Geldi denilen gelecek gençlerin kafasını karıştırdı

Pandemiyle birlikte Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisi için daha da belirsiz bir gelecek şekillendi. "Gelecek erken geldi" sözünün gençlerin kafasını karıştırdığını belirten Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Akbank Gençlik Akademisi ile binlerce gencin yolunu çizmesine destek olmayı hedefl ediklerini söylüyor.

Şirketler, yöneticiler ve eğitimcilerin en sevdikleri konudur "Önümüzdeki 10 yılın meslekleri" üzerine konuşmak. Herkes bir şeyler yazar, anlatır ama 10 yıl sonra bunların sağlamasını yapan pek de çıkmaz. İşte şimdi deniliyor ki, COVID-19, geleceği yaklaşık 10 yıl kadar öne çekti. Yani bugün atılan adımların sağlamasını anlık yapmanın mümkün olduğu dönemden geçiyoruz. Bu tablonun en çok gençlerin kafasını karıştırdığını, onları daha derin bir belirsizlikle baş başa bıraktığını belirten Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa'ya göre atılacak en doğru adım, gençliği bu dönemde doğru yönlendirmek. Banka işte bu felsefeyle, altı yıl önce başlattığı dönüşüm hamlesiyle edindiği deneyimleri gençlere aktarma kararı almış. Akbank Gençlik Akademisi'ni bu amaçla kurduklarını söyleyen Anapa, "Dönüşüm sürecinde Akbank çalışanları için gelecekte nasıl yetkinliklere ihtiyaç olduğunu belirlemeye çalıştık. 13 bin çalışanın gelişme ve güçlü noktalarını belirledik. Bireysel gelişim programları hazırladık. Şimdi bu deneyimi tüm gençlere aktarmak üzere akademi ile uzun bir yolculuğa çıktık" diyor.

15 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz

Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisi için pandemi sadece eğitim hayatları değil, sonrasına ilişkin de kocaman bir soru işaretini ifade ediyor. Bu süreçte gençlere hayalleriyle ilgili ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazandırmayı hedefl ediklerini söyleyen Pınar Anapa, "Onlara geleceğe hazırlanmalarında yol arkadaşı olmak istiyoruz" diyor. Akbank Gençlik Akademisi ile yeni bir gelişim hareketi başlattıklarını vurgulayan Anapa, odak noktalarını ise iş hayatı olarak netleştiriyor. Diyor ki, "Gelecek geldi denildi, gençlerin kafası iyice karıştı. Biz akademi ile gençlerin bugünün ve yarının iş yaşamına hazırlanabilmeleri için destekleyeceğiz. Onların geleceği tasarlayabilmeleri için, gelişen teknolojiler ve beklentilerle paralel yeni yetkinlikleri kazanmalarına ihtiyaç var. Akbank Gençlik Akademisi, gelişim programları ile gençlere bu yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor."

Akbank Gençlik Akademisi'nin hedefi ilk yılında 15 bin gence ulaşmak. Pınar Anapa, sonraki yıllarda bu sayının artırılacağını söylerken, önemli işbirliklerine de imza attıklarının altını çiziyor.

Bitirme projesiyle tam bir eğitim tasarlandı

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Gençlik Akademisi'nde eğitim programının üç ana başlıkta kurgulandığını ifade ediyor. Bunlar; Yetkinliklere Giriş - 101 Eğitimleri, Yapılandırılmış Yetkinlik Eğitimleri ve Tamamlayıcı Programlar şeklinde belirlenmiş. Yetkinliklere Giriş - 101 Eğitimleri'nin daha çok geleceğin yetkinliklerine dair farkındalık oluşturmayı hedefl ediğini söyleyen Anapa, gençlerin bu başlıkta inovasyondan girişimciliğe yapay zekadan tasarıma geniş bir perspektifl e hazırlanmış eğitimler alacaklarını belirtiyor.

Eğitimlerin ikinci ayağına ise sınav ve mülakat sonrası gençler kabul edilecek. Microsoft ile işbirliğine gidildiğini vurgulayan Anapa, süreci şöyle anlatıyor: "Bu aşamada 10 ayrı program var. Bir programa 30 civarında genç alınacak. Eğitimler 2-4 ay sürecek. Arkasından bir bitirme projesi sunan gençler, başarılı bulunurlarsa sertifika alacaklar. Geçen yıl pilot çalışmayı yaptık. Bu yıl ilk mezunları verdik. Pandemide daha kapsayıcı olduk. Anadolu'dan katılım arttı. En güzeli de katılımcı gençlerin yüzde 60'tan fazlası kadın."