Yılbaşında, piyasalar için kötümser olduğumu, başta Amerikan endeksleri olmak üzere borsa endekslerinde yüzde 30’luk düşüşler görülebileceğini belirttim. Hatta, ‘‘Bu yıl para kazanana bravo’’ demiştim. Hem hisse senedi yatırımcıları, hem de tahvillere ve bonolara para yatıranlar, bu yıl büyük para kaybettiler.

Merkez bankalarının yüklü faiz artışlarının sonuçları olacak. Örneğin Fed’in artırımlarının sonunda dezenflasyon kesin gibi duruyor. Önümüzdeki dönemde deflasyon konusu tartışılacak. Temmuzdaki ‘‘Enflasyon değil deflasyon’’ başlıklı yazıda, ‘‘Amerikan ekonomisinin merkezindeki konut piyasası yılsonuna doğru iyice zayıflayacak. Faiz politikası gözden geçirilecek’’ ifadelerini kullandım. ABD’de gösterge 30-yıllık konut kredisi faizi yüzde 6,5 oldu. Yüzde 7’nin üzerine çıkabilir. Bu faizler ve fiyatlarla ev alınamaz.

Agresif para politikalarının testi, borsa endekslerinin dip seviyeleri görmesi olacak. Politika yapıcılar o noktada, son 15 yılda olduğu gibi, finansal piyasaları kurtarmak isteyebilirler. Bunun için para politikası da maliye politikası da kullanılabilir. Birkaç çeyrek, geçici iyimserlik havası oluşabilir. Al ve tut stratejisinin zorlanacağı, aktif yatırımcıların başarı şansının yüksek olacağı bir dönem başladı.