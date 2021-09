Gaziantepli Gülsan, Metristepe rüzgar santralini satın alıyor

Gaziantep’in en önemli gruplarından Gülsan Holding, enerjideki büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin değişik bölgelerinde enerji yatırımları bulunan Gülsan Holding, listeye bir yenisini daha ekliyor. Gülsan Holding iştiraklerinden İnova Elektrik Üretim, Bilecik’te kurulu 39 MW’lık Metristepe Rüzgar Elektrik Santrali’ni devralıyor. Resmi kurumlardan gereken onayı alan Gülsan Holding’e ait İnova, Can Enerji’ye ait Metristepe’nin tamamının sahibi oldu. Gülsan’ın portföyüne eklediği Can Enerji’ye ait rüzgar santrali Metristepe ise 2012 yılında üretime başladı. 2013 yılında yenilenebilir ve temiz enerji projelerinin çevresel ve sosyal etkilerinin değerlendirildiği “Gold Standard” sertifikasını alan projede 16 adet N 100/2500 2,5 MW rüzgar türbini bulunuyor. Proje 12.5 MW’lık ilave kapasite lisansına da sahip.

İSO 500’de 69’uncu sırada

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nun yönettiği Gülsan Holding’in temelleri 1940'lı yıllarda atıldı. 1976 yılında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sünger yatak fabrikasının satın alınması ile yoluna devam eden Gülsan, sünger yatak imalatı bölgesel bir iş olduğu için 1984 yılında sentetik çuval imalatına başladı. 1994 yılında Polipropilen (PP) halı ipliği üretimine giren firma, 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan Kaşmir Halı’nın da sahibi. 2000 yılında nonwoven kumaş üretimine adım atan Gülsan, şu anda Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki en büyük üç üreticiden biri. Dünyanın en büyük bebek bezi üreticilerinden P&G’nin üretim yaptığı 35 ülkedeki fabrikalara hammadde sağlayan şirketin, 3 binden fazla çalışanı var. Şirkete ait Gülsan Sentetik Dokuma şirketi, İSO 500 listesinde bu yıl 69’uncu sırada yer almıştı.

Tekstil ve sağlık yatırımlarıyla tanınıyor

Metristepe’nin kurucusu olan Can Group ise 1985 yılında kuruldu. Tekstil, sağlık ve tarım gibi alanlarda üretim yapan Can Grup’un son dönemdeki gözde yatırımları ise enerji sektöründe. Şirketin genelde Trakya’da rüzgara dayalı santralleri bulunuyor. Can Group ayrıca, enerji dağıtım lisansına da sahip.