Geçmişteki finansal krizlerden aldığımız dersler
Türkiye son üç haftadır “fon krizini” konuşuyor. Oluş şekli ve sonuçları itibariyle hiç de küçümsenmeyecek boyutta bir kriz bu. Bu da kendine özgü özellikleri ve sonuçları ile geçmişte yaşanılan diğer krizlerin yanında yerini alacaktır. Ama toplumda bırakacağı tortularla hafızalarımızda kendine özgü bir yer edinecektir.
Türkiye ekonomisi “finansallaşmaya” başladığı 1980’li yılların başından beri zaman zaman böyle finansal krizler yaşamıştır. Yarattığı maliyetleri bir yana her bir krizden önemli dersler çıkartılmıştır. Bu dersler akabinde ülkemizdeki finansal sitemin ve kurumların gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.
Geçmişte yaşadığımız finansal krizlerin ana sebebi ülke ekonomisinin üretim yapısı ve düzeyi ile ekonomideki finansallaşma düzeyi arasındaki orantısızlıklardır. Buna bir de bu orantısızlıkları dikkate almayan ekonomi politikaların uygulanması dahil edilince ekonominin finansal bir krizle karşılaşmaması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu yüzden yaşanan finansal krizleri ekonomik yapı ile uygulanmakta olan ekonomik politikaların niteliğinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu durum bugün yaşadığımız fon krizi için de geçerlidir ve izlenilen ekonomik politikaları böyle bir krize maruz kalmamızda rol oynamıştır.
Aşırı finansallaşmanın doğurduğu aksaklıkları gidermek için alınan dersler
Ekonominin sahip olduğu üretim kapasitesi ile reel değerlerden kopuk, aşırı bir şekilde gerçekleşen finansallaşma sonunda bu tarz krizler iktisadi değerlerin dengeye gelmesine finansal değerleri ile reel üretim değerleri arasındaki dengenin tekrar oluşturulmasına neden olur. Arzulanan bu uyarlanma sürecinin kontrollü ve herhangi bir toplumsal maliyet doğurmadan gerçekleştirilmesidir.
Bu uyarlama süreçlerinin kazasız belasız yaşanması ise finansal piyasaların sürekli gözetilip, ortaya çıkan aksaklıkları giderecek düzenlemelerin yapılmasıdır.
Türkiye’de geçmişte yaşadığımız finansal krizler bu konuda bizlere önemli dersler vermiştir. Bu geçmiş finansal krizlerden derslerden çıkardığımı en önemli dersler şunlardır:
Şeffaflık: finansal sistemlerdeki işlemlerin ve bunları denetleyen kurumların şeffaf olması gerekmektedir.
Hesap verebilirlik: Sermaye piyasalarına yönelik işlemlerde hesap verebilirliğin sağlanması, böyle bir hesap verilebilirlik varsa bunun daha da güçlendirilmesi zaruridir. Bu amaçla hesap verilebilirliği sağlayacak kurumlara ihtiyaç vardır.
Kurumsallık: Sermaye piyasalarındaki denetleme ve gözetimi sağlayacak kurumlara ihtiyaç vardır. Ancak bu kurumların varlığı yukarıda bahsedilen koşulların sağlanması için yeterli değildir.
Bağımsızlık: Sermaye piyasalarının gözetim ve denetiminden sorumlu kurumların siyasi etkilerden bağımsız olması zaruridir. Siyasi saiklerin öne çıktığı kurumsal yönetim şekilleri sermaye piyasası kurumlarının asli işlerini yapmasında engel teşkil ederler.
Bu listeyi bu şekilde uzatmakta mümkün. Ancak bugün yaşadığımız fon krizi dikkate alındığında krizi doğuran önemli etkinin gözetim eksikliği olduğu açık bir şekilde görülüyor. O zaman sorulması gereken soru ne oldu da onca deneyim biriktirmiş olan sermaye piyasası kurumlarımız bu asli görevini yerine getirememiştir. Acaba yukarıda saydığımız derslerden hangisi göz ardı edilmiştir. Ülkemizin sermaye piyasalarına güvenin tekrar tesisi için bu sorulara ivedilikle cevap verilmeli ve buradan çıkan dersler yardımıyla sistemde yeni düzenlemelerin derhal yapılması gerekmektedir.
|Borsa
|12.118,29
|-1,08 %
|Dolar
|49,4134
|0,03 %
|Euro
|55,2663
|0,28 %
|Euro/Dolar
|1,1156
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.500,27
|-1,44 %
|Altın (ONS)
|4.103,38
|-0,04 %
|Brent
|104,51
|-0,28 %