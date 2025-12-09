Gaziantep iş dünyasında hareket var
Ülkelerin gündemini belirleyen bazı özel kentleri vardır. Bu kentlerin de gündemini belirleyen kurumları, firmaları vardır. İşte bugünkü yazımda da ülkemizin gündemini belirleyen illerden Gaziantep’teki firmalardan bazı gelişmeleri kısaca özetlemeye çalışacağım. Yılın son ayında biraz da umutlu bir şeyler yazalım istedim.
* Suriye’nin yeniden inşasında aktif rol almaya çalışan Gaziantepli firmalardan Acarsan Holding ve Mrf Group, Halep’in yeniden yapılanma süreci için Suriye’nin en büyük müteahhitlik firmalarından Al-Hassan Holding ile iyi niyet işbirliği protokolü imzaladı.
* Bugün geldiği noktada sadece un üretiminde değil, markalaşma, sürdürülebilirlik, gastronomi sanatı, gıda güvenliği ve endüstriyel inovasyon gibi birçok alanda fark yaratan bir yapıya evrilen Özmen Un, şu sıralar yeni yatırım heyecanında. 6 milyon euro bütçeli yatırım, yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte de örneği çok az bulunan bir yapıda olacak. Bu tesis yalnızca üretim değil, aynı zamanda inovasyon ve eğitim merkezi işlevi görecek. 50’nin üzerinde uzman şef, dünya mutfağının kruvasanından bagetine, panettoneden ekşi mayalı ekmeğe kadar geniş bir yelpazede üretim yapacak.
* Gaziantep OSB’de iki modern üretim tesisiyle faaliyet gösteren Enderpen, gündemine aldığı yenilikçi ve çevre dostu ürünler sayesinde hem iç piyasada hem yurt dışında büyümesini sürdürüyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika başta olmak üzere 67 ülkeye ihracat gerçekleştiren Enderpen, yüzde 73 olan ihracat oranını bu yıl yüzde 85’e yükseltti.
* Katma değerli ve farklı ürün üretme hedefinde olan Koren Kimya, TÜBİTAK SAYEM üzerinden ve Dünya Bankası destekli, ilk ve tek kenevir bazlı PLA projesi gibi farklı işlerle adından söz ettirirken diğer tarafta Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Koçer, yazarlık serüvenine devam ediyor. Koçer’in “Şirketlerin Şifreleri” kitabından sonra geçtiğimiz günlerde “Kritik Kütle” kitabı yayınlandı. İş dünyasına yine çok değerli bir içerik sunduğuna inandığım Koçer’in kitabını ilk fırsatta okuyacağım.
* 13 yılı aşkın süredir Gaziantep başta olmak üzere Türkiye genelinde 800 MW’nin üzerinde endüstriyel ölçekli sürdürülebilir enerji projeleriyle dikkat çeken General Solar, son olarak SASA Polyester için hayata geçirdiği 45,7 MW gücündeki projesini hayata geçirdi. Diğer tarafta yurt içindeki başarılı projeleri sayesinde Avrupa’dan proje ortaklığı teklifleri alan General Solar, bu süreci daha somut adımlarla ilerletmek için Almanya’yı üs seçti ve faaliyetlerine başladı.
* Sektörde bu yıl 41. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşayan Baydoor, bu özel yılı yeni yatırım ve yeni projeler ile de taçlandırdı. Baydoor, Gaziantep 1.OSB’de faaliyet gösteren tesislerine yakın zamanda 5. OSB’de faaliyetlerine start verecek ikinci tesislerini ekleyerek üretim kapasitesi yüzde 40 artıracak.
Son söz; Gaziantep iş dünyasında hareket var, bereket var. Tüm olumsuzluklara rağmen bardağın boş olan kısmını da görüp ama gelecek için dolu tarafındaki güzellikler ile yarına umutla bakma motivasyonu var.
|Borsa
|11.189,50
|1,65 %
|Dolar
|42,5693
|0,00 %
|Euro
|49,5824
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1639
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.738,69
|0,03 %
|Altın (ONS)
|4.192,05
|0,01 %
|Brent
|62,3600
|0,02 %