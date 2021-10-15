Gaziantep’te en büyük cemevini yaptırıyor 

ERDEMOĞLU Holding’in kurucusu Mehmet Erdemoğlu, bir gün oğlu İbrahim Erdemoğlu’na şu tavsiyede bulundu:

- Oğlum, Allah nasip etti, camiler, okullar yaptırdık. Bundan sonra siz daha çok okul yaptırmaya, ülkemize eğitim yuvaları bağışlamaya gayret edin.

İbrahim Erdemoğlu

Baba Mehmet Erdemoğlu, 2006 yılında vefat etti. Çocukları onun adını taşıyan Mehmet Erdemoğlu Vakfı’nı kurdu. Cami, taziye evi, sağlık ocağı, okul, yurt gibi sosyal yatırımları vakıf üzerinden yapmaya başladı.

İbrahim Erdemoğlu, hemen her gün işe giderken veya iş çıkışı annesi Server Erdemoğlu’na uğruyor, elini öpüyor, hayır duasını alıyordu. Bu ziyaretlerinden birinde annesi televizyonda izlediği dini programda konuşan hocanın sözlerini oğluna aktardı:

- Bak oğlum hoca ne diyor? Cami yaptıranın cennette yeri hazır olurmuş. Babanın adına cami var. Benim adıma yok.

İbrahim Erdemoğlu ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, annelerinin bu sözleri üzerine hemen harekete geçti, Gaziantep’te Kur’an kursu, imam ve müezzin için lojman, taziye evi gibi bölümleri de kompleksin içinde olan 3 bin 500 kişilik bir cami yaptırdı.

İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Kurumsal İletişim Müdürü Güler Eruğur’la birlikte gazetemizi ziyareti sırasında sosyal yatırımları konusu açılınca annesiyle ilgili öyküyü anlattı.

İbrahim Erdemoğlu ve Güler Eruğur’la sohbete Osman Saffet Arolat, Hakan Güldağ, Ömer Türkdönmez, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak ve Kerim Ülker katıldı.

İbrahim Erdemoğlu’na yaptırdıkları okulları, sosyal yatırımları sorduk, uzun uzadıya anlatmak istemedi. Sohbet sırasında internette tarama yaptım, 21 Eylül 2021’de Özgür Dersim Gazetesi’nde yayınlanan bir haberi buldum:

- Erdemoğlu Ailesi’nden eğitime katkı devam ediyor. Besni (Adıyaman), Adana ve Adıyaman’da Erdemoğlu Ailesi tarafından yaptırılan okulların ve taziye evlerinin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Haberde yapılan toplu açılışta yer alanlar şöyle listelendi:

· Ali Erdemoğlu Fen Lisesi

· Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi (Tut İlçesinde)

· Mehmet Erdemoğlu Köprüsü (Tut)

· Besni Oyratlı Ali Erdemoğlu Aile Sağlığı Merkezi

· Adana Yeşilova Mahallesi Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Gündüz Çocuk Bakım Evi

Aynı gün atılan temeller de haberde şöyle yer aldı:

· Adıyaman Üniversitesi Mehmet Erdemoğlu Yerleşkesinde Ali Erdemoğlu Meslek Yüksek Okulu ve öğretim görevlileri için lojman yapımına başlandı.

· Besni’de (Adıyaman) Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi temeli atıldı.

· Adıyaman’da Mehmet Erdemoğlu İlköğretim Okulu ile Servi Erdemoğlu Anaokulu temelleri atıldı.

İbrahim Erdemoğlu, sohbet sırasında Gaziantep’te tamamlanmak üzere olan bir sosyal yatırımı paylaştı:

- Gaziantep’te çevre ülkeler dahil bölgenin en büyük cemevini yaptırıyoruz. Bir ay sonra hizmete girmesi hedeflenen cemevinin yapımında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi’nin bize destekleri oldu.

Ardından ekledi:

- Biz tüm inançlara eşit mesafedeyiz. İhtiyaç halinde kilise ve sinagog da yaparız.

Sohbet sırasında Nurteks Halı’nın patronu İbrahim Nalbant’ın evinde Şubat 2011’de gerçekleşen buluşmayı anımsadım. İbrahim Erdemoğlu, o buluşmada babası Mehmet Erdemoğlu’nun hayat hikayesini kapsayan “Besnili Bilge” kitabını bana vermişti.

Mehmet Erdemoğlu’nun şu sözünün o günlerdeki bir yazımda başlığa çıkarmıştım:

· Malı en ucuz verenden almayın, işgücünün en ucuzunu kullanmayın.

Erdemoğlu Ailesi, “Besnili Bilge”nin sözlerini “aile ve şirket anayasası”nın “temeli” olarak benimseyip yoluna devam ediyor.

Merinos Halı ile ulaşılan büyüklüğün ardından alınan Sasa ile önemli başarılara imza atıyor.

“Besnili Bilge”nin başlattığı sosyal yatırımları da gün geçtikçe artıyor…

Allah size kolay para kazanmayı nasip etmesin

MERİNOS Halı ve Erdemoğlu Holding’in kurucusu Mehmet Erdemoğlu, bir gün oğulları İbrahim Erdemoğlu ve Ali Erdemoğlu ile konuşurken şöyle dua etti:

- Allah size kolay para kazanmayı nasip etmesin…

İbrahim Erdemoğlu babasına sordu:

- Baba, bize dua mı ettin, beddua mı tam anlamadık.

Mehmet Erdemoğlu açıkladı:

- Oğlum, beddua değil dua ediyorum. Kolay paranın hayrı olmaz.

Baba Erdemoğlu’nun bu duası, oğullarının aklından hiç çıkmadı. İbrahim Erdemoğlu, babasının sözünü iş hayatına şöyle taşıdı:

- Biz işimizi yaparken elimizi de, bedenimizi de taşın altına koyarız. Bizde rahata alışmak yoktur.

Dünyanın en çok barmen eğiten ülkesi olduk

FRANSIZ alkollü içki devi Pernod Ricard’ın Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay’ın sosyal medyadaki paylaşımı dikkatimi çekti:

- Pernod Ricard EMEA-LATAM CEO’su Gilles Bogaert, İstanbul’da “rüya takım” ile beraberdi.

Bu paylaşım üzerine Selçuk Tümay’a Gilles Bogaert’in ziyaretinden izlenim ve detayları sordum, anlattı:

- Türkiye’de pandemi döneminde evde alkollü içki tüketimi arttı. Türkiye, grubumuzun stratejik pazarlarından birisi haline geldi.

Özellikle viski markalarında yüksek oranlı büyüme sağladıklarını belirtti:

- Bazı önemli markalarımız için dünyanın en büyük 10 pazarından birisi olduk. Elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla Türkiye, MENAT bölgesinin (Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) de lideri oldu.

Başında bulunduğu MENAT bölgesini 6 kişilik icra kuruluyla yönettiğini kaydetti:

- 6 kişilik icra kurulumuzda 5 Türk var. Ayrıca, kadın oranı yüksek. 6 kişinin 4’ü kadın. Yani, Türkiye yetenek yetiştirmede de öne çıkıyor.

Grubun “Geleceğin bar dünyası” projesi başlattığını vurguladı:

- Bu proje kapsamında verdiğimiz eğitimlerle işletmelerin daha “yeşil” ve doğaya saygılı olmalarını hedefliyoruz. Bu projedeki başarılı uygulamamız bize dünya birinciliği getirdi. Dünyanın en çok barmen eğiten ülkesi olduk.