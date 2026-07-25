Gayrimenkulün yeni değer ekonomisi: İyi yaşam ‘well-living’

Bu yazıda ekonominin “değer” ile kesiştiği, sağlık ile “birleştiği” bir alanı yazacağım.

Gayrimenkulde değer uzun yıllar boyunca lokasyon, metrekare, manzara ve teknik kalite üzerinden tanımlandı. Bugün bu ölçütlerin yanına yeni bir soru ekleniyor: Bir yapı, içinde yaşayan ya da çalışan insanın sağlığını ne ölçüde destekliyor? Well-living ekonomisinin asıl çıkış noktası da burada başlıyor.

Bir evin iyi ışık alması, bir ofisin hava kalitesi, bir ote­lin uyku deneyimi ya da bir kliniğin akustik düzeni yakın za­mana kadar daha çok konfor baş­lığı altında değerlendiriliyordu.

Oysa bugün bu unsurlar yalnızca kullanıcı memnuniyetiyle değil; satış ve kira değeri, doluluk, çalı­şan performansı, bakım ihtiyacı, işletme maliyeti ve varlığın gele­cekteki rekabet gücüyle birlikte ele alınıyor. Bu nedenle Well-Li­ving’i yalnızca mimari ya da sağ­lıklı yaşam alanına ait yeni bir kavram olarak görmek eksik kalır. Aslında karşımızda, gayrimenku­lün ekonomik değerini insan sağ­lığı üzerinden yeniden tarif eden daha geniş bir dönüşüm var.

876 milyar dolarlık yeni pazar

Global Wellness Institute’un 2026 yılında açıkladığı güncel ve­rilere göre küresel wellness gay­rimenkul pazarı 2017’de 151 mil­yar dolar düzeyindeyken 2025’te 876 milyar dolara ulaştı. Pazarın 2027’de 1 trilyon dolar sınırını aşması, 2030’da ise yaklaşık 1,8 trilyon dolara yükselmesi bekle­niyor. 2019–2025 dönemindeki yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 23,6 olması, alanın genel inşaat sektöründen çok daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor.

Bu büyüme yalnızca lüks ko­nutlara sauna, soğuk su havuzu ya da spor alanı eklenmesinden kaynaklanmıyor. Sağlıklı yapı kavramı artık hava, su, ışık, ses, termal konfor, hareket, malze­me, zihinsel iyi oluş ve sosyal bağ gibi çok sayıda unsurun birlikte değerlendirilmesini içeriyor. In­ternational WELL Building Ins­titute verilerine göre WELL yak­laşımının uygulandığı veya ser­tifikasyon sürecine girdiği alan 6 milyar fit kareyi, yani yaklaşık 557 milyon metrekareyi aşmış durumda. Bu uygulamalar yakla­şık 100 bin lokasyona ve 137 ülke­ye yayılıyor. Kurum, bu alanların yaklaşık 2 trilyon dolarlık gay­rimenkul varlığını temsil ettiği­ni belirtiyor.

Buradaki rakam bir yatırım tutarı değil; sağlıklı bina yaklaşımının temas ettiği varlık büyüklüğünü gösteriyor. Dolayı­sıyla artık söz konusu olan küçük bir wellness hizmetleri pazarı de­ğil. Gayrimenkul, turizm, sağlık, eğitim, teknoloji, yapı malzeme­leri ve danışmanlık sektörlerinin kesiştiği yeni bir ekonomik alan oluşuyor.

Türkiye: Güçlü kesişim, zayıf veri

Türkiye’nin bu dönüşüm açı­sından önemli bir potansiye­li bulunuyor. Global Wellness Institute’un ülke sıralamasında Türkiye’nin toplam wellness eko­nomisi 2024 yılı için 72,69 mil­yar dolar olarak hesaplanıyor. Türkiye bu büyüklükle dünyada 16’ncı, Avrupa’da ise 7’nci sırada yer alıyor. Ancak kurum, yüksek enflasyon ve döviz kuru hareket­leri nedeniyle Türkiye’nin dolar bazlı büyüme oranlarının reel bü­yüme gibi okunmaması gerekti­ğini özellikle vurguluyor.

Burada önemli bir ayrım yapmak gere­kiyor: 72,69 milyar dolar, Türki­ye’nin yalnızca wellness gayri­menkul pazarını değil; sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişi­sel bakım, wellness turizmi, ko­ruyucu sağlık, spa, termal tesisler ve diğer ilişkili alanları kapsayan toplam wellness ekonomisini ifa­de ediyor. Türkiye’ye özel güncel wellness gayrimenkul büyüklü­ğü, satış primi, kira primi ve pro­je stoku için kamuya açık, düzenli ve karşılaştırılabilir bir veri seti henüz bulunmuyor.

