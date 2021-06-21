Geçen haftaki üç zirveye bakarak…

Geçen hafta yapılan G-7, NATO ve AB-ABD zirveleri Uluslar arası işbirliğinin daha anlamlı gündemlerle sürdürülmesi gereğini ortaya koydu. Toplantılarda dişe dokunur tek nokta, az gelişmiş ülkeler için “1 milyar doz COVID aşısı dağıtım’’ sözü oldu.

Başkan Biden’ın ilk dış gezisi olmasıyla G-7, NATO ve AB-ABD Zirveleri özel anlam taşıyordu. G-7 Zirvesi’nde iklim dengesi ve Çin‘e karşı siyasi atakların biçimi tartışılırken, ansızın ortaya çıkan “Kuzey İrlanda Tartışması” nın Boris Johnson tweetleri ve Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamalar üzerinden sürdürülmesi, dünya zirveleri için bir ilkti. İzmir büyüklüğündeki bir coğrafi alan için 3 liderin tartışması, ulus-devlet çıkarcılığının ne denli egemen olduğunu bir kez kanıtladı. 25 sayfalık ortak metinde dişe dokunur tek nokta, az gelişmiş ülkeler için “1 milyar doz COVID aşısı dağıtım’’ sözü oldu. Brüksel’deki NATO Zirvesi için bir “doruk” olmaktan çok, Biden ile 30 üyenin “yüz yüze görüşme yaptığı bir gün” demek daha yerinde olacak. NATO üyeleri ABD liderine istemlerini aktardılar, Biden ise her defasında onlara ABD‘nin büyüklüğünü ve hami rolünü anlattı.

2014‘den bu yana bu kuruluşun yöneten erki konumunda olan NATO’nun deneyimli Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgüt bütçesinin arttırılması, modern silahların alımı, Avrupa’da asker konuşlanması gibi yaşamsal başlıkları gündeme getirecekti. Hiç biri olmadı! Rusya saldırgan tutumu için kınandı, bu belki de tek somut çıkıştı.

NATO-2030 Memorandumu benimsendi ama buna uygun araçlar konusu havada kaldı. AB-ABD Zirvesi‘nde her iki taraf daha etkin ticaret anlaşmaları için oydaştı.

Ama AB, Çin ile yaptığı son ticaret anlaşmasından geri adım atmadı. ABD, Çin‘e karşı kendi şirketleri için özel koruma önlemleri dışında yeni bir adım atmadı. Çin‘in İpek Yolu Kuşağı projesine karşı sözü edilen 2 trilyon dolarlık yatırımın içinin doldurulmaması, demokratik-kapitalist ittifakın gündeminin ne denli cılız olduğunun göstergesi sayılmalı...

Evet, Başkan Biden’ın uluslararası camiaya yeni bir ses ve hava getirdiği kesin. Ama bunu gerektiren “eylem dokusu’’ her 3 zirvenin en önemli eksiğiydi. DÜNYA yazarı arkadaşımız Servet Yıldırım’ın vurgusuyla ‘’dağ fare doğurdu” demek yanlış olur ama altını çizeyim sembolik yardımlar, bildik taahhütlerin çok fazlasını gerektiriyor...

GÜNÜN NOTU:

NATO üyeleri içinde savunma harcamalarını en çok arttıran ülkeler arasında Türkiye geliyor. Savunmanın GSMH içindeki payı % 2’ye yaklaşıyor, 5 yılda anlamlı bir gelişme...