Geçmişteki finansal krizlerden aldığımız dersler

Türkiye son üç haftadır “fon krizini” konuşuyor. Oluş şekli ve sonuç­ları itibariyle hiç de küçümsenmeyecek boyutta bir kriz bu. Bu da kendine özgü özellikleri ve sonuç­ları ile geçmişte ya­şanılan diğer krizle­rin yanında yerini alacaktır. Ama toplumda bırakacağı tortularla hafızalarımızda kendine özgü bir yer edinecektir.

Türkiye ekonomisi “finansal­laşmaya” başladığı 1980’li yılla­rın başından beri zaman zaman böyle finansal krizler yaşamış­tır. Yarattığı maliyetleri bir yana her bir krizden önemli dersler çı­kartılmıştır. Bu dersler akabin­de ülkemizdeki finansal sitemin ve kurumların gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

Geçmişte yaşadığımız finansal krizlerin ana sebebi ülke ekono­misinin üretim yapısı ve düzeyi ile ekonomideki finansallaşma düzeyi arasındaki orantısızlık­lardır. Buna bir de bu orantısız­lıkları dikkate almayan ekonomi politikaların uygulanması dahil edilince ekonominin finansal bir krizle karşılaşmaması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu yüz­den yaşanan finansal krizle­ri ekonomik yapı ile uygulan­makta olan ekonomik politi­kaların niteliğinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu durum bugün yaşadığımız fon krizi için de geçerlidir ve izleni­len ekonomik politikaları böyle bir krize maruz kalmamızda rol oynamıştır.

Aşırı finansallaşmanın doğurduğu aksaklıkları gidermek için alınan dersler

Ekonominin sahip olduğu üre­tim kapasitesi ile reel değerler­den kopuk, aşırı bir şekilde ger­çekleşen finansallaşma sonunda bu tarz krizler iktisadi değerle­rin dengeye gelmesine finansal değerleri ile reel üretim değer­leri arasındaki dengenin tekrar oluşturulmasına neden olur. Ar­zulanan bu uyarlanma sürecinin kontrollü ve herhangi bir top­lumsal maliyet doğurmadan ger­çekleştirilmesidir.

Bu uyarlama süreçlerinin kaza­sız belasız yaşanması ise finansal piyasaların sürekli gözetilip, or­taya çıkan aksaklıkları giderecek düzenlemelerin yapılmasıdır.

Türkiye’de geçmişte yaşadığı­mız finansal krizler bu konuda bizlere önemli dersler vermiş­tir. Bu geçmiş finansal krizlerden derslerden çıkardığımı en önemli dersler şunlardır:

Şeffaflık: finansal sistemler­deki işlemlerin ve bunları de­netleyen kurumların şeffaf ol­ması gerekmektedir.

Hesap verebilirlik: Sermaye piyasalarına yönelik işlemlerde hesap verebilirliğin sağlanma­sı, böyle bir hesap verilebilir­lik varsa bunun daha da güçlen­dirilmesi zaruridir. Bu amaçla hesap verilebilirliği sağlayacak kurumlara ihtiyaç vardır.

Kurumsallık: Sermaye piya­salarındaki denetleme ve göze­timi sağlayacak kurumlara ihti­yaç vardır. Ancak bu kurumla­rın varlığı yukarıda bahsedilen koşulların sağlanması için ye­terli değildir.

Bağımsızlık: Sermaye piya­salarının gözetim ve denetimin­den sorumlu kurumların siyasi etkilerden bağımsız olması za­ruridir. Siyasi saiklerin öne çık­tığı kurumsal yönetim şekilleri sermaye piyasası kurumlarının asli işlerini yapmasında engel teşkil ederler.

Bu listeyi bu şekilde uzatmak­ta mümkün. Ancak bugün yaşadı­ğımız fon krizi dikkate alındığın­da krizi doğuran önemli etkinin gözetim eksikliği olduğu açık bir şekilde görülüyor. O zaman so­rulması gereken soru ne oldu da onca deneyim biriktirmiş olan sermaye piyasası kurumlarımız bu asli görevini yerine getireme­miştir. Acaba yukarıda saydığı­mız derslerden hangisi göz ardı edilmiştir. Ülkemizin sermaye piyasalarına güvenin tekrar tesi­si için bu sorulara ivedilikle ce­vap verilmeli ve buradan çıkan dersler yardımıyla sistemde yeni düzenlemelerin derhal yapılması gerekmektedir.