Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in 2021 öngörüsü

“Çalışan Gazeteciler Günü” kutlaması bağlamında konuştuğumuz Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’den geçtiğimiz yıl ve bu yıla ilişkin bir değerlendirme yapmasını rica etmiştim. Gebze ülkemizde sanayinin en yoğun konuşlandığı bölgemiz. Nail bey, Ticaret Odası’nı sanayi ile bütünleştirerek bu bağlamda ülkemizin sanayisine, ticaretine ciddi hizmetler sunan başkanımız. Dolayısıyla değerlendirmeleri önem taşıyor. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının hem sosyal, hem ekonomik anlamda oluşturduğu sıkıntıları tüm boyutlarıyla yaşadığımız bir yılı geride bıraktık.

Küresel bir kriz haline gelen ve mart ayı itibariyle ülkemizde de hissedilmeye başlanan COVID-19, ticarette yeni kuralları gözler önüne serdiğini belirten Nail Çiler şu görüşleri dile getirdi; “Sosyal izolasyon, şehirlerarası yolculukların sınırlandırılması, risk gruplarının sokağa çıkmasının kısıtlanması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi gibi önlemler bazı sektörlerin kayıplar yaşamasına neden oldu. Bu dönemde özellikle hizmet, havacılık ve turizm sektörleri alınan tedbirler sebebiyle yavaşladı; ithalat ve ihracatta durgunluklar meydana geldi. COVID-19, tüm dünyadaki şirketlerin zorlu bir finansal sürece girmesine neden oldu. Bu süreçte; devlet nezdinde uygulamaya giren ekonomik teşvik paketleri, zorlu günlerde olası krizleri önlemek adına iş dünyamıza önemli ölçüde destek sağladı. Aynı zamanda, mart ayının sonlarına doğru, Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde hayata geçirilen “Temassız Ticaret” kavramıyla, ithalat ve ihracatta tüm dünyaya örnek olacak bir model uygulamaya konularak, küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir adım da atılmış oldu. Durgunluk yaşayan sektörlerin yanı sıra, bazı sektörlerin de salgına rağmen kayıp vermediğini, hatta yükselişe geçtiğini görüyoruz. İnternet teknolojileri bu dönemde sınırlarını aşarken, özellikle e-ticaret sektörü pazardaki hacmini genişletti. İş dünyasının yarı zamanlı çalışma modellerine geçmesi, okulların kapanması gibi durumlar da özellikle haberleşme açısından web tabanlı uygulamalar ve yazılımlara olan ilgiyi arttırdı. Uzaktan eğitim ve toplantılar için kullanılan görüntülü konuşma uygulamalarında 15 katlık bir büyüme yaşandı. COVID-19, dünya genelinde oluşturduğu sağlık tehdidinin yanı sıra yaşantımızı, iletişimimizi ve iş modellerimizi de değiştirdi; operasyonların, üretim hatlarının ve tesislerin izleme ve bakımının uzaktan yönetimine olanak veren Endüstri 4.0 ve akıllı üretim uygulamalarının faydalarını bir kez daha bizlere gösterdi.”

COVID-19 ile hızlanan dijital dönüşüm ve kullanımı daha da artan akıllı uygulamaların, yalnızca kriz dönemlerinde değil, bu süreçten sonra da faydalarının olacağını öngördüğünü kaydeden Nail Bey şu görüşleri dile getirdi: “Bölgemiz Türk imalat sektörünün büyük bir kısmına ev sahipliği yapmakta. Ekonomiye yüksek boyutta katma değer üreten bölgemizde farklı birçok sektörlerde faaliyet gösteren 20 bini aşan ticari işletme ve sanayicimiz var. Bu işletme ve sanayicilerimizi temsil görevinde olan Gebze Ticaret Odası olarak, ekonomik ve sosyal boyutta yaşanan etkilere karşı üyelerimizin salgın dönemini minimum hasarla atlatabilmesi adına; ‘5 Yıldızlı, Akredite Oda’ statümüzle tüm hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sağlayabilme gayretiyle çalıştık. Sürekli olarak geliştirdiğimiz yetkinliklerimiz ve çağın gerekliliklerine uygun, güçlü dijital altyapımızla; ülkemizin sanayileşmesinden küreselleşmesine kadar pek çok atılımda sorumluluk alan üyelerimizin başarılarını arttırmaları ve sürekli kılmaları için iş dünyamızı zorlayan bu süreçte; ümitsizliğe kapılmadan, reel sektörün sorunlarına proaktif bir şekilde çözüm bulma çabasıyla yol almayı sürdürdük. Ekonomik durgunluğun yaşandığı COVID-19 sürecinde, üyelerimizin istek ve taleplerini çatı kuruluşumuz TOBB aracılığıyla ilgili Bakanlıklara bildirilmek üzere gerekli kanalları kullanarak iletişimimizi kesintisiz bir şekilde devam ettirmekteyiz. Hükümetimiz nezdinde uygulamaya konulan önemli desteklerin yanında, üyelerimizin finansmana erişimine çözüm olacak, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanlarından faydalanmalarını ulaşmasını kolaylaştıracak uygulamaları bankalarımızla gerçekleştirdiğimiz protokollerle sağladık.”

Aynı zamanda; girişimcilik eğitimlerinde 365 oda ve borsa arasında daima birinciliği üstlenen Gebze Ticaret Odası’nın 2020 yılında tahminlerin üzerinde yeni şirket açılışı gerçekleşmiş. Kapanışlara kıyasla bir önceki yıldan daha yüksek sayıda şirket faaliyete geçmiş. Bu noktada girişimcilerin pandemi sürecini fırsata çevirdiğini vurgulayan Nail Çiler, şu noktalara dikkat çekti:

“Yeni bir yıla girdiğimiz bu dönemde 2021'i sağlık, ekonomi, dijitalleşme ve Ar-Ge gibi konular odağında, iş yapış şekillerimizin ve gündelik hayatımızın kökten değişeceği bir yenilenme yılı olarak görüyoruz. 2020 yılında üretimimiz, pandeminin en yoğun etkilerinin yaşandığı dönemde %30'larda daralmışken, bugün %8 üzerinde artışlarda seyrediyor. GSYİH 2. çeyrekte %9,9 daraldıktan sonra, 3. çeyrekte %6,7 büyüdü. 2021'de pandeminin etkisini tüm dünyada ve ülkemizde yitirmesi halinde, ekonomimizdeki güçlü toparlanmaları göreceğimize; iş dünyası olarak bugüne kadar yaşadığımız tüm krizleri sabırla atlatarak başarı ile aydınlık günlere daha önce olduğu gibi tekrar ulaşacağımıza, 2020 yılındaki bu zorluklarla dolu dönemi daha da güçlü bir şekilde geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum.

Ülke ekonomisine yön veren önemli kuruluşları ev sahipliği yapan Gebze’nin tüm dinamiklerine yakınen şahitlik eden, bu potansiyeli daima arttırmaya çalışan Gebze Ticaret Odası olarak, 2021 yılını bir toparlanma yılı olarak değerlendiriyoruz. Aşının gelişi ile birlikte umutlarımızın daha da arttığı bu zorlu süreci, işçi-işveren, kurum ve kuruluşlarla el ele verip çalışarak aşacağız. Dünya insanlığını tehdit eden bu salgının sonrasında, üretimin ve istihdamın daha da arttığı sağlıklı günlere bir an önce kavuşmayı temenni ediyoruz.”