Gebze Teknik Üniversitesi’nin başarı yolculuğu

COVID-19’un etkisiyle öğrenciler eğitim öğretim döneminde oldukça zorlu geçen bir buçuk yılı geride bıraktı. Aşılamanın artmasıyla birlikte, ilkokul, ortaokul ve liselerin açılmasının ardından, üniversitelerde de yüz yüze eğitim yavaş yavaş başlıyor. Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin kafasında ise; “Nasıl bir üniversite?”, “Eğitim ve araştırma altyapısı kaliteli mi?”, “Diğer üniversitelerden ayıran özellikleri neler?”, “İş imkanı sunacak mı?” gibi birçok soru işareti oluşuyor. Tam da bu noktada, Kocaeli gibi bir sanayi ve teknoloji kentinde eğitim veren ve Türkiye’nin 11 araştırma üniversitesinden biri olan Gebze Teknik Üniversitesi’ni (GTÜ) kazanan öğrencilerin, parlak bir geleceğe emin adımlarla giden başarıyla dolu bir yola çıkacağını düşünüyorum.

Hedefi “iyiden mükemmele ulaşmak” olan GTÜ’nün, Rektör Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan’ın liderliğinde, güçlü akademik kadrosu, donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve üniversite-sanayi işbirliğini odağına alan bir üniversite yapısıyla, öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almayı hak ettiği kanısındayım. Çünkü hem Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek mühendislik gerektiren ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında önemli çalışmalar yürütüyor hem de aklınıza gelebilecek birçok sektörle işbirliği içinde hareket ederek öğrencilerine yetkinlik kazandırıyor. Öyle ki, yaratıcı fikirler üreten GTÜ’lü gençler, kendi projeleri için TÜBİ- TAK’tan destek almaya hak kazanıyor.

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, SOCAR, Hektaş, Flyby Technology, Kale Grup ve MANAKİN gibi firmalarla önemli işbirliklerine imza atan GTÜ, İşveren İlgi Endeksi sonuçlarında iş dünyasında en çok dikkat çeken devlet üniversiteleri arasında 6’ncı, tüm üniversiteler sıralamasında da 9’uncu oldu. GTÜ özellikle, üniversite-sanayi işbirliğini artırıcı ve girişimciliği özendirici çalışmalara ağırlık vererek, öğrencilerine araştırma geliştirme kabiliyetini ve meslek hayatının inceliklerini aşılıyor. Üniversitede gerçekleştirilecek projelerin üstün teknik donanım özelliklerine sahip cihazlar ve yazılımlarla uygulanması için, havacılık sektöründeki TEI-TUSAŞ’ın yazılım ve donanım desteğini alan GTÜ, ayrıca GTÜ Mühendislik ve Uzay ve Havacılık Fakültesi’nde kullanılacak ve öğrencilerin gerçek hayatta yaşanabilecek olayları simülasyonlarla açıklayabilecekleri Mühendislik Simülasyon Yazılım lisansı hibe aldı. Havacılık ve motor alanında, mükemmeliyet merkezi olma yolundaki bu başarısını, GTÜ Teknopark şirketi Fly Bvlos Technology’nin ilk İnsansız Hava Aracı (İHA) olan Sancak’la taçlandırdı. Pilot eğitimlerinde kullanılacak Sancak, GTÜ Dronepark’taki uçuş istasyonundan yönetilerek İngiltere’de de uçurulabiliyor.

Pandemiyle birlikte önemini artıran tarım alanında da atılım yapan GTÜ, Kale Grup işbirliğiyle, ileri teknolojili cihazlarla donatılmış Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı kurdu. Tarımsal otomasyon sistemleri geliştiren MANAKİN işbirliğinde ise, dikey tarım ve topraksız tarımda yerli akıllı otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve dikey tarımın maliyetinin düşürülerek Türkiye’de yaygınlaştırılması için çalışmalarına hız veriyor. Saymakla bitiremeyeceğimiz birçok projenin de fikir babası olan GTÜ’nün, takdire şayan başarılarını artıracağına ve tüm dünyaya kanıtlamaya devam edeceğine inanıyorum.

Eğitim öğretim hizmetlerini iyileştirerek uluslararası standartlarda, mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık gençler yetiştiren GTÜ, hiç şüphesiz ki iyiden mükemmele hızlıca yol alarak, gelecekte yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite olacak.