su, ışık, ses, termal konfor, hareket, malzeme, zihinsel iyi oluş ve sosyal bağ gibi çok sayıda unsurun birlikte değerlendirilmesini içeriyor. International WELL Building Institute verilerine göre WELL yaklaşımının uygulandığı veya sertifikasyon sürecine girdiği alan 6 milyar fit kareyi, yani yaklaşık 557 milyon metrekareyi aşmış durumda. Bu uygulamalar yaklaşık 100 bin lokasyona ve 137 ülkeye yayılıyor. Kurum, bu alanların yaklaşık 2 trilyon dolarlık gayrimenkul varlığını temsil ettiğini belirtiyor.
Buradaki rakam bir yatırım tutarı değil; sağlıklı bina yaklaşımının temas ettiği varlık büyüklüğünü gösteriyor. Dolayısıyla artık söz konusu olan küçük bir wellness hizmetleri pazarı değil. Gayrimenkul, turizm, sağlık, eğitim, teknoloji, yapı malzemeleri ve danışmanlık sektörlerinin kesiştiği yeni bir ekonomik alan oluşuyor.
Türkiye: Güçlü kesişim, zayıf veri
Türkiye’nin bu dönüşüm açısından önemli bir potansiyeli bulunuyor. Global Wellness Institute’un ülke sıralamasında Türkiye’nin toplam wellness ekonomisi 2024 yılı için 72,69 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Türkiye bu büyüklükle dünyada 16’ncı, Avrupa’da ise 7’nci sırada yer alıyor. Ancak kurum, yüksek enflasyon ve döviz kuru hareketleri nedeniyle Türkiye’nin dolar bazlı büyüme oranlarının reel büyüme gibi okunmaması gerektiğini özellikle vurguluyor.
Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor: 72,69 milyar dolar, Türkiye’nin yalnızca wellness gayrimenkul pazarını değil; sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel bakım, wellness turizmi, koruyucu sağlık, spa, termal tesisler ve diğer ilişkili alanları kapsayan toplam wellness ekonomisini ifade ediyor. Türkiye’ye özel güncel wellness gayrimenkul büyüklüğü, satış primi, kira primi ve proje stoku için kamuya açık, düzenli ve karşılaştırılabilir bir veri seti henüz bulunmuyor.
Buna rağmen alanın gelişebileceği ekonomik zemin oldukça geniş. Türkiye Yatırım Ofisi verilerine göre Türkiye 2024 yılında 11,3 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekti; bunun 2,8 milyar doları, yani yaklaşık dörtte biri gayrimenkule yöneldi. Aynı yıl ülkede yaklaşık 1,5 milyon konut satıldı. İstanbul’daki A sınıfı ofis stoku 6,7 milyon metrekareyi aşarken, yapımı devam eden arzla birlikte 2026 sonunda yaklaşık 7,4 milyon metrekareye ulaşması bekleniyor.
Türkiye’nin bir diğer avantajı sağlık, termal kaynaklar, konaklama ve gayrimenkulün aynı coğrafyada buluşabilmesi. 2025 yılında Türkiye’ye sağlık hizmeti almak amacıyla gelen yaklaşık 1,4 milyon kişi 3,02 milyar dolar gelir oluşturdu.
Sağlık turizmi ile wellness turizmi aynı alan değildir; biri çoğunlukla tanı ve tedavi, diğeri ise sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacı taşır. Ancak bu iki alanın kesişimi, klinik hizmetlerle uzun süreli konaklamayı, rehabilitasyonu, sağlıklı yaş alma programlarını ve wellness hospitality modellerini birlikte geliştirmek için ciddi bir fırsat yaratıyor. (ushas.com.tr)
Türkiye’de yakın dönemde büyümenin üst segment konutlar, branded residence projeleri, A sınıfı ofisler, özel klinikler, üst segment oteller ve ileri yaş yaşam alanlarından gelmesi beklenebilir. Bunun nedeni, bu projelerin başlangıç yatırımını, uzman kadroyu ve ölçüm altyapısını daha kolay karşılayabilmesidir. Orta vadede Well-Living’in yeni yapılardan mevcut yapıların dönüşümüne yayılması daha büyük bir pazar oluşturacaktır.
Aynı yaklaşım, farklı ekonomik sonuçlar
Well-living’in önemli özelliklerinden biri, tek bir yapı türüyle sınırlı olmamasıdır. Ancak Well Home, Well Office, Well School, Well Clinic veya Well Hotel ifadeleri ayrı ayrı ölçülen resmî küresel sektörler değildir. Bunlar, insan sağlığını ve işlevselliğini destekleyen yaklaşımın farklı yapılara uyarlanmasını anlatan uygulama modelleridir. Her modelin ekonomik getirisi de kendi sektörüne ait performans göstergeleriyle ölçülmelidir.
● İyi ev “Well Home”: Fiyat priminden bağımsız yaşama
Well Home yaklaşımında ilk ekonomik etki satış ve kira değerinde görülür. Orta ve üst segmentte yüzde 10–25 arasında değişebilen fiyat primi bunun en görünür tarafıdır.
Ancak asıl uzun vadeli değer yalnızca daha yüksek satış fiyatında oluşmaz. Doğru aydınlatma, erişilebilir planlama, güvenli yüzeyler, iç hava kalitesi, akustik konfor ve yaşa uyum sağlayabilen tasarım, kişinin aynı evde daha uzun süre bağımsız yaşamasına yardımcı olabilir. (Global Wellness Institute) OECD, konut uyarlamalarının düşme olasılığını ve günlük faaliyetlerde yardıma duyulan ihtiyacı azaltabildiğini, bakım kurumuna geçişi geciktirebildiğini belirtiyor.
