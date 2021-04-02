Geleceğe Dokunan Anneler GAP Bölgesi’nden yükseliyor

Pandemide eve kapanan hayatlar, kadın ve çocuklarla ilgili farklı ihtiyaçları, sorunları ortaya koydu. Çekirdek aile yapısından çok geniş ailelerin görüldüğü Güneydoğu Anadolu’da kadınlar, çoklu olarak duygusal ve fiziksel şiddet görüyorlar. Evdeki kalabalık ortam, sadece kadınları değil, baskıya maruz kalan annelerin ihmal ettikleri çocukları da etkiliyor.

Kadının her alanda güçlenmesi hedefiyle TED gönüllüleri tarafından kurulan Projemiz Hayat Derneği’nin yürüttüğü “Geleceğe Dokunan Anneler” platformu (GEDA), kadınların yaşadığı sorunları, duygusal sıkıntıları ortaya koymak ve uzman desteği vermek üzere 2017’den bu yana bir dizi buluşma düzenliyor. Pandemi döneminde de aktif olan proje kapsamında geçtiğimiz günlerde GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP işbirliğiyle “Duygusal İyileştirme Sohbetleri” yapıldı. Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi projesi kapsamında, GEDA desteğiyle düzenlenen psiko-sosyal yardım amaçlı buluşmada bölgede pandemi sürecinden etkilenen ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların aileleriyle bir araya gelindi. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 50’den fazla ebeveyn buluştu ve online bağlanan uzmanlara sorularını iletti, ihtiyaçlara yönelik sohbet etti. Başlıklar ise özel eğitime ihtiyacı olan çocukların duygusal dayanıklılığının artırılması, duygusal ihmal, engelli hakları ve bu konudaki devlet destekleriydi.

‘Duygusal farkındalık haritası çıkarıyoruz’

Sekiz yıllık finans kariyerinin ardından sivil toplum çalışmalarına odaklanan Aslı Özdemir’le Projemiz Hayat Derneği ve onun 2017’de hayata geçirdiği “Geleceğe Dokunan Anneler” projesini konuştuk. Derneği dört TED gönüllüsüyle birlikte kurduklarını belirten Özdemir, “Bir sosyal girişimcilik modeliyle yola çıktık. Phoca adında bir çocuk giyim markası kurduk. Karını ‘Geleceğe Dokunan Anneler’ projesine aktarıyoruz” diyor.

Geleceğe Dokunan Anneler’i, “Çocuklukta duygusal ihmali öne çıkaran ve farkındalık yaratan bir proje” olarak özetliyor Özdemir. Projenin saha çalışmalarında Hacettepe Üniversitesi’nden pediatri, psikiyatri, psikoloji ve çocuk gelişimi uzmanlarıyla yola çıkılmış. İlk saha çalışmasının ardından GAP İdaresi Başkanlığı’yla işbirliği yapılarak rota Güneydoğu Anadolu’daki kadınlara çevrilmiş.”

Şimdi yeni bir işbirliği anlaşması daha GEDA yöneticilerini heyecanlandırıyor. Aslı Özdemir, Başkent Üniversitesi ile birlikte Türkiye’de duygu farkındalığı haritası çıkarmak üzere protokol imzaladıklarını belirtiyor. Ve diyor ki, “Nedense duygusal ihmal üzerine az çalışma yapılmış. Başkent Üniversitesi’yle yaptığımız protokol çerçevesinde Ankara’da pilot çalışma başlayacak. Duygu ihmali, suiistimal gibi kolay tespit edilemediği için harita, önemli bir çalışma olacak.”