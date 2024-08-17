Geleceğin ulaşım aracı elektrikli otomobil

Elektrikli otomobiller, son yıllarda hem çevre dostu olmaları hem de enerji tasarrufuna katkıda bulunmaları nedeniyle dünyada yükselen bir trend halinde. ABD başkanlık yarışının renkli adayı Donald Trump’ın, ağustos başındaki bir mitingde yaptığı "Ben elektrikli arabalardan yanayım. Olmak zorundayım, çünkü Elon beni çok güçlü bir şekilde destekledi" açıklaması, bu araçları bir kez daha gündemin orta yerine oturttu.

Küresel ısınmaya inanmayan Trump’ın en büyük artılarından biri iklim değişikliğine karşı sağladığı avantajlar olan elektrikli araçları desteklemek zorunda kalması tabii çok ironik! Çünkü elektrikli araçlar, sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda ekonomik ve çevresel bir dönüşümün de simgesi.

Küresel pazarın yükselişi

Bugün dünya genelinde 40 milyondan fazla elektrikli araç yollarda, oysa bu rakam 2022’de yalnızca 26 milyondu. Bu hızlı artış, elektrikli araçların gelecekte çok daha yaygın hale geleceğinin güçlü bir işareti. Şarj istasyonlarının sayısı da bu büyümeye paralel olarak hızla artıyor. Dünya genelinde, her halka açık şarj cihazına ortalama 10 elektrikli araç düşerken, Çin’de bu oran her bir şarj cihazına yaklaşık 7 araç olarak daha iyi bir durumda.

Çin, elektrikli araç pazarı konusunda dünya lideri konumunda ve 2024 yılında bu pazardan 319 milyar ABD doları gelir elde etmesi bekleniyor. Bu rakam, elektrikli araçların ekonomik açıdan ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Avrupa da bu alanda hızla ilerliyor; ancak şarj altyapısının henüz yeterli seviyeye ulaşmamış olması, bu gelişimi yavaşlatıyor.

Türkiye’de durum

Ülkemiz, elektrikli araç alanındaki küresel trendlerden geri kalmıyor. 2011 yılında sadece 24 olan elektrikli araç sayısı, 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla 105 bin 603’e ulaştı. Bu hızlı artış, elektrikli araçların Türkiye pazarındaki potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Şarj altyapısında da önemli gelişmeler yaşanıyor. 2023 yılı başında Türkiye genelinde 3 bin 81 şarj noktası varken, bu sayı 1 Nisan itibariyle 17 bin 233’e yükseldi. Bu şarj noktalarının 11 bin 412’si yavaş, 5 bin 821’i ise hızlı şarj imkânı sunuyor.

Türkiye’de elektrikli araç pazarının 2024 yılında 448,7 milyon ABD doları gelir elde etmesi bekleniyor. Yıllık %17,16’lık bir büyüme oranıyla bu rakamın 2028 yılında 845,5 milyon ABD dolarına ulaşacağı öngörülüyor. Ancak, Türkiye’deki yüksek ithalat vergileri ve sınırlı şarj altyapısı, bu pazarın daha fazla büyümesini zorlaştırıyor.

Çevresel sonuçlar

Elektrikli araçlar, fosil yakıtlı araçlara kıyasla çok daha düşük karbon emisyonuna sahip olmalarıyla çevre dostu bir seçenek sunuyor. Avrupa Birliği sınırları içinde yapılan bir araştırmaya göre, elektrikli araçların karbon ayak izi, benzinli veya dizel araçlara kıyasla üç kat daha az. Ancak, bu araçların üretim sürecinde ve özellikle bataryalarının üretilmesi sırasında ortaya çıkan çevresel etkiler, tamamen masum olmadıklarını gösteriyor.

Bununla birlikte, elektrikli araçlar, ortalama 18 bin kilometrelik bir sürüşten sonra üretim aşamasında neden oldukları çevresel zararları telafi edebiliyor. Ancak, benzinli ve dizel araçlar, ömür boyu çevreyi kirletmeye devam ediyor. Bu nedenle, elektrikli araçların uzun vadede çevresel olarak daha sürdürülebilir bir seçenek olduğu kesin.

