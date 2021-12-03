Geleceğin turizmi: “Yapılabilir, “Able”

BU AÇIDAN - Fehmi Köfteoğlu

Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin 11’incisi 25 Kasım’da Antalya Lara’daki Nirvana Otel’de yapıldı.

Ana teması “Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği” olan kongreye aralarında Yeni Zelanda Wellington School of Business and Government’ten futurist (gelecekbilimci) Dr. Ian Yeoman’ın da olduğu sektör ve sektörle ilişkili kesimlerden temsilcilerin olduğu konuşmacılar katıldı.

Kongrenin ana teması olan geleceğin turizmine ilişkin en kapsamlı konuşmayı kongreyi düzenleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı yaptı. Pandemi ortamında yaşananların seyahat endüstrisine etkilerini, dünya ve Türkiye’ye yansımalarını anlatan Dr. Yağcı geleceğin turizmi ile ilgili olarak şunları söyledi:

Tatil belki de ilk kez gerçek anlamına kavuşuyor:

Düşünür, yaratır hale gelmenin şarjı, turizm ve seyahat; yeniden doğuyor.

O da büyük olasılıkla “Yapılabilir Turizm” olacak.

“Yeniden Kurgulama” dönemindeyiz. İnsanlar ne ister ve sektör ne yapacak? Huzur içinde dinlenmek, eğlenerek ağrılıklardan kurtulma; yani, pazar detoksu.

Bunun için, mutfağından önbürosuna, odalarından servisine kadar, sunulan hizmetlerin “yapılabilir - sürdürülebilir” olması gerekir. Buna “Yapılabilir Turizm” diyoruz.

“Yapılabilir Turizm”, hem sürdürebilirlik hem de bunun koşullarını söylem ve eylemle birlikte yaratmak demektir. Bunun için en temel zorluğumuz da rekabetin getirdiği ağır pazar koşulları:

Fiyatları ayarlamak, maliyetleri kontrolde tutmak, kredileri ödeyebilmek, istihdamı kalifiye tutmak, enerjinin kullanımı ve maliyetini yönetebilmek, yatırım ve yenilemeyi tatilci ihtiyaçları ile uyumlu kılabilmek, vs…

Peki, bunları yalnız biz mi yapacağız?

Elbette hayır. Bizim ülkemizde turizm, 50’den fazla sektörden mal ve hizmet alıyor. O halde, bunları, onlarla birlikte yapmak durumundayız.

Pandemide gördük ki, turizm olmayınca bu sektörler de küçüldü. Artık, tatilcilerin kalite adına karşılaştıramadıkları bir değişken neredeyse kalmadı. Yani matematiksel denklemde (+/-) hata payı minimal düzeydedir. Bundan sonra hata payı; formülün ana kısmına kaymıştır. Buraları ihmal etmemek için turizmi; “yapılabilir” kılmak zorundayız.

Çağımız; dijital, sanal araçları daha çok kullansa da yaptığımız iş sanal değildir.

“Yapılabilir” turizm; bunları görülebilir, hissedilebilir kılacak.”