Gazlı kalemle, beyaz tahtaya yazılan hayaller Londra’ya uzandı

2015 yılındayız. Üç nesildir İstanbul Levent’te yaşayan Öztanık Ailesi, evlerinde çok önemli bir toplantı halindedir. Ailenin genç temsilcisi, elinde gazlı kalem beyaz tahtaya balonlar çizerek babası, kardeşi ve şirket yöneticilerine heyecan içinde ticari yaşamla ilgili hayallerini aktarmaktadır. Konaklama sektörünü merkeze alan bir iş modeli önermektedir, karşısındaki 5 kişiden oluşan gruba. “Çatımız otelcilik olacak. Altında ise yan alanlar yer alacak. Mutfakta uzmanlaşacağız. Her kategoriden restoran işletmeciliği yapacak, nitelikli eleman eğitimleri vereceğiz. Ofis otelciliği konsepti yaratacağız. Tıpkı bir matruşka gibi açılacak bir yelpazeden söz ediyorum” diyen 29 yaşındaki İsmet Öztanık, hayallerine o gece kendini dinleyenleri de ortak etmeyi başarır.

Baba Lütfi Öztanık ile kardeşi Cenk ve kendi isminden oluşturulan Lucis Initiative’in temelleri o gece atılır. 7 yıl içinde yurt içinde ve 80’li yıllardan bu yana ailenin ikinci vatan yaptığı İngiltere’de yatırımlara imza atar Lucis. İstanbul ve Bodrum’da sayısı 5’e çıkarılan, mutfağıyla da ünlenen otellerin (Avantgarde Collection) yanı sıra çeşitli branşlarda restoranlara (Eskiyer Bodrum ve İstanbul'da şubeleşti), eğitim merkezlerine (Avantgarde Guestology), paylaşım ofislerine (Assembly Buildings portföyünü artırıyor), entegre tesis yönetimine (Soluto şirketi bu amaçla hizmet veriyor) uzanan yatırım alanlarına, geçen yıl Temmuz ayında Londra’da yeni bir halka eklenir. Dünyaca ünlü Market Halls’un satın alınması Öztanık Ailesi’ne yepyeni bir kapı aralar. Tek çatı altında çoklu restoran işletmecisi olunur.

İngiltere merkezli girişim sermaye fonu Gees Court Partners (GCP) ve en bilinen özel sermaye fonlarından Bridgepoint ile birlikte sahip olunan Market Halls, Londra’da Oxford Street, Canary Wharf ve Victoria olarak 3 şubede toplam 5.300 m2 alan, 24 mutfak, 8 bar ve 1.500 oturma kapasitesine sahip. Ülkenin en büyük food market zinciri olarak hizmet veriyor.

Grup, Assembly Buildings ile Ankara’da 30 bin m2 alana sahip One Tower AVM’de 8 bin m2 büyüklüğün işletmeciliğini yürütüyor. 7 yıl önce 200 kişinin çalıştığı grup bugün 2 binin üzerinde istihdam yaratıyor.

Londra yatırımlarıyla Türk markalarına açılım sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Lucis Initiative Kurucusu İsmet Öztanık, “Londra’da 3 veya dört lokasyonda daha şubeler açacağız. Bu alanda Avrupa’dan ABD'ye uzanarak yeni ülkelerde de var olmayı planlıyoruz” diyor.

E-ticarette de büyüyecek

İSMET ÖZTANIK, Lucisi’ yatırımcı üst çatı olarak tanımlıyor. Ana omurga turizm ağırlıklı hizmet sektörü üzerine oturuyor. Öztanık, “Yatırım kültürünü oluşturmak ve vizyon kazandırma mahiyetinde de Lidyana e-ticaret şirketimizin büyük yatırımcısı olduk. Endeavor inisiyatifinin yoğun destekçisi olmamız, hepsine ilham verdi” diyor. Öztanık yanı sıra tüketicilere, tüccarlara ve finans kuruluşlarına kredi kartında kurumsal önyargı sınırlarını aşmalarına yardımcı olan finansal hizmetler platformu olan Colendi’nin hem ortağı hem de danışma kurulu üyesi olarak hizmet yürütüyor.

Genç nesil öne çıkarılmalı, onlar da samimiyetle çalışmalı

İsmet Öztanık’ın baba tarafını temsil eden Öztanık Ailesi’nde birbirinden bağımsız 4 otel işletmeci var. “Anne tarafımda ise Cevahir Ailesi’nde bizimle beraber 7 ayrı otel şirketi hizmet veriyor. Yani otelcilik bizim genlerimizde var” diyor Öztanık. Girişimine öncülük yaptığı ilk projenin İstanbul Zincirlikuyu Büyükdere’deki şimdilerde Avantgarde Oteli’n bulunduğu bina satın alması olduğunu söyleyen Öztanık, “Yapı Kredi Sigorta’ya ait binayı 2008’de 16.7 milyon dolara satın aldık. Bin 328 metrekarelik arsa üzerindedir. İstanbul’un önünden en yoğun trafiğin geçtiği 161 nolu bina benim adeta çocuğumdur” diyor. Binanın alım yılında 23 yaşında olduğunu kaydeden İsmet Öztanık, “O yaşlarda kardeşim Cenk ile beraber müteşebbislik ve majör karar alıyorsak, çoğu yaşıtımıza göre şanslıyız diyebiliriz. Babam Lütfi Bey’in bizlere duyduğu itibar ve yarattığı özgüven önemlidir. Karla, zarar kardeştir. Ailelerin genç kuşakları öne çıkarması değerlidir. Genç kuşaklar da samimiyetle ve sadakatle, dürüstlükle çalışmaktan ödün vermemelidir. Başarı yalnızca sana bağlı bir şey değil her zaman. İnce ipteki cambazlıktır” diyor.

Şişli’de 25 bin metrekarelik gayrimenkul geliştiriyor

Lucis’in üzerinde uzun yıllardır mesai yürüttüğü İstanbul için önem taşıyan bir projesinde son hazırlıklar yürütülüyor. Şişli’nin, Rumeli Caddesi'nin de içinde olduğu en işlek caddelerinin kesişme noktasında, üç cepheli konumda ilçenin sembolü yapılara çok yakın bir alanda 25 bin metrekare kullanım alanlı bir inşaata başlanılacak. İçinde rezidans, pasaj ve bağımsız işletmelerin bulunacağı çoklu hizmet anlayışı ile tasarlanan proje Türk ve Alman şirketlerin ortaklığında yürüyor. “Projenin yer ve ayrıntıları hakkında konuşmak için biraz daha zaman var” diyen İsmet Öztanık, “Hem modern dönemi, yanı sıra zamansız bir mimari planlıyoruz. Şişli’nin kültür mozaiğine atıf yapacağız. Grubumuzun gayrimenkul yatırımlarının tacı şeklinde düşünebiliriz” diyor.