Gazi Erçel’e bir vefa örneği…

Gazi Erçel için düzenlenen anma toplantısında, Kaya Erdem başta olmak üzere dostları konuşmalar yaparak vefa örneği gösterdiler.

Forum İstanbul Enstitüsü, kısa bir süre önce vefat eden Gazi Erçel için düzenlediği anma toplantısında bir dostluk ve vefa örneği gösterilmesini sağlamış. Eşi Zeynep ve kızı Mina ile birlikte yurt içinden ve dışından birçok dostunun bu buluşmaya katıldığını DÜNYA’da okuyunca, görevden ayrılmasının ardından dostum Gazi’nin sohbetlerinde hep tekrarladığı “Devlete hizmet cezasız kalmaz” sözünü hatırladım.

Hazine’de ve IMF’de uzun süre görev yaptıktan sonra, 2001’de Merkez Bankası’na bağımsızlık sağlayan yasasının hazırlanmasında katkıda bulunup, sonra Merkez Bankası başkanlık görevini üstlendiğini hatırladım.

Merkez Bankası başkanlığını suçlamalar nedeniyle istifa ederek bırakmak zorunda kalınca, gazetemiz DÜNYA’da köşe yazısı yazmasını istedim. Sadece yazmayacak zaman zaman bize akıl hocalığı da yapacaktı. Teklifi kabul etti, hiç aksatmadan düzenli olarak yazı yazmaya başladı. Ekonomi konularında aydınlatıcı ve çözüm önerici yazılardı. Benim de kurucusu olduğum Forum İstanbul’un her yıl yapılan toplantılarının organizasyonunda yer alıp, birçok yabancı ve ünlü ekonomistin katılımını, kendi dostluğunu kullanarak sağladı.

Böylece, Hazine’deki göreviyle başlayan, Merkez Başkanlığı döneminde süren dostluğumuz, o dönemde daha da pekişti. Bir kitap kurdu olan ve çok okuyan eşi Zeynep Erçel’le de kitap sohbetlerimiz arttı.

Gazi, sıkıştığım her ekonomik sorunu anlamak için başvurduğum ve bilgi aldığım bir dost olarak yanımda yer aldı, destek verdi.

Anma törenine Maliye eski Bakanı ve Meclis başkanı Kaya Erdem, Forum İstanbul Başkanı Aclan Acar, Forum İstanbul Onursal Başkanı ve Hazine eski müsteşarı Yavuz Canevi, Uluslararası Finans Kurumu eski Başkanı Charles Dallara, Borsa İstanbul Başkanlarından Osman Birsen, Hazineci Aydın Esen ve Ömer Esener’in katılarak, Gazi ile ilgili anılarına değinerek, konuşma yaptıklarını öğrendim. Gazi’ye dostluk ve vefa örneği sunulduğunu düşünüp, mutlu oldum.

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının kaynağında bir dönem kendisini suçlayan, görevden ayrılmasına yol açan haberlerin üzüntüsünün olduğunu hep düşündüm.

Güzel insan, insana katkı veren bir dost olan Gazi Erçel’in anılma haberi için toplantıyı düzenleyen Özlem Özgencil’e teşekkür ederken, Gazi’yi de özlemle anıyorum.

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