“Gelecek kuşaklar orman yok demesin”

Eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlere sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunma vizyonunu benimseyen OPET, toplumsal cinsiyet eşitliği odağında hayata geçirdiği Kadın Gücü Projesi kapsamında yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda başta istasyonlarındaki ‘Kadın Güç’leri (hedef en az iki kadın) olmak üzere tüm çalışanları adına sürdürülebilir ve kalıcı bir değer bırakma hedefiyle Ege Orman Vakfı işbirliği ile 30 bin fidan dikiliyor.

Ege Orman Vakfı ise ağaç dikme, ormanları koruma ve yeşil bilincini toplumun her kesimine yayma ilkesi ile 1995 yılında kurulmuş. Ağaçlandırma işleri, kamu ormanlarının sınırlarında veya kamu kurumlarına ait bazı bölgelerde yürütülüyor. Dikilen fidanlar, birer ağaç ve ormanın doğal bir parçası haline gelene kadar korunuyor. Bugüne kadar 12 milyonunu üzerinde fidanı toprakla buluşturmuşlar. Ağaçlandırma projeleri içerisinde fıstık çamı, zeytin ve sakız ağacı plantasyonları da bulunuyor.

Projeler kapsamında zeytinliklerde iyi tarım uygulamaları kullanılarak yetiştirilip hasat edilen zeytinler, Ege Orman Vakfı’nın iktisadi işletmesi olan Egeorman Zeytin ve Zeytinyağı San. Ve Tic. A.Ş. tarafından gıda standartlarına uygun olarak üretilip piyasaya sunuluyor. Zeytin, zeytinyağı, zeytinezmesi, kurutulmuş siyah zeytin bunlar arasında.

Kadın Gücü Ormanları Projesi’nin ilk fidan dikimi, İzmir Kınık mevkiinde gerçekleşti. Dikim törenine OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk ile OPET ve Ege Orman Vakfı yetkilileri katıldı.

Perihan Öztürk OPET’le yapılan işbirliğini şöyle değerlendirdi:

“İklim değişikliğine çözüm sunan ormanlaştırma projeleriyle karbon yutak alanları oluşturmaya devam ediyoruz. OPET’in çalışanları adına bağışladığı 30 bin fidan toplam 180 dekarlık bir alanda yer alacak. Bu da yaklaşık 25 futbol sahası büyüklüğünde bir alana eş değerdir. Dikilen fidanlar karbon depolama kapasitesi sayesinde atmosferdeki yaklaşık 12 bin 330 ton CO2 eş değeri karbonu absorbe edecek.

Gelecek nesillerin şekillenmesinde en büyük paya sahip kadınların hayatta daha güçlü var olabilmeleri için çalışma alanlarında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. OPET, Kadın Gücü Ormanları ile kadın çalışanları başta olmak üzere tüm çalışanları adına bağışladığı fidanlarla Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Doğa Ana’ya da bir hediye verdi. Bu anlamlı proje için OPET’e teşekkür ediyor, ormanların sürdürülebilirliğine olan desteklerinin devamını diliyoruz.”

OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk de törende yaptığı konuşmada sadece ürün ve hizmetlerle değil, sosyal sorumluluk anlayışı ile de toplumun nelere ihtiyaç duyduğu konusunda ayrıntılı araştırmalar yürüttüklerini, bu doğrultuda projeler geliştirdiklerini söyledi. Öztürk, şöyle devam etti:

“Kadın Gücü projemizi kadınların çalışma hayatının her alanında fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var olabileceğini gösterme hedefiyle hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl yaşanan üzücü orman yangınlarını da göz önüne alarak projemize yeni bir açılım getirdik ve başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlarımız adına ormanlar kurmaya karar verdik. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde istasyonlarımızdaki kadın güçlerine, yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla çeşitli hediyeler veriyorduk. Bu yıl her bir çalışanımızın ismine özel fidan dikerek sosyal sorumluluk vizyonumuz ile örtüşecek anlamlı bir armağana imza atıyoruz. OPET Kadın Gücü Ormanları ile topluma ve çevreye olan sorumluluğumuz doğrultusunda geleceğimize yatırım yapıyoruz. Proje kapsamında üç ayrı bölgede toplamda 30 bin fidan dikeceğiz. Bu yıl ilk adımını attığımız ağaçlandırma çalışmalarımızı kişiye özel dijital sertifikalarla belgeleyeceğiz.”

OPET tarafından yapılan bağış kapsamında, İzmir- Kınık’ın yanı sıra Adana Sarıçam, Elazığ Harput’ta dikilen fidanlar büyüyerek 30 bin ağaçlık OPET Kadın Gücü Ormanları’na dönüşecek. Üç farklı mevkii de ağırlıklı olarak Kızılçam ve Servi fidanları dikildi. Kurşunkalem büyüklüğünde dikilen fidanlar biyolojik bağımsızlığı oluşana kadar beş yıl boyunca Ege Orman Vakfı tarafından takip edilecek, tutmayan fidanlar yenilenecek.

Hedef, “gelecek kuşaklar orman yok demesin.”