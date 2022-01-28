Gelecek mesleki eğitimde…

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde kavşaklarda, caddelerde, fabrikaların duvarlarında, servis araçlarının arka ve önlerinde; “Tecrübeli ve tecrübesiz işçi alınacak” pankartı ve afişlerine sıkça rastlarsınız. Kayseri OSB yönetimi gelişi güzel asılan ilan afiş ve pankartların oluşturduğu görüntü kirliliğine son verecek bir uygulamayla imza attı. Kayseri OSB içindeki üç farklı bölgeye dört adet ilan panosu yaptırıldı.

Firmaların eleman ilanları artık bu panoda yer alacak ve farklı alanlara asılan eleman alımına yönelik ilanlar kaldırılacak. İlk kez yapılacak bu uygulamayla firmalar, fabrikalar ve sanayiciler, Kayseri OSB Müdürlüğü tarafından yaptırılan ilan panosunun her birisine 18 ilan asılabilecek. Dört adet yapılan ilan panosunun ikisi eleman ilanları için daha fazla kullanılan Abdülhamit Han Bulvarı’nın girişinde, diğer 2 ilan panosu ise tramvay son durağı ile Fevzi Mercan Camii’nin avlusuna konuldu. Firmalar bu panoları ücretsiz olarak kullanabilecek. Panolar sadece eleman ilanları için kullanılacak ve ilanların yayın süresi 60 gün olacak.

İş ve işçi arayanlara kolaylık olması açısından hayata geçirilen bu gelişmenin yanı sıra, Kayseri OSB’nin önemli oyuncularından Erciyes Anadolu Holding’in ev sahipliğinde “Aktif İşgücü Programları İşbirliği Protokolü” imzalandı. Kalifiye elemanın işveren ile buluşturulmasını amaçlayan imza törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ve İŞKUR Müdürü Ayşe Ak da katıldı.

İş başı eğitim programı ile işsizlerin iş yerlerinde mesleki deneyim ve beceri edinmeleri sağlanırken, bu süreçte de işverene katılımcıyı gözlemleme ve işin başında eğitme fırsatı veriliyor. Kurs süresince katılımcıların asgari ücret düzeyinde maaşları, İŞKUR tarafından ödenip, genel sağlık sigortası, iş kazası, meslek hastalığı, sigorta primi de yatırılıyor. Vali Günaydın, Erciyes Anadolu Holding’deki protokol imza törenini diğer sınai kuruluşların da izleyeceği müjdesini verdi. Bu gelişmelerin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığınca meslek liselerine özendirme amaçlı başlatılan “Gelecek Mesleki Eğitimde” kampanyası da Kayseri’de sorun haline gelen kalifiye eleman sıkıntısına çare olacak gibi görünüyor.

Zira, MEB’in, “Ortaokul mezunu olup, liseye kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp liseye devam edemeyen ara sınıflar dahil herkese bir imkan tanınmıştır. Bu durumda olanlar 4. Şubat’a kadar bir meslek lisesine kayıt olursa bugüne kadar devam etmiş sayılacak. Sigortası yapılarak, devlet tarafından 1276 TL ücret ödenecek. Ayrıca bu kişiler dışardan lise diploması da alacaklar. Yaş şartı aranmaksızın bu durumda olanlar bilgi almak ve kayıt yaptırmak için meslek liselerine başvurabilecekler” çağrısı kaçırılmayacak bir fırsat...

Kısacası devlet, kamuda, sanayide masa başı iş diye tutturmayanlar için çok cazip olanaklar sunuyor.