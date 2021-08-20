Fehmi KÖFTEOĞLU -BU AÇIDAN

Yüzyılın belası koronavirüs, dünya çapında bir salgın olarak, en önemlisi dört milyonu aşkın insanın can kaybı yanında ekonomide yıkım ve sosyal yaşamda nerelere varacağı henüz kestirilemeyen değişikliklere neden oldu. Pandeminin büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde göreceğimiz siyasal gelişmelere de neden olması bekleniyor.

Böyle bir ortamda, ilki bundan 10 yıl önce 2011 yılında yapılan, bu yıl 11’ncisi 25 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin ana teması olarak “Geleceğin Turizm, Turizmin Geleceği” sloganı seçilmiş.. Bu, yalnız güzel bir slogan değil, özellikle günümüzde daha da önemli ve anlamlıdır. Zira bir süre öncesinden beri içine girilen ‘Yeni dünya düzeni’ süreci pandemi ile daha da hızlandı.

Her alanda olduğu gibi seyahat endüstrisi için de yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemde günümüzdeki doğru tanımıyla seyahat endüstrisi ve kapsadığı turizmde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına ilişkin gelişmelere tanık olunuyor. İçine girilen süreci yönlendirebilmek için önce henüz birçok noktası flu olsa da ortaya çıkan fotoğrafı okumak önemlidir.

Bunun için organize seyahat endüstrisinin gelişimi ve bugünkü durumu, sektörel, ekonomik ve sosyal alana yansımalarını değerlendirmek gerekir. Bu, tatilci alışkanlıklarından, tesislerin konumlanmasına, pazarlamadan finansmana, insan kaynaklarından iletişim teknolojisine kadar birçok alanda yaşanan ve önümüzdeki dönemde artarak devam edeceği öngörülen gelişmelerin seyahat endüstrisine yansımaları, seyri ve turizme olası etkileri kadar geleceğin turizminin nereye evrilebileceğine ilişkin halk deyimiyle ‘Kafa yormak’ kamu yönetimi ve sektör meslek kuruluşlarının görevi ve sorumluluğdur.

Bu aynı zamanda ‘Thin tank’ denilen düşünce kuruluşlarının da konusudur. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)’un Uluslararası Resort Turizm Kogresi bu açıdan önemlidir.

Kongrenin ana temasının “Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği olması güzel ve daha da önemlisi anlamlıdır. Tabii temanın başlığı kadar altını doldurmak daha da önemlidir.