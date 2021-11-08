Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro DÜNYA okurları için yazdı:

Bugünün birbirine bağlı dünyasında ve benzer zorluklarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemde, geleceğe odaklanmak hepimizin ortak çıkarınadır. İkili ilişkiler konusunda derin ve köklü bir tarihe sahip ülkelerimiz bu bağlamda iki önemli ortaktır. Türkiye, AB, Birleşik Krallık ve İsviçre dışında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında 3. konumdadır ve 5. sıradaki tedarikçimizdir. Eylül ayı sonunda İstanbul’da düzenlenen Fransa-Türkiye Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO), ikili kurumsal işbirliğimizin derinleştirilmesinin olanaklarına ilişkin yapıcı görüşmeler ve ana konusu geleceğin ortaklıkları olan ve Fransız ve Teknoloji şirketlerini bir araya getiren son derece operasyonel bir etkinlik aracılığıyla ekonomik bağlarımızın geliştirilmesi konusunda ilerlememizi sağladı. Bu toplantılar, akıllı şehir, yeşil hareketlilik ve inovasyon gibi geleceğin muhtelif alanlarında ortaklığımızı güçlendirmenin yollarını birlikte düşünmemizi ve belirlememizi sağladı ve aynı zamanda, Fransa’nın 2020 yılında, ardı ardına ikinci defa, yabancı yatırım çekme açısından Avrupa’nın önde gelen destinasyonu seçildiğini hatırlattı.

Fransa-Türkiye ilişkilerinin ekonomik aktörleri, “Fransa’nın Dış Ticaret Danışmanları” tarafından hazırlanan ve ilk defa Türkiye’deki Fransız ve Fransız-Türk yatırımlarının durumunu konu alan bir rapor kamuoyuna açıklandı. Bu çalışma, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar yoğun ve çok çeşitli olduğunu ve son beş yılda 5 milyar avroluk yatırım yapan, 130.000 kişiyi doğrudan ve 315.000 kişiyi dolaylı ve teşvikli olarak istihdam eden 450 şirketle Türkiye ekonomisinin ve istihdamının dinamizmine ne kadar katkı sağladıklarını açıkça gösteriyor. Bu rakamlar anlamlıdır.

Pandemiye rağmen, şirketlerimiz önümüzdeki yıllarda yatırımlarına devam etmeyi planlıyor. Bu yeni yatırımlar, yenilenebilir enerjilerden yüksek teknolojiye kadar çok çeşitli iş sektörlerini kapsamaktadır. Yüksek teknolojiler ile ilgili olarak, İstanbul’da, amacı dünyanın en dinamiklerinden biri olan Fransız TECH et Türk TECH ekosistemleri arasında sinerji yaratmak olan “French Tech” kuruldu. French Tech İstanbul Topluluğu’nun vizyonu, “daha iyi bir dünya için kapsayıcı, sürdürülebilir ve işbirlikçi bir Tech” (Tech4good) vizyonudur. Bugün bunun lansman törenine katılacağım için mutluyum.

Avrupa kısa süre önce, gelecekte ekonomi ve ticaret politikalarını yapılandıracak çok iddialı bir “yeşil mutabakata” vardı. Bu, gezegenimizin karşı karşıya bulunduğu çevreye dair zorluklar karşısında gerçek anlamda bir devrim niteliğindedir ve ahlaki bir zorunluluktur, ancak aynı zamanda vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının kalitesine yönelik artan taleplerine bir cevaptır: yaşam ortamı, yiyecek, hava kalitesi, ulaşım. Anladığım kadarıyla Türkiye’de vatandaşlar, özellikle de gençler, giderek bu konuların daha fazla dikkate alınmasını talep ediyorlar. Avrupa’da, ve Fransa’da, bunun gelecekteki büyümenin itici gücü yapmaya karar verdik. Bu bağlamda, Paris Anlaşması’nın Türkiye tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve kendisine, mümkün olduğunca iddialı olmasını temenni ettiğimiz ulusal hedeflerinin uygulanmasında ortaya çıkacak zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya hazırız. Firmaların katma değeri yüksek dış pazarlara girmelerini sağlayacak çok önemli bir role sahip olduğu bu küresel hedefe birlikte yanıt bulmamız ortak çıkarımızadır.