Buna rağmen alanın gelişebi­leceği ekonomik zemin oldukça geniş. Türkiye Yatırım Ofisi ve­rilerine göre Türkiye 2024 yılın­da 11,3 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekti; bunun 2,8 milyar doları, yani yaklaşık dört­te biri gayrimenkule yöneldi. Ay­nı yıl ülkede yaklaşık 1,5 milyon konut satıldı. İstanbul’daki A sı­nıfı ofis stoku 6,7 milyon metre­kareyi aşarken, yapımı devam eden arzla birlikte 2026 sonunda yaklaşık 7,4 milyon metrekareye ulaşması bekleniyor.

Türkiye’nin bir diğer avantajı sağlık, termal kaynaklar, konak­lama ve gayrimenkulün aynı coğ­rafyada buluşabilmesi. 2025 yı­lında Türkiye’ye sağlık hizmeti almak amacıyla gelen yaklaşık 1,4 milyon kişi 3,02 milyar dolar gelir oluşturdu.

Sağlık turizmi ile wel­lness turizmi aynı alan değildir; biri çoğunlukla tanı ve tedavi, di­ğeri ise sağlığın korunması ve ge­liştirilmesi amacı taşır. Ancak bu iki alanın kesişimi, klinik hizmet­lerle uzun süreli konaklamayı, re­habilitasyonu, sağlıklı yaş alma programlarını ve wellness hospi­tality modellerini birlikte geliş­tirmek için ciddi bir fırsat yaratı­yor. (ushas.com.tr)

Türkiye’de yakın dönemde bü­yümenin üst segment konutlar, branded residence projeleri, A sı­nıfı ofisler, özel klinikler, üst seg­ment oteller ve ileri yaş yaşam alanlarından gelmesi beklene­bilir. Bunun nedeni, bu projele­rin başlangıç yatırımını, uzman kadroyu ve ölçüm altyapısını da­ha kolay karşılayabilmesidir. Or­ta vadede Well-Living’in yeni ya­pılardan mevcut yapıların dönü­şümüne yayılması daha büyük bir pazar oluşturacaktır.

Aynı yaklaşım, farklı ekonomik sonuçlar

Well-living’in önemli özellik­lerinden biri, tek bir yapı türüyle sınırlı olmamasıdır. Ancak Well Home, Well Office, Well School, Well Clinic veya Well Hotel ifa­deleri ayrı ayrı ölçülen resmî kü­resel sektörler değildir. Bunlar, insan sağlığını ve işlevselliği­ni destekleyen yaklaşımın farklı yapılara uyarlanmasını anlatan uygulama modelleridir. Her mo­delin ekonomik getirisi de kendi sektörüne ait performans göster­geleriyle ölçülmelidir.

● İyi ev “Well Home”: Fiyat priminden bağımsız yaşama

Well Home yaklaşımında ilk ekonomik etki satış ve kira de­ğerinde görülür. Orta ve üst seg­mentte yüzde 10–25 arasında de­ğişebilen fiyat primi bunun en gö­rünür tarafıdır.

Ancak asıl uzun vadeli değer yalnızca daha yük­sek satış fiyatında oluşmaz. Doğ­ru aydınlatma, erişilebilir planla­ma, güvenli yüzeyler, iç hava kali­tesi, akustik konfor ve yaşa uyum sağlayabilen tasarım, kişinin aynı evde daha uzun süre bağımsız ya­şamasına yardımcı olabilir. (Glo­bal Wellness Institute) OECD, konut uyarlamalarının düşme olasılığını ve günlük faaliyetler­de yardıma duyulan ihtiyacı azal­tabildiğini, bakım kurumuna ge­çişi geciktirebildiğini belirtiyor.

Uzun süreli bakım harcamaları­nın OECD ülkelerinde 2050’ye kadar yaklaşık iki katına çıkması­nın beklendiği düşünüldüğünde, yaşa uyum sağlayan konutlar yal­nızca bireysel konfor değil, bakım ekonomisi açısından da önem ta­şıyor. Bu nedenle Well Home’un ekonomik değeri iki ayrı bilanço­da ortaya çıkar: Gayrimenkul sa­hibi için varlık değeri, birey ve ka­mu için ise daha geç ortaya çıkan bakım ihtiyacı.

