Gazetemiz DÜNYA 42 yaşında…

Bugün 42. yaşımızda Nezih Demirkent’in temellerini attığı ilkelerin ışığında okurlarımızla iç içe, yolumuza devam ediyoruz...

1981 yılında Nezih Demirkent tarafından temelleri okura saygı, okurla diyalog üzerine atılan, doğru haberi ilke edinen gazetemiz DÜNYA, 42. yaşına ilkelerine bağlı ve sağlıklı olarak girdi. Nezih Demirkent’in ilkeleriyle, Anadolu sanayicisinin evrensel sesi olmak düşüncesinin ışık tuttuğu yolumuza devam ettik, ediyoruz...

Bu 42 yılda, birçok engeller atlatarak 1994, 1997, 2001, 2008, 2019 yılında beş kez krizle karşılaşan ülkemizde, okurumuzla dayanışma içerisinde, ilkelerimizden hiçbir gün ödün vermeden, tarafsız haberciliğimizi sürdürdük, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz…

Dünyamız sürekli değişim içerisinde, bu değişimi yakından takip ediyoruz. Edindiğimiz bilgileri ve yaptığımız analizleri okurlarımızla paylaşarak yolumuzu sürdürüyoruz. Geçtiğimiz bu 42 yılda ülkemiz ekonomisinde ve Anadolu sanayinde önemli gelişmeler ve değişimler yaşandı! Biz de DÜNYA olarak bunun en yakın takipçisi olduk. Haberlerini yaptık. Çalışmalarını duyurduk. Ortak gayretler ve yeni arayışları birlikte büyüteç altına aldık. Bu uzantıda iş dünyasının insanlarıyla sürekli yakın ilişki içerisinde olduk, olmayı sürdürüyoruz. Sorunları dile getirdik. Başarılarını ülkemizin başarısı kabul ederek haberleştirdik. İş dünyasının dertleriyle dertlendik, sorunlarıyla ilgilendik, başarılarıyla mutlu olduk.

Bundan sonra da bir yandan dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek, bir yandan da kurucumuz Demirkent’in içselleştirdiğimiz ilkelerine bağlı olarak, yolumuza devam etmeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde de, ekonomi hayatımıza ve iş dünyamıza, okurumuzun gösterdiği yolda ve ilkelerimizin ışığında hizmet vereceğimize tüm yüreğimle inanıyorum. 42.yılımızı kutlarken, gazetemizin temellerini atan, ilkelerini oluşturan, kurucumuz ve ustamız Nezih Demirkent’i minnet ve saygıyla anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Avrupa ve AB silkelendi, Rusya karşısında tek ses olmaya başladı. Ancak önlemleri henüz çok yetersiz ve eksik.