Uzun süreli bakım harcamalarının OECD ülkelerinde 2050’ye kadar yaklaşık iki katına çıkmasının beklendiği düşünüldüğünde, yaşa uyum sağlayan konutlar yalnızca bireysel konfor değil, bakım ekonomisi açısından da önem taşıyor. Bu nedenle Well Home’un ekonomik değeri iki ayrı bilançoda ortaya çıkar: Gayrimenkul sahibi için varlık değeri, birey ve kamu için ise daha geç ortaya çıkan bakım ihtiyacı.
● İyi ofis “Well Offıce”: Metrekarenin içindeki insan
Well Office ekonomik kanıtların en görünür olduğu uygulama alanlarından biri. Sağlıklı bina sertifikalı ofislerde gözlenen yüzde 4,4–7,7’lik kira primi, mülk sahibi açısından doğrudan bir getiri göstergesidir. İşveren açısından ise hesap farklıdır. Burada devamsızlık, çalışan kaybı, işe alım ve eğitim gideri, dikkat kaybı, kullanıcı şikâyetleri ve algılanan çalışma kapasitesi dikkate alınır. (realestateinnovationlab.mit.edu)
Ofis yatırımında gözden kaçan nokta şudur: Bina gideri işletmenin maliyetlerinden yalnızca biridir; o binanın içinde çalışan insan kaynağının maliyeti ve ürettiği değer çok daha büyüktür. Bu nedenle küçük bir kira farkı, çalışan bağlılığı veya işlevsellikteki anlamlı bir iyileşmenin yanında ikincil kalabilir. World Green Building Council, hava kalitesi, ışık, termal konfor, akustik, doğayla temas ve iç mekân düzeninin çalışan sağlığı, memnuniyeti ve iş performansıyla ilişkili olduğunu; şirketlerin bu ilişkiyi devamsızlık, çalışan kaybı ve kullanıcı deneyimi verileri üzerinden ölçmesi gerektiğini belirtiyor.
● İyi okul “Well School”: İnsan sermayesi yatırımı mı?
Well School’da ekonomik değer klasik gayrimenkul ölçütleriyle sınırlı değildir. Öğrenci devamlılığı, öğrenme performansı, öğretmen bağlılığı, veli güveni ve kurum tercihi ekonomik hesabın parçalarıdır. ABD’de bir okul bölgesinde yapılan araştırmada ortalama bir küf giderme projesinin matematik sonuçlarını 0,15, okuma sonuçlarını 0,14 standart sapma artırdığı; havalandırma iyileştirmelerinin ise matematikte 0,07, okumada 0,11 standart sapmalık artışla ilişkili olduğu görüldü.
Testi geçme olasılığında da projeye göre yüzde 2–4 arasında artış bildirildi. Sonuçlar belirli bir bölgeye ait olsa da okul yapısının yalnızca derslerin verildiği pasif bir alan olmadığını açık biçimde ortaya koyuyor. (ScienceDirect). Özel okullarda bu etki kayıt talebi, öğretmen ve öğrenci bağlılığı ile kurum itibarı üzerinden ticari değere dönüşebilir. Kamu okullarında ise getirinin önemli bölümü uzun vadeli insan sermayesi, daha iyi öğrenme sonuçları ve olası sağlık giderlerinin azalması biçiminde topluma yayılır.
● İyi klinik “Well Clinic”: Tasarımın operasyonel değeri
Well Clinic ve Well Hospital yaklaşımında ticari sonuçlar yatış süresi, yatak devir hızı, enfeksiyon, düşme, hasta memnuniyeti, sağlık çalışanı bağlılığı ve operasyonel verimlilik üzerinden izlenebilir. Doğal ışık ve pencere erişimi üzerine yapılan bir yoğun bakım araştırmasında, mekanik ventilasyon alan ve gün ışığına erişebilen odalarda kalan hastaların yatış sürelerinin ortalama 16,8 saat daha kısa olduğu bildirildi. Bu sonuç belirli bir hasta grubu ve araştırma ortamına aittir; bütün klinikler için standart bir süre tasarrufu olarak kullanılamaz. Ancak mekânsal kararların sağlık kuruluşlarının operasyonel sonuçlarıyla ilişki kurabildiğini göstermesi açısından önemlidir. (PMC)
Geleceğin değil, bugünün değer dönüşümü
Well-living’i yalnızca geleceğin mimarisi olarak tanımlamak artık yeterli değil. Pazar büyüklüğü, sertifikasyon alanı, kira ve satış primleri bu dönüşümün bugün başladığını gösteriyor. Ancak önümüzdeki dönemin kazananları, yapıya en fazla wellness teknolojisi ekleyenler olmayacak. İnsan sağlığıyla ilgili doğru öncelikleri belirleyen, bunları projenin kullanım amacıyla uyumlu hâle getiren, işletme sürecini planlayan ve elde edilen sonucu ölçebilen yapılar öne çıkacak.
Gayrimenkulün yeni değer metriği yalnızca metrekare değil; o metrekarenin insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal kapasitesini ne ölçüde desteklediğidir. Bu nedenle well-living ekonomisinin gerçek gücü, daha pahalı yapılar üretmesinde değil; daha uzun süre kullanılan, daha kolay tercih edilen, işlevini daha geç kaybeden ve insan yaşamına daha fazla değer katan yapılar oluşturabilmesinde yatıyor
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