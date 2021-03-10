GE Heathcare Türkiye’de yapay zeka ile “çığır açmayı” hedefliyor

Tıbbi teknoloji ve dijital çözüm geliştiricisi GE Healthcare, sağlık sektöründe 100 yılı aşkın deneyime sahip. GE Sağlık Türkiye ise, 30 yılı aşkın süredir ülkedeki sağlık sektörünün gelişimini destekliyor.

GE Healthcare’in EMEA Başkanı ve CEO’su Catherine Estrampes geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye yaptığı ziyarette Türk sağlık sektörü açısından önemli bir iş birliğine tanıklık etti. Estrampes, bu iş birliği hakkında şu yorumları yapıyor: “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Radyoloji Hizmetleri Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Hakkı Karakaş ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma, Türkiye’nin tıbbi görüntüleme hizmetlerinde yapay zeka gelişimini hızlandırmaya yönelik ilk stratejik işbirliği niteliğini taşıyor. Bu iş birliği, Prof. Karakaş ile seçkin radyologlar, veri bilimciler ve yazılım geliştiricilerden oluşan ekibinin hastalara tanı koymak ve tedavi etmek amacıyla COVID-19’un tespit edilmesine, sınıflandırılmasına ve derecelendirilmesine; bunun yanı sıra kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme (CESM) yoluyla meme lezyonlarının otomatik saptanmasına ve sınıflandırılmasına yönelik yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirmek üzere GE Healthcare Edison Health Services’ı kullanmasına olanak tanıyacak. Bu iş birliği, Türkiye ve tüm bölge için sağlık hizmetlerinde yapay zekâ bazlı çözümler geliştirmeye yönelik bir ekosistem oluşturma yolunda atılan önemli bir adım.”

Türkiye’de her gün 200 binden fazla hayata dokunuyoruz

1987 yılında Türkiye’de ilk ofislerini açtıklarını kaydeden Estrampes, “Şu anda 60'ını yüksek nitelikli saha mühendisinin ve yaklaşık 100’ünü bölgesel rol üstlenen çalışanın oluşturduğu 300'den fazla yerel personeli istihdam ediyoruz. 40 bin den fazla tıbbi sistemimiz, ülke genelinde 3 binden fazla sağlık kurumunda kurulu. Ekipmanlarımız ile sadece Türkiye’de her gün 200 binden fazla hayata dokunuyoruz. Bölge stratejimizin temelini oluşturan ve çoğu zaman yenilikçi çözümler açısından ‘çığır açabileceğimiz’ bir pazar görevini üstlenen Türkiye ile uzun vadede çalışmaya devam edeceğiz” diyor.

GE Healthcare EMEA Başkanı ve CEO’su Catherine Estrampes ile sağlık sektörünün geleceğini konuştuk:

Akıllı sağlık sistemleri ihtiyacı arttı

“Günümüzde sağlık sektörü, global nüfusun büyümesi ve yaşlanması, maliyetlerin artması, süreçlerin giderek daha karmaşık bir hal alması gibi birçok zorlukla karşı karşıya. Bu nedenle sağlık kurumları, hasta sonuçlarında önemli atılımlar gerçekleştirecek, operasyonel ve klinik üretkenliği artıracak teknolojilere ihtiyaç duyuyorlar. Bunların yanı sıra en önemli ve çığır açacak konulardan biri de yapay zekâ (AI) ve veri analizlerinin, sağlık ekosisteminde yer alan hizmet sağlayıcıları, sağlık personeli ve diğer paydaşların yanı sıra hastalar için de olumlu sonuçlar ortaya koyacak olması. COVID-19, mevcut eğilimleri hızlandırarak akıllı sağlık sistemleri oluşturma ihtiyacını ortaya koydu. Artık bu tür uygulamaları sağlık sistemi içinde birçok alana uygulamamız gerekiyor.”

Hastane ortamları daha az tercih edilecek

“COVID-19, tüm dünyada sağlık sistemlerinin birincil odak noktası haline geldi. Sağlık sistemlerinin normale dönmeye başladığını görüyoruz, ancak hastalar hala hastaneye gitmekten korkuyorlar. Normale dönme sürecini yönetmek demek, sağlık kurumlarının personel de dahil olmak üzere mevcut tüm kaynakları daha iyi değerlendirmesi demek. Bu da yalnızca verilere daha fazla erişimle mümkün. Müşterilerimiz COVID-19 ile geleceğin bir ön izlemesini gördüğümüzü söylüyor. Hastane ortamları, evde tedavisi mümkün olmayan hastalar dışında, muhtemelen eskiye göre daha az kullanılacak. Bu süreçte, uzaktan teknolojilerin daha fazla kullanıldığını göreceğiz. Bu bağlamda hastane hizmetlerinin ekonomisini yeniden değerlendirmek; COVID-19’da kaybedilen üretkenliğin bir kısmının geri kazanılması, dijital teknolojilerden yararlanarak iş akışlarının sorunsuz hale getirilmesi ve sağlık personelinin sağlıklı ve motive tutulmasına bakmak gerekiyor. Geleceğin anahtarı dijitalleşme ve şimdi gerçek anlamda ilerleme kaydetmenin tam zamanı.”

Daha kaliteli, daha ucuz, daha kapsayıcı bir model: HASSAS TIP

“Gelecek için vizyonumuz olan Hassas Tıp (Precision Health) ile daha iyi, daha hedefe yönelik, daha kişiselleştirilmiş hasta bakımını olası kılmak için tüm ürün portföyümüzden elde ettiğimiz verilerle birlikte Yapay Zekâ ve Katmanlı Üretim gibi en son teknolojileri kullanıyoruz. Doğru ve geniş ölçekli Hassas Tıp, sağlık hizmetlerinin ‘daha iyi kalite, daha düşük maliyet ve milyonlarca kişiye erişimi’ kapsayan üçlü amacına hizmet ediyor.”