  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Geçici iyimserlik

Geçici iyimserlik

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS amurat@etu.edu.tr

Yılbaşında, piyasalar için kötümser olduğumu, başta Amerikan endeksleri olmak üzere borsa endekslerinde yüzde 30’luk düşüşler görülebileceğini belirttim. Hatta, ‘‘Bu yıl para kazanana bravo’’ demiştim. Hem hisse senedi yatırımcıları, hem de tahvillere ve bonolara para yatıranlar, bu yıl büyük para kaybettiler.  

Merkez bankalarının yüklü faiz artışlarının sonuçları olacak. Örneğin Fed’in artırımlarının sonunda dezenflasyon kesin gibi duruyor. Önümüzdeki dönemde deflasyon konusu tartışılacak. Temmuzdaki ‘‘Enflasyon değil deflasyon’’ başlıklı yazıda, ‘‘Amerikan ekonomisinin merkezindeki konut piyasası yılsonuna doğru iyice zayıflayacak. Faiz politikası gözden geçirilecek’’ ifadelerini kullandım. ABD’de gösterge 30-yıllık konut kredisi faizi yüzde 6,5 oldu. Yüzde 7’nin üzerine çıkabilir. Bu faizler ve fiyatlarla ev alınamaz.

Agresif para politikalarının testi, borsa endekslerinin dip seviyeleri görmesi olacak. Politika yapıcılar o noktada, son 15 yılda olduğu gibi, finansal piyasaları kurtarmak isteyebilirler. Bunun için para politikası da maliye politikası da kullanılabilir. Birkaç çeyrek, geçici iyimserlik havası oluşabilir. Al ve tut stratejisinin zorlanacağı, aktif yatırımcıların başarı şansının yüksek olacağı bir dönem başladı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Dünyanın en tutarlı merkez bankası 28 Eylül 2022
Gözyaşlarıyla bitti 21 Eylül 2022
Bütçe açığının artması şirket kârlarını doğrudan etkiliyor 14 Eylül 2022
Türkiye G7’ye mi, Rusya’ya mı güvensin? 07 Eylül 2022
Faiz artışı değil bütçe fazlası 31 Ağustos 2022
Ne Suudiler ne de İngilizler destek veriyor 24 Ağustos 2022
Ağustos 2008’i anımsatan rahatlık 17 Ağustos 2022
Rusya ile ticaret gerilimi artıracak 10 Ağustos 2022
Fed dönüşü erken yaptı 03 Ağustos 2022
Yanlış hissetmezsin 27 Temmuz 2022