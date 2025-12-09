Gaziantep iş dünyasında hareket var

Ülkelerin gündemini belirleyen bazı özel kentleri vardır. Bu kentlerin de günde­mini belirleyen kurumları, firmaları vardır. İşte bugünkü yazımda da ülkemizin gün­demini belirleyen illerden Gaziantep’teki firmalardan bazı gelişmeleri kısaca özetle­meye çalışacağım. Yılın son ayında biraz da umutlu bir şeyler yazalım istedim.

* Suriye’nin yeniden inşasında aktif rol almaya çalışan Gaziantepli firmalardan Acarsan Holding ve Mrf Group, Halep’in ye­niden yapılanma süreci için Suriye’nin en büyük müteahhitlik firmalarından Al-Has­san Holding ile iyi niyet işbirliği protokolü imzaladı.

* Bugün geldiği noktada sadece un üreti­minde değil, markalaşma, sürdürülebilirlik, gastronomi sanatı, gıda güvenliği ve endüst­riyel inovasyon gibi birçok alanda fark ya­ratan bir yapıya evrilen Özmen Un, şu sıra­lar yeni yatırım heyecanında. 6 milyon euro bütçeli yatırım, yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte de örneği çok az bulunan bir yapıda olacak. Bu tesis yalnızca üretim değil, aynı zamanda inovasyon ve eğitim merkezi işlevi görecek. 50’nin üzerinde uzman şef, dünya mutfağının kruvasanından bagetine, panettoneden ekşi mayalı ekmeğe kadar ge­niş bir yelpazede üretim yapacak.

* Gaziantep OSB’de iki modern üretim te­sisiyle faaliyet gösteren Enderpen, günde­mine aldığı yenilikçi ve çevre dostu ürünler sayesinde hem iç piyasada hem yurt dışında büyümesini sürdürüyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika başta olmak üzere 67 ülkeye ihra­cat gerçekleştiren Enderpen, yüzde 73 olan ihracat oranını bu yıl yüzde 85’e yükseltti.

* Katma değerli ve farklı ürün üretme he­definde olan Koren Kimya, TÜBİTAK SA­YEM üzerinden ve Dünya Bankası destekli, ilk ve tek kenevir bazlı PLA projesi gibi fark­lı işlerle adından söz ettirirken diğer taraf­ta Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Koçer, yazarlık serüvenine devam ediyor. Koçer’in “Şirketlerin Şifreleri” kitabından sonra geç­tiğimiz günlerde “Kritik Kütle” kitabı yayın­landı. İş dünyasına yine çok değerli bir içe­rik sunduğuna inandığım Koçer’in kitabını ilk fırsatta okuyacağım.

* 13 yılı aşkın süredir Gaziantep başta ol­mak üzere Türkiye genelinde 800 MW’nin üzerinde endüstriyel ölçekli sürdürülebilir enerji projeleriyle dikkat çeken General So­lar, son olarak SASA Polyester için hayata geçirdiği 45,7 MW gücündeki projesini ha­yata geçirdi. Diğer tarafta yurt içindeki ba­şarılı projeleri sayesinde Avrupa’dan pro­je ortaklığı teklifleri alan General Solar, bu süreci daha somut adımlarla ilerletmek için Almanya’yı üs seçti ve faaliyetlerine başladı.

* Sektörde bu yıl 41. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşayan Baydoor, bu özel yı­lı yeni yatırım ve yeni projeler ile de taçlan­dırdı. Baydoor, Gaziantep 1.OSB’de faaliyet gösteren tesislerine yakın zamanda 5. OS­B’de faaliyetlerine start verecek ikinci tesis­lerini ekleyerek üretim kapasitesi yüzde 40 artıracak.

Son söz; Gaziantep iş dünyasında hare­ket var, bereket var. Tüm olumsuzluklara rağmen bardağın boş olan kısmını da görüp ama gelecek için dolu tarafındaki güzellikler ile yarına umutla bakma motivasyonu var.