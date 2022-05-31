Geçiyorduk uğradık!

KOBİ sahibi sanayici dostumuz biraz kırgın, biraz da kızgın…

“Bunca yoldan gitmişiz, adamdan saymışız onları ayaklarına gitmişiz, neymiş efendim randevumuz yokmuş, görüşemezlermiş…

Adamın yediği naneye bak yahu. Buraya bize gelseler bir kırmızı halı sermediğimiz kalırdı…"

Söylenenler yazdıklarımın çok daha fazlası amma bu kadarı da KOBİ sahibi ve yöneticisi olan dostumuzun ruh halini açıklamaya yeter diye düşünüyorum.

Bu örneklerin göreceli olarak azalmaya başladığını söyleyebilsek de randevusuz ziyaretlerin, özellikle batı iş dünyasında hoş karşılanmadığı konusu bizim tarafta halâ pek özümsenmemiş görünüyor.

Coğrafyamızın günü birlik yaşama, plan ve bütçe yapmama, sözleşmelerden uzak durma ve maalesef “Kurt dumanlı havayı sever” gibi eğilimlerinden uzaklaşamamanın bir sonucu olarak bu tür olayların yaşandığını duymak pek de şaşırtıcı olmuyor.

Pazar araştırması uzmanı olan meslektaşlarımın bana katılacağını umarak, iş seyahatine çıkmadan iyi bir pazar araştırması yapmanızı öneririm.

Belirleyeceğiniz olası müşterilerinizle temas ederek, sizin oralarda bulunacağınız seyahat tarihlerinize mümkün olabilen en uygun görüşme tarihlerini ve saatlerini belirlemeniz en etkin davranış biçimi olacaktır.

Aksi takdirde, sözünü ettiğim gibi olaylarla karşılaşmanız işten bile değildir.

Uzay mekiği yapmanızı önermiyorum,

Sadece basit bir planlama…

Hedef Pazar olarak seçtiğiniz ülkeye seyahatinizi düzenlemeden önce, mümkün olduğu kadar ve seyahat sürenizde görüşebileceğinizden daha fazla olası müşteri adresi belirleyiniz.

Bu adresleri bir excel sayfasına yükleyerek, birbirine yakın firmaları belirleyiniz.

Birbirine çok yakın olan firmalar ile aynı zamanda görüşmemenizde fayda olacaktır.

Bu nedenle görüşeceğiniz firmalar arasında bir arasında uygun bir mesafe olmasını gözetiniz. Zira birbirlerini tanıma olasılığı yüksek olabileceği için ziyaretleriniz hemen duyulur ve kendi aralarında sizin hakkınızda tartışmalar yapılırsa, alabileceğiniz sonuçlar zayıflayabilir.

Bir gün için en fazla iki firma ile görüşme yapacak şekilde planlama yapınız.

Bu durumda elinizde, her iki firma için de yeterli görüşme zamanı olacaktır.

Yabancı bir ülkede, bilmediğiniz ortamda ve alışkın olmadığınız bir trafik akışında, bir yerden başka bir noktaya gitmede yaşanabilecek aksamaları da göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

Bir görüşmenin geç kalma nedeni ile reddedildiği ve bir diğerinin ise gelenlerin ülkesinin mesafesi düşünülerek kabul edildiği ancak planlanan bir saatlik görüşmeden geç kalınan yirmi dakika düşülerek sadece kırk dakika görüşüldüğü hatırımdadır.

İlkinde ret sebebi, ilk görüşmeye bu kadar geç gelenlerin işlere ne kadar sahip olabilecekleri konusundaki olumsuz düşünce olarak açıklanmış ve bir daha görüşme kabul edilmemiş.

İkincisinde ise planlanan görüşmeler nedeniyle ancak kalan süre kadar görüşülebileceği söylenmiş. Bu firma ile yapılan görüşmeler de muhatabın oldukça titiz davranması nedeniyle sürdürülememiş ve sonlanmış.

Her zamanki sloganımız ile bitireceğim " Planlamayı başaramayan, başarısızlığı planlar"