Gelecek 10 yıldaki dostlarımız

2019’da yaşamımızda henüz COVID-19 yokken, Avrupa Yeşil Mutabakat Belgesi açıklanmamışken, Birleşmiş Milletler (BM) ilgili organları iklim krizi mücadelesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yolunda ilerlemeleri başarmak için biyoçeşitlilik kaybı; kara ve su ekosistemlerinin bozulması temel başlıklarında 2020’de başlayacak çalışmalara daha kapsamlı hazırdı.

Bugün biyolojik afet sağlığımızı, doğamızın sağlığını etkilemeyi sürdürürken, ekonomimiz zorlanıp, sanayimiz büyümek için gayret ederken, yeşil toparlanma gereği her yerde vurgulanıyor. Vurgulanmak zorunda. Yok sayılamaz. Hepimiz için BM kararları ve yaygın bilinirlik için de BM günleri mühim. BM Genel Kurulu’nun Mart 2019’da ilan ettiği BM Ekosistem Restorasyon (Yenileme) On Yılı (2021-2030) için 2020’de biyoçeşitliliği başta Dünya Arı Günü, Dünya Biyoçeşitlilik Günü ve Dünya Çevre Günü’nde yazıp konuşarak, bozulmuş ve yok edilmiş ekosistemlerin yenilenmesinin önemi gündeme taşınmıştı. BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi “Doğa İle Uyumlu Yaşamak” 2050 vizyonuyla, 26 gigaton sera gazı salımının atmosferden alınması öngörüsünü başarmak için ilerliyoruz.

İnsan birbiriyle mükemmel uyumlu mikroorganizmaların, bitkilerin ve hayvanların düzenini, biyoçeşitliliğin ahengini bozmamalıdır. Düzen bozulursa yeni biyolojik afetler ve artan meteorolojik afetlerle karşı karşıya kalırız. Bizler biyoçeşitlilik dostu yaşamayı öğrenerek, yeşil toparlanma için bize düşeni yapmalıyız. Bu yolda dostluklarımız artmalı. Çevre dostu, iklim dostu yaşam şart. Örneğin arı sadece bal değildir. Bilmeliyiz. Arı soframız için çalışan, tozlaşma sağlayan tarlaların, ormanların iş ortağıdır. Bu yıl 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nün teması “Arı Dostu Yaşam”. Doğamızda bizim için çalışan adsız minik, küçük, büyük kahramanlar çok. Kahramanların kaybını durdurma, riskleri ortadan kaldırma, yenileme, önleme ve sürdürme görevimiz. 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü için geçen yıl “Çözümlerimiz Doğada” diyerek, yeşil toparlanmada biyoçeşitliliğin temel alınması gereği vurgulanmıştı. Bu yıl “Doğa İçin Çözümün Parçasıyız” temasıyla hasarlı ekosistemlerin yenilenmesi küresel hedefl erine ulaşmak için büyük ölçekli yatırımların seferberliği ve biyoçeşitlilik dostu olmamız gereği ortaya konuluyor. 29 Nisan’da ekosistem yenileme iş modellerini destekleyen yeni bir e-öğrenme programı, Restorasyon Fabrikası tanıtıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ekosistemlerimizi yenileme acil gerekliliği, BM Ekosistem Yenilenme On Yılı (2021-2030) için eylemler, hepimize düşen görevler açıklanacak. Ekosistemleri yenileme hiç kolay değil. Planlama ve sabır gerekiyor. Arı gibi çalışmak gerek. Ekosistem dostu olmak gerek.