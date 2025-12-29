Geçmişin mirası ve geleceğin keşfi

Christopher Nolan’ın “Interstellar” fil­minde karakterlerin zamanı ve uzayı bükerek imkansızı başarmaya çalışmala­rını izlerken, aslında her birimizin kendi finansal galaksilerinde benzer bir müca­dele verdiğini düşünmeden edemiyorum. Zaman, piyasaların en acımasız koordi­natı olsa da 2025 yılını geride bırakırken elimizde kalan en büyük veri seti, insanlı­ğın finansal araçlarla kurduğu bu derin ve karmaşık ilişki oldu.

Tarih boyunca para­nın takas aracından dijital bir koda dönü­şümü, tıpkı filmlerdeki o solucan delikle­rinden geçmek gibi, bizi hep bilinmeyene ama daha hızlısına taşıdı. Sanayi Devri­mi’nin buharlı makineleri nasıl kas gücü­nü dönüştürdüyse, 2025’in yapay zekay­la harmanlanmış finansal ekosistemi de zihin gücümüzün sermaye üzerindeki ta­hakkümünü yeniden tanımladı.

Geçmişin izinde 2025 bilançosu

Geride bıraktığımız 2025 yılı, küresel ekonominin adeta bir “dayanıklılık testi” gibiydi. Trump yönetiminin ikinci döne­mine girişiyle şekillenen ticaret savaşları ve gümrük tarifeleri, tedarik zincirlerini bir labirente çevirirken, finansın sadece rakamlardan ibaret olmadığını, jeopolitik bir satranç tahtası olduğunu bir kez da­ha anladık.

Enflasyonun gelişmiş ülke­lerde dizginlenmeye çalışıldığı, ancak ge­lişmekte olan piyasalarda hala bir hayalet gibi dolaştığı bir yılı bitirdik. Bu süreç­te yeşil dönüşüm ve karbon fiyatlandır­ması gibi konular, finansın ötesine giden yolculukta sadece birer “sosyal sorumlu­luk” başlığı olmaktan çıkıp, portföylerin ana taşıyıcı kolonu haline geldi. 2025 yı­lında finansal piyasalar, teknoloji hissele­rinin yüksek değerlemeleri ile kamu borç krizinin gölgesi arasında ince bir çizgide yürüdü.

2026’nın eşiğinde yeni dengeler

Gelecek yılın yani 2026’nın kapısını araladığımızda bizi çok daha simbiyotik bir yapı bekliyor. Teknolojik gelişmelerin artık sadece birer araç değil, finansal sis­temin biyolojik bir uzantısı haline geldiği bir evreye geçiyoruz. 2026 öngörülerim, küresel büyümenin %3,1 civarında yatay bir seyir izleyeceği ancak asıl kırılmanın “verimlilik” tarafında yaşanacağı yönün­de.

Yapay zekanın sadece analiz yapmak­la kalmayıp, otonom kararlar veren finan­sal varlıklara dönüştüğü bir döneme giri­yoruz. Bu yıl, özellikle 5G frekans ihaleleri ve siber-fiziksel sistemlerin entegrasyo­nuyla, paranın hızının ışık hızına yaklaştı­ğına şahit olacağız. Kamu borçlarının kü­resel hasılanın üç katını aştığı bu dönem­de, geleneksel bankacılık modellerinin yerini “akıllı şebekeler” ve “merkeziyetsiz güven protokolleri” almaya başlayacak.

Finansın ötesindeki yarınlar

2026 yılına dair en büyük beklentim, “insan ve makine uyumu” olarak adlan­dırılan SymbioTech çağının finansal pi­yasaları tamamen domine etmesi. Bu ye­ni dünya düzeninde, eğer doğru adımları atarsak, finansal okuryazarlık sadece bir yetenek değil, bir hayatta kalma içgüdüsü olacak. Belki de 2026, optimist bir senar­yoda herkesin kendi finansal kaderini bir algoritma şeffaflığıyla yönettiği bir ütop­ya sunacak.

2026 yılına dair başka bir projeksiyo­num da verinin artık yeni petrol değil, yeni “toprak” haline geleceği üzerinedir. 2026’da piyasalar muhtemelen tokenizas­yonun her varlık sınıfına yayıldığı bir dev­rime şahitlik edecek. Bu dönemde sadece hisse senetleri değil, soluduğumuz hava­nın temizliği veya bir mahalledeki enerji üretim hakkı dahi finansal bir enstrüma­na dönüşebilir.

Ancak dikkatli olmazsak, algoritmala­rın insan duygularını manipüle ettiği bir “teknolojik feodalizm” ile karşı karşıya kalabiliriz. Gelecek, paranın miktarında değil, onun hangi niyetle ve hangi tekno­lojik bilinçle yönetildiğinde saklı.

Interstellar’da vurgulandığı gibi, “Sev­gi, zamanı ve mekanı aşabilen tek şeydir.” Belki de finansın ötesine giden yolculuk­ta, teknik verilerin içine biraz da bu insani değerleri katmamız gerekecek.

Hepinize huzurlu bir yıl diliyorum.

Güzel bir gelecek için...