Gayriresmî paramız doları, kim neden çıldırtıyor?

Ekrana her baktığımızda dolar kurunun bir basamak daha tırmandığını görüyoruz. Merkez Bankası’nın 100 baz puan faiz indirimi ardından başlayan dolar rallisi, enflasyona da ivme vermiş durumda… Tuhaftır, sanki tüm etiketler doların dokuz doğurmasını bekliyormuşçasına zamlanıyor.

Adeta pimi çekilmişçesine 9’lu kur, Lira’nın her geçen gün daha da erimesine yol açtığı gibi, milli paramız Lira’dan uzaklaşanların, eline kendi parası geçince biran önce ondan kurtulmak isteyenlerin de sayısı artıyor. Kimi kendini dolara vuruyor, kimi “daha da zamlanmadan alayım” telaşında…

Peki, dolar kurunun olağandışı hareketleri neden kaynaklandı ve doları kim böyle dolduruyor? İhracatçının jargonuyla rekabetçi kur baş aktör gibi… Faiz indirimi, manşete değil, çekirdek enflasyona bakış, “büyümeye can feda” yaklaşımı ve kendi parasından nefret eder hale gelen vatandaş…

Geceyarısı operasyonları

Dikkat edin; Naci Ağbal da geceyarısı görevden alınmış ve dolar tırmanışa geçmişti. Şimdi de Merkez’in yönetimi geceyarısı değiştirildi. Faiz indirme talimatı alan Başkana “sorun çıkaran (!)” ve bu indirimi onaylamayanlar, ikna edilmek yerine görevden uzaklaştırılmıştı.

Şimdi elinde faiz silahından da etkin araç kalmayan Merkez, yasa gereği birincil görevi “fiyat istikrarını sağlamak” olduğu halde, Cumhurbaşkanı’nın “fiyat istikrarını artık bir kenara bırakıyoruz” beyanıyla enflasyonu kendi haline bırakmış durumda… Şimdiden sonra kur geçişini, etiketler üzerinden okumaya devam edeceğiz.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Faiz inerse ekonomi canlanacak mı?

Hayır, zira kredi faizleri yerinde sayıyor, yatırımlara tesiri kalmadı. Eline Lira geçiren, yakar top gibi ondan kurtulmaya çalışıyor. Tüketim harcamalarındaki canlılık ise enflasyon ile mücadele halinde…

Bu kurla ne yapacağız?

Yapacağımız şudur; etiketler dolara bağlanmış durumda. Düne kadar sadece ithalat üzerinde baskı oluşturan yüksek kur, şimdi iğneden ipliğe her türlü tüketim, yatırım malının düzeyini belirliyor.

NOT

LİRAYI ÖLDÜRMEYİN DOLARI DOLDURMAYIN

Dolar, doldukça taşıyor. Taştıkça enflasyonu besliyor. Enflasyon; taşınmadan daha zengin bir muhitte yaşamak gibi algılanıyor artık. G20’den düştük, yıllarca ambargo yiyen İran bile 17’nciliğe yükseldi, biz G21 oluverdik.

Ülke riski de enflasyona paralel tırmanırken kredibilite kaybı hızlandı. Hayat pahalılığı, yeni yaşam tarzımız oluverdi. Doları doldurmayın, dolar taşarken ülkenin kayıpları artıyor. Dünün yüksek devalüasyon dönemlerine bakın; hangi kur yükselişi ekonomik canlanma getirmiş ki…