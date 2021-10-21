Geçmişe ve geleceğe sahip çıkan mükemmel bir sosyal proje: BİDEV

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), 15-17 Ekim 2021 tarihlerinde Eskişehir’de yapılan ilk geniş kapsamlı toplantısında basketbol camiası için çok umut veren bir vizyon ortaya koydu. BİDEV ekibi, basketbol dünyamızın çok değerli yöneticileri, antrenörleri, oyuncuları, hakemleri ve basketbola gönül veren iş insanlarıyla birlikte durumu değerlendirdiler. Toplantılarda Vakfın yol haritası üzerinde çalışıldı. 2022 yılı için aksiyon planı oluşturuldu.

183 üyenin desteği

26 Aralık 2020 tarihinde kurulan Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ülkemizin basketbol paydaşları arasında sosyal dayanışma sağlayan, Cumhuriyet İlkelerine bağlı, donanımlı ve nitelikli spor insanlarının yetişmesine ve gelişmesine katkı sağlayan güvenilir ve şeffaf bir sivil toplum örgütü olarak yola çıktı.

BİDEV Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti, ülkemiz basketbolunun her kademesinde çalışmış ve halen çalışmakta olan, iş dünyasından ve akademisyenlerden oluşan 183 üye ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkenin dört bir yanına eğitim hizmeti

Eskişehir’deki vizyon toplantısı sonrasında, BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, kurucu üye ve mütevelli heyeti başkanı Aydın Örs, yöneticiler Erol Tabanca, Ömer Bozer ve diğer üyelerle birlikte çalışmalar hakkında basına bilgi verdiler.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Örs, çeşitli çalışma gruplarıyla özgün ve farklı projelerin ortaya çıkarıldığını, ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşmayı ve gençlere eğitim götürmeyi planladıklarını anlattı.

Hasan Arat aktif basketbolculardan da destek aldıklarını belirterek şunları söyledi; “Sinan Güler, Doğuş Balbay ve Mehmet Yağmur’un yanı sıra antrenörler Ergin Ataman, Orhun Ene ve Ufuk Sarıca da üyelerimiz. Burada komitelerimiz sağlık, eğitim, iletişim, müze, finansman çalıştaylar yapıldı. Yol haritasını belirleyerek kısa ve uzun vadede yapabileceklerimizi bir plan çerçevesinde gerçekleştireceğiz.”

TEGV’le ortak proje

TEGV ile “Basketbol Gönüllüleri” adında bir proje başlattıklarını belirten Hasan Arat’ın verdiği bilgiye göre, Ocak ayından itibaren Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van’da, TEGV’in 8 Eğitim Parkı ile Mardin Savur Öğrenim Birimi’ndeki basketbol sahaları iyileştirilecek. Bunun yanı sıra, gençlerimize basketbol alanında eğitim desteği, yerel-ulusal sporcularla ve antrenörlerle buluşma fırsatı yaratılacak. Turnuvalar düzenlenecek.

Şeffaf ve güvenilir bir yapı

Basın toplantısında konuşan, BİDEV Yönetim Kurulu Üyelerinden Sportive AŞ. CEO’su Zeynep Selgur; Basketbol camiası içinde kulüpler üstü bir oluşum olan BİDEV’in şeffaf ve güvenilir bir örnek yaratmak amacıyla kurulduğunun altını çizdi.

Selgur, eğitim çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Basketbol oynayan gençlerin veya basketbola yeni başlayan çocukların teknik eğitiminin yanı sıra, onlara çok yönlü destek vermek istiyoruz. Doğru beslenmeleri; iletişim kurma becerilerinin gelişmesi; pedagoglarla, rol modellerle ve en iyi oyuncularla bir arada olma imkanı elde edebilmeleri için çalışacağız. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve İstanbul’da onlara sosyal tesisler sunmaya ve altyapı oluşturmaya öncelik vereceğiz…”

Kadın yönetici oranı yüzde 34

BİDEV içindeki kadın yönetici oranının yüksekliğine dikkat çeken Selgur, “Türkiye’de üst düzey kadın yönetici oranına bakarsak yüzde 9, BİDEV’de ise bu oran yüzde 34. Özellikle genç ve basketbola yeni başlayan kız çocukların daha çok önünü açmak ve onlara destek vermek en önemli kararlarımızdan biri olacak” şeklinde konuştu.

Sosyal dayanışma

BİDEV yönetim kurulu üyelerinden Erol Tabanca, vakfın en önemli amaçlarından birinin sosyal yardım ve destek olacağını, katılımın artmasıyla vakfın güçleneceğini belirtti.

Üyelerden Ömer Bozer eğitim ve sosyal dayanışma konusunda yapacakları hakkında şunları söyledi, “Sağlık sorunları olan, imkanları olmayanlar için mutlaka bütçemizde bir şeyler ayrılacak. Kısıtlı bütçeyle çalışıyoruz ama bu konuya önem vereceğiz. Direkt yardım da olabilir, sigorta sistemi şeklinde de olabilir. İkisi de olabilir.”

Gastronomi Adana’ya canlılık getirdi

Pandeminin neden olduğu belirsizlik ve kaygı ortamı, tüm dünyada kent turizmine büyük darbe vurdu. Aşılarla birlikte, Avrupa başta olmak üzere pek çok bölgede kentler yavaş yavaş yeniden canlanıyor. 8-10 Ekim tarihleri arasında Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde Adana Merkez Park’ta “Coğrafya Lezzettir” temasıyla gerçekleşen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana halkının yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından 285 bin kişiyi ağırladı. Adana’ya da taze bir enerji geldi. Yüzler güldü.

51 konuşmacı ve 23 şefin katıldığı konferans ve lezzet sahneleriyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan festivalde, 100’den fazla marka ürünleriyle yer aldı.