● İyi ofis “Well Offıce”: Metrekarenin içindeki insan

Well Office ekonomik kanıtla­rın en görünür olduğu uygulama alanlarından biri. Sağlıklı bina sertifikalı ofislerde gözlenen yüz­de 4,4–7,7’lik kira primi, mülk sa­hibi açısından doğrudan bir getiri göstergesidir. İşveren açısından ise hesap farklıdır. Burada devam­sızlık, çalışan kaybı, işe alım ve eğitim gideri, dikkat kaybı, kulla­nıcı şikâyetleri ve algılanan çalış­ma kapasitesi dikkate alınır. (rea­lestateinnovationlab.mit.edu)

Ofis yatırımında gözden kaçan nokta şudur: Bina gideri işletme­nin maliyetlerinden yalnızca bi­ridir; o binanın içinde çalışan in­san kaynağının maliyeti ve üret­tiği değer çok daha büyüktür. Bu nedenle küçük bir kira farkı, ça­lışan bağlılığı veya işlevsellikteki anlamlı bir iyileşmenin yanında ikincil kalabilir. World Green Bu­ilding Council, hava kalitesi, ışık, termal konfor, akustik, doğayla temas ve iç mekân düzeninin ça­lışan sağlığı, memnuniyeti ve iş performansıyla ilişkili olduğunu; şirketlerin bu ilişkiyi devamsız­lık, çalışan kaybı ve kullanıcı de­neyimi verileri üzerinden ölçme­si gerektiğini belirtiyor.

● İyi okul “Well School”: İnsan sermayesi yatırımı mı?

Well School’da ekonomik de­ğer klasik gayrimenkul ölçütle­riyle sınırlı değildir. Öğrenci de­vamlılığı, öğrenme performansı, öğretmen bağlılığı, veli güveni ve kurum tercihi ekonomik hesabın parçalarıdır. ABD’de bir okul böl­gesinde yapılan araştırmada or­talama bir küf giderme projesinin matematik sonuçlarını 0,15, oku­ma sonuçlarını 0,14 standart sap­ma artırdığı; havalandırma iyi­leştirmelerinin ise matematikte 0,07, okumada 0,11 standart sap­malık artışla ilişkili olduğu görül­dü.

Testi geçme olasılığında da projeye göre yüzde 2–4 arasında artış bildirildi. Sonuçlar belirli bir bölgeye ait olsa da okul yapısının yalnızca derslerin verildiği pasif bir alan olmadığını açık biçimde ortaya koyuyor. (ScienceDirect). Özel okullarda bu etki kayıt tale­bi, öğretmen ve öğrenci bağlılığı ile kurum itibarı üzerinden ticari değere dönüşebilir. Kamu okulla­rında ise getirinin önemli bölümü uzun vadeli insan sermayesi, daha iyi öğrenme sonuçları ve olası sağ­lık giderlerinin azalması biçimin­de topluma yayılır.

● İyi klinik “Well Clinic”: Tasarımın operasyonel değeri

Well Clinic ve Well Hospital yaklaşımında ticari sonuçlar ya­tış süresi, yatak devir hızı, enfek­siyon, düşme, hasta memnuniye­ti, sağlık çalışanı bağlılığı ve ope­rasyonel verimlilik üzerinden izlenebilir. Doğal ışık ve pencere erişimi üzerine yapılan bir yoğun bakım araştırmasında, mekanik ventilasyon alan ve gün ışığına erişebilen odalarda kalan hasta­ların yatış sürelerinin ortalama 16,8 saat daha kısa olduğu bildiril­di. Bu sonuç belirli bir hasta gru­bu ve araştırma ortamına aittir; bütün klinikler için standart bir süre tasarrufu olarak kullanıla­maz. Ancak mekânsal kararların sağlık kuruluşlarının operasyo­nel sonuçlarıyla ilişki kurabildi­ğini göstermesi açısından önem­lidir. (PMC)

Geleceğin değil, bugünün değer dönüşümü

Well-living’i yalnızca gelece­ğin mimarisi olarak tanımlamak artık yeterli değil. Pazar büyük­lüğü, sertifikasyon alanı, kira ve satış primleri bu dönüşümün bu­gün başladığını gösteriyor. An­cak önümüzdeki dönemin kaza­nanları, yapıya en fazla wellness teknolojisi ekleyenler olmaya­cak. İnsan sağlığıyla ilgili doğru öncelikleri belirleyen, bunla­rı projenin kullanım amacıyla uyumlu hâle getiren, işletme sü­recini planlayan ve elde edilen so­nucu ölçebilen yapılar öne çıka­cak.

Gayrimenkulün yeni değer metriği yalnızca metrekare de­ğil; o metrekarenin insanın fizik­sel, zihinsel ve sosyal kapasitesi­ni ne ölçüde desteklediğidir. Bu nedenle well-living ekonomisi­nin gerçek gücü, daha pahalı yapı­lar üretmesinde değil; daha uzun süre kullanılan, daha kolay tercih edilen, işlevini daha geç kaybeden ve insan yaşamına daha fazla de­ğer katan yapılar oluşturabilme­sinde yatıyor