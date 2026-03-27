Geçtiğimiz kurak yılda dahi, su fazlamız vardı…
İsraf etme alışkanlığı…
Ve verimsizlik kültürü…
Ekmekten meyve/sebzeye; sudan yağa; enerjiden işgücüne; lojistikten turizme tüm potansiyeli/varlığı eritmeye devam ediyor…
Katbekat yüksek maliyetlere katlanmak zorunda bırakıyor…
Rasyonel/sürdürülebilir büyümeyi, kalkınma ve refahı önlüyor…
***
Örneğin su…
Yıllık ortalama 573 milyar metreküp yağış alıyoruz…
2025 yılında 415 milyar metreküpe düştüğünü biliyoruz…
Bunun yarıya yakınını tutamayıp/koruyamadığımız için buharlaştırıyoruz; kalanın yarısından fazlasının ise denize(çoğunluğu)/göllere boşalmasını seyrediyoruz…
Yaklaşık 55 mm’siyle yeraltı sularını besleyebiliyoruz…
***
Yani…
Yaklaşık 110-120 milyar metreküplük yıllık kullanılabilir su potansiyelimizin, yaklaşık 55 milyar metreküpünü kullanabiliyoruz…
Tutabildiğimiz/koruyabildiğimiz suyun yüzde 75’den fazlasını ise tarımsal üretimde kullanıyoruz…
***
Tarımsal üretimde “su” önemli…
“Teknoloji aracılığıyla” bilimsel oranlarda kullanıldığında:
Ürünün kalitesini, verimliliğini, “katma değerini yükselten girdi”…
Eksik veya fazla kullanıldığında ise:
Topraktan son ürüne kadar “tarımsal üretime” verilebilecek “en büyük zararın müsebbibi”…
VELHASIL
İsraf alışkanlığımızı ve verimsizlik kültürümüzü, sadece suyu tutmak/korumak için attığımız/atmadığımız adımlarda görmüyoruz…
Tutup, koruduğumuz suyu kullanırken de o alışkanlığımızı ve kültürümüzü devreye alıyoruz…
***
Örneğin…
Ülkelere göre, 1 metreküp su ile elde edilebilen ekonomik değeri gösteren veri:
Suyu kullanımımızın israfa dayalı olduğunu kanıtlayan verilerden sadece biri…
Oranlar dikkat çekici:
Tarımda “bir metreküp su” başına elde edilen ekonomik değer Almanya’da: 2.36 dolar…
Çin’de: 2.18 dolar…
Fransa’da: 2.17 dolar…
Türkiye mi?: 0.29 dolar; yani Almanya’nın yaklaşık 9’da biri…
(Toprağa, sağlığa verdiği zarar da hesaplandığında, bambaşka bir fotoğraf )
