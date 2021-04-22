Gaziantep’in Kutnia’sı pandemide tekneye girdi

Türkiye’nin tekstil üretim üssü olarak kabul edilen Gaziantep’te bin yıllık dokuma sanatı dünya markası olma yolunda ilerliyor. Dört yıl önce ipek içeriğiyle hassas bir yapıya sahip kutnu kumaşını moda endüstrisine kazandırmak üzere kurulan Kutnia markası, AJK Tekstil tesislerinde yeniden yorumlandı. AJK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, DÜNYA’ya Kutnia markasıyla ilgili planlarını anlattı.

“Kutnu kumaşını dünyaya anlatmamız için önce Türkiye’nin yakından tanıması gerekiyor. Ben bile bu kentin girişimcisi olarak yakın zamana kadar ne kadar önemli olduğunu bilmiyormuşum” sözleriyle tüm tekstil sanayicileri adına özeleştiri yapan Konukoğlu, bugün moda dünyasının önemli kentlerine bu kadim sanatı taşımak üzere adımlar attıklarını belirtti.

Unutulmaya yüz tutmuş kutnu sanatını bir moda girişimine dönüştürme kararı aldıklarında Gaziantep’te sadece iki usta bulunduğunu ifade eden Konukoğlu, “Kutnia markasıyla bu kumaşa yeni bir form kazandırdık. Hazır giyimden ev tekstiline kadar her alanda kullanılabilecek boyutlara getirdik, daha kolay işlenebilir formunu oluşturduk. Ünlü tasarımcılar Günseli Türkay ve Selen Şahin’in özel serileriyle çok farklı bir iş ortaya çıktı. Bugün itibarıyla bu sanatın 13 ustası var” diye konuştu.

Bölgedeki meslek liseleri ve üniversitelerle birlikte yeni projeler geliştirdiklerini, kutnu kumaşının yolculuğuna gençleri de dahil etmek istediklerini anlatan Konukoğlu, projenin özellikle bölgedeki kadınlara istihdam fırsatı yarattığına da dikkat çekti. Konukoğlu, “Kutnia’da yönetici kadrosunda genellikle kadınlar var. Genel müdürümüz de kadın. Buna özellikle dikkat etmedik ama böyle bir tablo kendiliğinden oluştu” dedi.

Pandemide tekne yaşantısı 8 aya çıktı

Jülide Konukoğlu’nun yeni projesi, pandemideki yaşam tarzı değişikliğini fırsata çevirmeyi hedefl iyor. Konukoğlu, pandemide turizmle günlük yaşantıyı birleştiren ciddi bir kesim olduğunu vurgulayan Konukoğlu, “Türkiye’nin harika koyları var. Salgın döneminde gördük ki önemli bir kesim tekne yaşantısını 6-8 aylık sürelere çıkardı. Teknedeki hayatın da talepleri oldu. Biz de bu amaçla Kutnia Marine serisini çıkardık. Ev tekstili koleksiyonuna marine serisini ekledik” dedi. Kutnia Marine için ilk anlaşma ise Bodrum Mandarin Otel ile yapılmış. Konukoğlu, otelin hem spa hem de dışarıda satış bölümünde yer aldıklarını ifade etti.

GÖNLÜMDE BAZI MODA DEVLERİ VAR

Kutnia markasının girişimcisi AJK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu’nun hayali kutnu kumaşının Armani, Gucci gibi devlerin defilelerinde salındığını görmek. “Gönlümde bazı şirketler var. Onları Kutnia ile buluşturmak istiyorum” diyen Konukoğlu, artık tüketicilerin tercihlerinin doğal ve özel ürünlere doğru kaydığını ve bu ortamda Kutnia gibi markaların avantajlı duruma geldiğini ifade etti.

Konukoğlu, “Kutnu içeriği ve tamamen el işi olması nedeniyle özel bir kumaş, pahalı bir kumaş. Yine de pandemide insanlar değerlere yöneldi, Kutnia gibi markaların kitlesi genişledi. Gelecekte bu trend artmaya devam edecek. Global arenada karşılığı olduğuna inandığımız güçlü bir hikayemiz var. Yurtdışında birçok doğru lokasyonda hem toptan hem perakende olmak üzere Milano, Newyork, Arizona gibi birçok noktada satış yapıyoruz. Sektörde presjtijli olan Maison&Objet – Who’s Next – NewyorkNow – Tokyo Fashion World gibi birçok uluslarası fuara katılım sağlıyoruz. Önümüzde uzun bir yol var” diye konuştu.