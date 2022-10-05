Gedik Holding, Dubai ve Hindistan’da iki şirket kurdu

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki son yıllardaki gerilimli ilişkilerde yumuşama başladı. Suriye politikası, Katar ablukası ve Kuzey Afrika siyasetindeki gelişmelerle birlikte yaşanan bu sorunlar Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkeleri ile siyaseti ve dolayısıyla ticareti de etkiledi. Ancak geçtiğimiz yıl atılan adımlarla birlikte yumuşama ticaretin de önünü açtı. Körfez sermayesi kaldığı yerden Türkiye’ye gelirken, Türk şirketleri de bu ülkelerdeki ağını güçlendirmeye başladı. Bu şirketlerden biri de Gedik Holding.

Gedik Holding Yönetim Kurulu Hülya Gedik, Ortadoğu’da yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldıklarını söyledi. Dubai’de Gedik Middle East adıyla şirket kurduklarını dile getiren Hülya Gedik, “Ürün ve hizmetlerimizin Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki diğer pazarlarda satış paylarını en yükseğe çıkartmak ve aynı zamanda Gedik Holding’i diğer global pazarlarda da destekleyerek, değerimizi artırma amacındayız” dedi.

“100 ülkeye 100 milyon dolar ihracat yapıyoruz”

Makine, inşaat, gıda sektörlerinden, giyim, mobilya ve misafir ağırlama pazarlarına kadar birçok pazarda Türk ürünleri ve firmalarının hem kalite hem de fiyat konusunda rekabetçi olduğunu kaydeden Gedik, “Her ne kadar son beş yılda bu durum, siyasi nedenlerle ciddi derecede sekteye uğrasa da şu anda ilişkilerin normale dönmesi ile, tekrar ve çok hızlı şekilde durum düzeliyor. İştirakimiz Termo Vana ile Suudi Arabistan’da çok önemli bir projeye adım attık. Ayrıca bu yılın aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenecek, sektörün en büyük fuarı olan, Big5 Fuarı’na da katılacağız. Gedik Holding bugün Türkiye’den 100’ün üstünde ülkeye, yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıyor. Sadece Körfez’de değil Asya’nın güney kesiminde de benzer bir yapılanmamız oluyor” diye konuştu.

Pazarın büyüklüğü 1 milyar dolar

Bilindiği üzere Hülya Gedik, uzun süredir DEİK Asya Pasifik Bölge Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Geçtiğimiz dönem Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Gedik, şu anda aynı zamanda Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Türk şirketlerinin beyaz eşyadan havayoluna, gemi sanayisinden inşaat ürünlerine kadar birçok alanda yatırım ve projeler üstlendiği Hindistan’da da büyüme kararı alan Gedik Holding, Gedik Asia adlı bir şirket kurdu. Hülya Gedik, “Özellikle Hindistan’dan, tedarik zincirimize güç katacak Gedik Asia ile sürekli iş birliği içerisinde çalışarak, ürünlerimiz, daha geniş coğrafyaya ihraç etmek istiyoruz. Her iki bölgede kaynak ve vana sektörünün büyüklüğü yıllık 1 milyar doların üzerinde” dedi.