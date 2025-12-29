Geçmişin mirası ve geleceğin keşfi
Christopher Nolan’ın “Interstellar” filminde karakterlerin zamanı ve uzayı bükerek imkansızı başarmaya çalışmalarını izlerken, aslında her birimizin kendi finansal galaksilerinde benzer bir mücadele verdiğini düşünmeden edemiyorum. Zaman, piyasaların en acımasız koordinatı olsa da 2025 yılını geride bırakırken elimizde kalan en büyük veri seti, insanlığın finansal araçlarla kurduğu bu derin ve karmaşık ilişki oldu.
Tarih boyunca paranın takas aracından dijital bir koda dönüşümü, tıpkı filmlerdeki o solucan deliklerinden geçmek gibi, bizi hep bilinmeyene ama daha hızlısına taşıdı. Sanayi Devrimi’nin buharlı makineleri nasıl kas gücünü dönüştürdüyse, 2025’in yapay zekayla harmanlanmış finansal ekosistemi de zihin gücümüzün sermaye üzerindeki tahakkümünü yeniden tanımladı.
Geçmişin izinde 2025 bilançosu
Geride bıraktığımız 2025 yılı, küresel ekonominin adeta bir “dayanıklılık testi” gibiydi. Trump yönetiminin ikinci dönemine girişiyle şekillenen ticaret savaşları ve gümrük tarifeleri, tedarik zincirlerini bir labirente çevirirken, finansın sadece rakamlardan ibaret olmadığını, jeopolitik bir satranç tahtası olduğunu bir kez daha anladık.
Enflasyonun gelişmiş ülkelerde dizginlenmeye çalışıldığı, ancak gelişmekte olan piyasalarda hala bir hayalet gibi dolaştığı bir yılı bitirdik. Bu süreçte yeşil dönüşüm ve karbon fiyatlandırması gibi konular, finansın ötesine giden yolculukta sadece birer “sosyal sorumluluk” başlığı olmaktan çıkıp, portföylerin ana taşıyıcı kolonu haline geldi. 2025 yılında finansal piyasalar, teknoloji hisselerinin yüksek değerlemeleri ile kamu borç krizinin gölgesi arasında ince bir çizgide yürüdü.
2026’nın eşiğinde yeni dengeler
Gelecek yılın yani 2026’nın kapısını araladığımızda bizi çok daha simbiyotik bir yapı bekliyor. Teknolojik gelişmelerin artık sadece birer araç değil, finansal sistemin biyolojik bir uzantısı haline geldiği bir evreye geçiyoruz. 2026 öngörülerim, küresel büyümenin %3,1 civarında yatay bir seyir izleyeceği ancak asıl kırılmanın “verimlilik” tarafında yaşanacağı yönünde.
Yapay zekanın sadece analiz yapmakla kalmayıp, otonom kararlar veren finansal varlıklara dönüştüğü bir döneme giriyoruz. Bu yıl, özellikle 5G frekans ihaleleri ve siber-fiziksel sistemlerin entegrasyonuyla, paranın hızının ışık hızına yaklaştığına şahit olacağız. Kamu borçlarının küresel hasılanın üç katını aştığı bu dönemde, geleneksel bankacılık modellerinin yerini “akıllı şebekeler” ve “merkeziyetsiz güven protokolleri” almaya başlayacak.
Finansın ötesindeki yarınlar
2026 yılına dair en büyük beklentim, “insan ve makine uyumu” olarak adlandırılan SymbioTech çağının finansal piyasaları tamamen domine etmesi. Bu yeni dünya düzeninde, eğer doğru adımları atarsak, finansal okuryazarlık sadece bir yetenek değil, bir hayatta kalma içgüdüsü olacak. Belki de 2026, optimist bir senaryoda herkesin kendi finansal kaderini bir algoritma şeffaflığıyla yönettiği bir ütopya sunacak.
2026 yılına dair başka bir projeksiyonum da verinin artık yeni petrol değil, yeni “toprak” haline geleceği üzerinedir. 2026’da piyasalar muhtemelen tokenizasyonun her varlık sınıfına yayıldığı bir devrime şahitlik edecek. Bu dönemde sadece hisse senetleri değil, soluduğumuz havanın temizliği veya bir mahalledeki enerji üretim hakkı dahi finansal bir enstrümana dönüşebilir.
Ancak dikkatli olmazsak, algoritmaların insan duygularını manipüle ettiği bir “teknolojik feodalizm” ile karşı karşıya kalabiliriz. Gelecek, paranın miktarında değil, onun hangi niyetle ve hangi teknolojik bilinçle yönetildiğinde saklı.
Interstellar’da vurgulandığı gibi, “Sevgi, zamanı ve mekanı aşabilen tek şeydir.” Belki de finansın ötesine giden yolculukta, teknik verilerin içine biraz da bu insani değerleri katmamız gerekecek.
Hepinize huzurlu bir yıl diliyorum.
Güzel bir gelecek için...
|Borsa
|11.294,37
|-0,37 %
|Dolar
|42,9027
|0,13 %
|Euro
|50,5598
|-0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1775
|-0,03 %
|Altın (GR)
|6.250,52
|1,29 %
|Altın (ONS)
|4.531,17
|1,16 %
|Brent
|61,1500
|-1,08 %