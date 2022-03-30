Gelecek Asya’da olacak

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ile uzun bir zaman sonra, sohbet etme fırsatı buldum. Tekstilde onları daha çok Colin’s markasıyla tanıyorsunuz. Son yaptıkları Skyland Projesi içinde kurdukları HOM Dekorasyon Merkezi’nde biraraya geldik. Yemekte sohbet ederken, HOM Dekorasyon’un öyküsünün de ilginç olduğunu öğrendim. 3 kuleden meydana gelen proje, rezidans ve ofislerden oluşuyor. Otel projesinden vazgeçilmiş. Nurettin Eroğlu rezidans tarafından çok memnun olduğunu ve yabancıların özellikle Ortadoğu ve İranlıların ilgisinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Eroğlu, “Yüzde 60’ın üzerinde doluluk oranlarına ulaştık. Alıp hatta yine yabancılara satıyoruz” diyor. Otel projesinden ise markaların talepleri ve ekonomik şartların değişmesinden dolayı vazgeçtiklerini o kısımlarından rezidans alanlarına çevrildiğini belirtiyor.

HOM Dekorasyon’un öyküsü

Eroğlu, “Aslında AVM yapmayı düşünüyorduk. Karşımızda Vadi İstanbul var, Süleyman Çetinsaya ile konuştuk. Siz yapmayın dedik. Ama baktık onlar da yapıyor. Üstelik onlar yataydı, biz 5 katlı bir alana sahibiz. Biz de tüm dünyayı dolaştık. Bu bölge Ortadoğu’dan gelenlerin de uğrak noktası. İstanbul Havaalanı bize büyük avantaj getirdi. Markalara büyük katkımız oluyor. Türkiye’de bu ölçekte, düzende bir örnek yok. Dünyadaki örneklerinin merkezi. 40 bin metrekare alanda 100 markaya sahibiz. Kiracılarımız da burada olmaktan toplu olarak, sinerji yaratılmasından çok memnun” diyor.

“Türkiye’de örneğimiz yok”

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Skyland HOM’un merkeze yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve kompakt yapısıyla ev-ofis dekorasyonlarında A’dan Z’ye tüm ürünlerle müşteri isteklerine cevap veren bir yapıda olduğunu belirterek “Mobilyadan beyaz eşyaya ve elektroniğe, yer döşemesinden perdeye, aydınlatmadan aksesuara tarz sahibi ev ve ofisler tasarlamak isteyenleri HOM Design Center’da buluşturuyor. Avrupa’nın çeşitli kentlerinde ve İstanbul’da caddelere yayılan mobilya ve dekorasyon mağazalarını tek bir çatı altında toplayarak büyük kolaylık sağladık. Yola çıkarken buranın benzersiz olmasını istemiştik ve bu hedefimize ulaştık” dedi.

“Rusya bizim için önemli”

Nurettin Eroğlu ile Rusya ile ilgili de sohbet ettik şöyle diyor: “Ukrayna’da 100’e yakın mağazamız var. 24’ü açık gerisi kapalı… Rusya’da 205, 32 tane de Beyaz Rusya’da var mağazamız. Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya bizim toplam satışlarımızın yüzde 40’ını yapıyor. Bu açıdan bizim için önemli… Ekonomik yaptırımları bize dayatmazlarsa uzun vadede Türkiye bu işten ticari olarak, turizm olarak karlı çıkar. Yabancıların ve Rusya’nın şu anda tek dışa açılan kapısı Türkiye… Bu açıdan önemli ve barış çabasını da destekliyor”.

Avrupa hala potansiyel

Yeni pazarları konuşurken Avrupa’yı unutmamak lazım diyen Eroğlu, “ABD zor bir pazar… Avrupa’da ve bu bölgede başarılı olan ABD’de başarılı olamıyor. Oradaki markalar da Avrupa ve bu bölgelerde başarılı olamıyor. Hala dibimizde 500 milyon nüfuslu, milli geliri 30 bin Euro’luk yer var. Yani Avrupa ve büyük potansiyel. Orada gideceğimiz çok mesafe var. Bizim giyim ve moda bakış açılarımız bu bölgede Avrupa ve Rusya ile uyuşuyor. ABD daha basit, klasik… Şu anda biz Afrika ve Hindistan ile uğraşıyoruz. Afrika’da Sahra Altı Afrika hızlı gelişiyor” diyor.

Mısır’da çok güçlü üreticiyiz

Mısır’da da işlerin düzeldiğini söylüyor Eroğlu: “Bizim Mısır’da üretimimiz var. Afrika’nın kapısı da Mısır. Mısır’da bir sorun yok. İlişkiler artık yumuşuyor. 7-8 tane Türk markası orada üretim yapıyor. Nereden baksanız 100 bin kişi çalışıyor. Mısır’a ara vermiştik. Şimdi Mısır’ı büyütüyoruz. Üretim olarak Mısır’da çok güçlüyüz. Birisi ihracatta 1 numara, diğeri 3 numara… Orada hem denim kumaş yapıyoruz, hem konfeksiyon yapıyoruz. 5.500 kişi çalışıyor orada. Bizde tekstilde toplam 16 bin kişi çalışıyor. Fason üretim yapıyoruz. Büyük markalara üretiyoruz. Örneğin Levi’s, Tommy, Marks&Spencer bunların başında geliyor”.

Gelecek Asya’da olacak

Nurettin Eroğlu, Asya’daki potansiyele dikkat çekiyor: “Çin, Hindistan gibi ülkeler çok hızlı büyüyor. Bizim gidebileceğimiz pazarlar. Uzun vadede Afrika’da üretebilir hem oraya hem de Asya’ya satabilirsiniz. ABD’liler de şimdi Afrika’ya stratejik olarak bakıyorlar. Hindistan kanunları oturmuş çok demokrat bir ülke. Yavaş yavaş girilebilecek büyüyebileceğiniz pazarlar. Akşamdan sabaha kuralları değişmeyen bir ülke… Büyük şehirlerde mağazalar açarak girmek istiyoruz. Çin biraz daha zor. Daha çok devlet hakim girmek, adım atmak zor. Asya’da diğer ülkelerde bayilikler veriyoruz. Ama Hindistan’a gidersek kendimiz gitmek istiyoruz”.

“Mağaza, online dengelenecek”

Tekstildeki değişimleri değerlendiren Nurettin Eroğlu şöyle diyor: “Tekstilde en büyük değişim her işte olduğu gibi sanal ortamın hızlı ilerlemesi. Ama sırf ona dönecek diye de bir şey söz konusu değil. İnsan sosyal bir varlık. Eğer sosyalleşmeyeceksen, niye alacaksın, niye giyineceksin. Gidip yaşaman lazım… Bir zamanlar AVM’ler açıldı. Caddeler bitti deniyordu. Şimdi mağazalar için öyle deniyor. Caddeler de şu anda belki AVM’lerden daha kıymetli. Caddeler ölmez… Mağazalar da ölmez, AVM’ler de ölmez. Bundan sonra ne olacak. AVM’lerde, çok hızlı büyümeler olmayacak, kıymetli yerlerde belki açılacak. İyi perfomansı olmayanlar belki kapanacak. İnternet satışı da bir yer alacak. Bunlar bir şekilde dengelenecek satışlar içinde. AVM işi Polonya’da başladı, 1997 yılında sonra Rusya oldu. Bizde sonra başladı. Şimdi o büyüme bitti, doymuşluk var. Talep eskisi gibi yok”.