Elektrikli araçlar hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük avantajlar sunarken, yüksek maliyet, kısıtlı menzil ve şarj altyapısı gibi dezavantajları da barındırıyor. Bu nedenle, elektrikli araçların benimsenmesi, ülkelerin altyapı yatırımlarına ve tüketici tercihleri gibi faktörlere bağlı olarak farklı süreçlerden geçiyor. Küresel talebin artışı ve teknolojinin gelişimiyle bu araçların gelecekte daha da popüler olacağını söylemek hiç de yanlış olmaz. Türkiye gibi ülkeler de bu dönüşümün bir parçası olmak zorunda. Zaten bu gerçeği gören sektör, önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Benim için bu araçlar yalnızca geleceğin teknolojisi değil, aynı zamanda şu anın da en heyecan verici yeniliklerinden biri. Çevremizde giderek daha fazla elektrikli araç görmeye başladık, hatta belki de siz de yavaş yavaş bir tane edinmeyi düşünüyorsunuz. Ama kabul edelim, elektrikli araçların şarj süresi ve menzil endişesi gibi bazı eksileri de var. Özellikle uzun yola çıkarken “Ya yolda şarjım biterse?” korkusu yaşayanlar için hala tam anlamıyla rahatlatıcı bir seçenek olmayabilir.

Ancak işin eğlenceli kısmı da burada başlıyor: Elektrikli araçların sessizliği ve anlık torku, sürüş deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Bir yandan çevreyi korurken, diğer yandan da son teknoloji bir araç kullanmanın keyfini çıkarıyorsunuz. Ve kim bilir, belki de bir gün hepimiz, futuristik bir dünyada, elektrikli araçlarımızla sıfır emisyonlu yollarda süzülüp gideceğiz. Kendi adıma, o günleri büyük bir heyecanla bekliyorum.

2024’ün beş teknoloji trendi

1. Yapay Zekâ ile İçerik Üretimi

Artık telefonlarımıza kadar giren yapay zekâ, metin, görsel, video ve müzik gibi yüksek kaliteli yaratıcı içerikler üretebiliyor. Bu teknoloji, içerik üretimini hızlandırarak maliyetleri düşürdü. Böylece küçük işletmeler de eskiden sadece büyük şirketlerin erişebildiği yaratıcı araçlara ulaşma imkânı buldu.

2. Kuantum Bilgisayarlar

Kuantum bilgisayarlar, belirli görevlerde klasik bilgisayarlardan katbekat daha hızlı işlem yapma kapasitesine sahip. Kuantum teknolojisi, özellikle şifreleme ve ilaç keşfi gibi alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahip.

3. 5G

Bazı ülkelerin kullanmaya başladığı ve bizde deneme aşamasında olan 5G, daha hızlı veri indirme ve yükleme imkânı, daha geniş kapsama alanı ve daha stabil bağlantılar sunuyor. Artırılmış gerçeklik ve otonom araçlar gibi dönüşüm yaratan teknolojileri desteklemek için 5G hızı şart!

4. Sanal Gerçeklik (VR) 2.0

Gelişmiş VR teknolojileri, daha sürükleyici ve gerçekçi deneyimler sunacak güce sahip. Daha kullanıcı dostu hale gelen bu sistemler, oyun, eğitim ve terapi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılıyor.

5. Artırılmış Gerçeklik (AR)

AR, yalnızca teknoloji şirketlerinin tekelindeyken yavaş yavaş son kullanıcının alışveriş yaparken kullanabileceği bir araca dönüşüyor. Örneğin, satın almak istediğiniz bir gömleği sanal olarak üzerinizde görebiliyorsunuz. AR, tüketici memnuniyetini artırırken, satışları yükseltiyor ve iade oranlarını düşürüyor.