11 bin yatak kapasitesine sahip Adana’da tüm otellerin dolduğu festival döneminde, Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki turistik tesislerin de doluluk oranlarında artış yaşandı. Adana gastronomi kültürünün tanıtımına büyük katkı sağlayan festival, 3 gün boyunca şehrin ekonomisine 150 milyon TL’lik katkı sağladı.

51 konuşmacının yer aldığı festivalin Lezzet Sahnesi’nde ise 23 yerel, ulusal ve uluslararası şef, özel sahne sunumları ile Adana mutfağının lezzetlerini kendilerine has tarifleri ile yorumladı. Festivalde Adana’nın 100’den fazla yerel markası yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

21 genç şefe ustalık sertifikası

Festivalin bu yılki ilklerinde genç şeflerin Adana kebabı ustalık eğitimi de yer alıyordu. Türkiye genelinde gastronomi ve mutfak sanatları fakültelerinde öğrenim gören 21 öğrenci katıldığı eğitimlerle tescilli Adana kebap ustası sertifikalarının sahibi oldu. Adana Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde sertifikalarını alan genç şefler Adana mutfak gönüllüsü olarak meslek hayatlarına devam edecek.

Türkiye’nin ilk atıksız festivalinde 10 ton atık kaynağından dönüşüme gönderildi

Festival süresince ortaya çıkan atıkların tümü, kaynağında ayrıştırılarak dönüşüme gönderildi. Bu kapsamda 50 litre bitkisel yağ, 3 buçuk ton ambalaj atığı ve 10 ton evsel atık dönüşüme gönderildi. Festivalde toplanan plastik kapaklar ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) Hayata Kapak Olsun kampanyasına destek oldu. Çiğ sebze ve meyve atıkları ise Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir’in yürüttüğü “Yaşamı İyileştiriyoruz” projesinden alınan ilham ile komposta dönüştürülmek üzere Atıksız Şehir Adana – Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi için kullanıldı.

Kapanış buluşmasında hızlandırıcı etki tartışıldı

Zorlu Holding’in ana partnerliği, UNDP’nin desteklediği Business Call to Action’ın bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys’ın yatırım partnerliği ile gerçekleştirilen, toplumsal ve çevresel fayda üreten girişimlerin desteklendiği ‘etki hızlandırıcı programı ‘imece impact’in ilk dönemi sona erdi.

Toplumsal ve ekolojik fayda üreten, büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmak, ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmak, etki yatırımı başta olmak üzere girecekleri süreçler içerisinde doğru değerlemeye ulaşmalarına katkı sağlamak üzere, sosyal inovasyon platformu imece’nin geçtiğimiz Kasım 2020’de başlattığı “imece impact” programına, “Nitelikli Eğitim” ve “Döngüsel Ekonomi” alanlarında sosyal etki üreten toplam 7 girişim katıldı.

Kapanış buluşmasında, programdan faydalanan 7 girişimin yanı sıra, aralarında imece Direktörü Mustafa Özer, Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, büyük küresel sorunları çözen erken aşamadaki girişimlere yatırım yapan Village Capital Yöneticisi Heather Matranga’nın da bulunduğu, yerel ve global ekosistemden konuklar etki ekosistemine yönelik deneyimlerini paylaştı.

Türk Eğitim Vakfı Destek Bekliyor: Yarıda Kalmasın

Pandemi sebebiyle maddi, sosyal ve psikolojik anlamda değişen yaşam koşulları öğrencileri okullarını bırakma riskiyle karşı karşıya getiriyor. Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın TEV’in başlattığı “Yarıda Kalmasın” kampanyası için bir mektup yazarak destek çağrısında bulunuyorlar.

Mektubu aşağıda paylaşıyor ve desteğinizi rica ediyorum:

“Türk Eğitim Vakfı (TEV) olarak her şartta ve koşulda Türkiye’nin aydınlık geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor, eğitim meşalesinin sönmeden yanabilmesi için yaptığımız çalışmalarımızı sizinle paylaşıyoruz.

Bu mektup vesilesiyle sizlere yeni dönem iletişimimiz olan “Yarıda Kalmasın”projemizden bahsetmek istiyoruz.

TEV Mezunları ile sonuçlandırdığımız etki analizi çalışması sonuçları doğrultusunda, vakfımızdan burs alarak eğitimleri desteklenen gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal hayatları ve kariyerleri de olumlu anlamda değişiyor.Bursiyerlerimize sağladığımız burs imkanı; mentorluk, staj, dil eğitimi gibi kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik sunulan tüm bu katkıların geri dönüşünü almak mutluluk ve gurur verici.

Yurdun dört bir yanında bu etki sürsün, okuma mücadelesi veren gençlerimizin çabası yarıda kalmasın diye gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Hızlı bir ivmeyle artan bu seneki burs başvurularımızda pandemi döneminde yaşadıkları maddi, sosyal ve psikolojik zorluklar nedeniyle okula dönememe riskiyle karşı karşıyaolan binlerce öğrenci görüyoruz.

2020-2021 eğitim yılında bize burs başvurusunda bulunan 10 öğrenciden sadece 2’sine ulaşabildik. En temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için bazılarının hikayesi yarım kaldı. Bu sene gençlerimiz eğitimlerine devam etmek için her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor.

Biz de gençlerimizin umutları, hayalleri, hikayeleri sürsün, hepsi eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’nin aydınlık geleceğinin bir parçası olsun diye yeni dönem iletişim sloganımızı YARIDA KALMASIN olarak belirledik.

Sizden dileğimiz bu projeyi daha geniş kitlelere duyurarak, daha çok gencimizin hayatına dokunabilmek adına yanımızda olmanız…

Bugüne kadar göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve samimi destek için size çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. “