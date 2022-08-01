Gebze, ekonomiye sunduğu katkı ve sahip olduğu potansiyelle il olmalı

Yazıma Henry Ford’un bir sözü ile başlamak istiyorum. “Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır” diyor Amerikalı Sanayici. Gebze’nin il olması ile ilgili yürütülen çalışmalar ise bu sözün bir kanıtı gibi… Gebze halkı, il sayısının 100’e çıkarılacağını öğrendiğinden beri ilk il olabilecek ilçenin Gebze olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Gebze’nin il olması yönünde birçok kez girişimlerde bulunulduğunu hepimiz biliyoruz. Gebze’nin il olma hikâyesi Turgut Özal dönemine kadar uzanıyor. Demirel, Çiller, İnönü, Ecevit, Erbakan, Türkeş, Yılmaz gibi birçok lider Gebze’ye her geldiklerinde kenti il yapma sözü vermiş. Görünen o ki hiçbiri de verdiği vaatleri yerine getirememiş. Gebze’nin artık olması gereken yere gelmesi için sadece il değil, büyükşehir statüsünde il olması gerekiyor. Gebze’nin nüfusu, coğrafi, ekonomik, kültürel, ulaşım ve teknolojik yapısı il olması yönünde büyük bir avantaj sağlıyor. Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi olan Gebze, Marmara Bölgesi’nin ise, en büyük sanayi ilçesi.

Yer aldığı her platformda Gebze’nin büyükşehir statüsünde il olması gerektiğini dile getiren Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze’nin, coğrafi konumunun sağladığı kolaylıkların yanı sıra önemli yolların kavşağında bulunmasının getirdiği avantajlar, kaynaklara ve hammaddeye hızlı ulaşım imkânı, bölgede yer alan antrepo ve limanlarla ürünlerin hedef pazarlara hava, kara ve denizyolu aracılığı ile nakledilmesindeki ayrıcalıklı koşullar ve birçok alandaki güçlü altyapısı dolayısıyla yatırımcılar ve sanayiciler açısından cazip bir bölge durumunda olduğunu belirtiyor. Gebze için bütün sivil toplum kuruluşları, siyasiler ve Gebze halkına seslenerek Gebze'nin büyükşehirli İl olma talebini yineleyen Çiler, "Gebze Ticaret Odası olarak bizim lobi çalışmalarımız vardı. Bunlardan birincisi üniversite talebiydi. Türkiye'de devlet üniversitesi olarak ilk kez bir ilçeye üniversite kuruldu. Siyasiler bize bu konuda tam destek verdi ve bu hayalimiz gerçekleşti. Bir diğer lobi çalışmamız ise Gebze'nin büyükşehirli il olması. Evet, bizler artık Gebze’nin büyükşehirli il olması gerektiğine inanıyoruz. Eğer Alanya, Fethiye, Erciş il olmaktan bahsediyorsa, Türkiye’de il olması gereken ilk yer Gebze’dir. Gebze tek başına 399 bin 558 nüfus oranıyla 31 ilden, Darıca 219 bin 546 nüfusuyla 10 ilden, Çayırova 144 bin 825 nüfusuyla 3 ilden daha kalabalık olmakla birlikte; 4 ilçenin toplamı (Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası) 54 ilden daha kalabalık ve bu 54 ilden üç tanesi de büyükşehirdir” diyor.

Ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel yapısına sağladığı tüm destekler ve geniş etki alanı da düşünüldüğünde, Gebze büyükşehir statüsünde il olmayı sonuna kadar hak ediyor. TÜBİTAK MAM, TÜSSİDE, TSE, Bilişim Vadisi ve ilk yerli otomobilimiz Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) Ar-Ge merkezi gibi ülkemiz sanayicilerinin katma değeri yüksek ürünler üretmesini sağlayan kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapan Gebze, gerçekleştirdiği ihracat ve insanlara sağladığı istihdam ile 82.plakaya sahip il olmalı diye düşünüyorum. İstihdam ile 82.plakaya sahip il olmalı diye düşünüyorum.