Gelecek Partisi’nden Temiz Siyaset Belgesi

Gelecek Partisi’nin dün açıkladığı Temiz Siyaset Belgesi nasıl yorumlanmalı? Bu yazımda bu konuyu ele aldım. Önümüzdeki dönem siyaset arenasını daha hareketli bir dönem bekliyor.

Gelecek Partisi, “Siyasi Ahlak Reformu ve Temiz Siyaset Belgesi”ni açıkladı. Altı başlıklı siyaset belgesi günümüzde yaşanan olumsuzluklar önerilen çözümlerle birlikte anlatıldı ve “Bu iklim muhafaza edilirken Anayasa değişikliği yapılamaz” denildi. Bir siyasi partinin bu türden çıkışı olarak alışılmadık bir yönteme tanık olurken, içlerinde CHP‘nin olduğu 8 partinin bu toplantıya temsilci yollaması dikkatimi çekti.

Gelecek Partisi’nin bu belgesinde kamu kaynaklarının denetim dışı kullanılmasının önlenmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Şeffaf ve rekabetçi bir yapının oluşturulması için “bütçe dışı fonların iptali”, “büyük ölçekli yatırımlarda halk oylaması yapılması”nın altı çiziliyor. İhale sisteminin yenilenmesi, kamu ihalelerinde şeffaflık sağlanması gibi konulara değiniliyor. Denetim ve hesap verilebilirliğin temiz siyasetin güvencesi olduğu vurgulanıyor.

Gelecek Partisi’nin sunduğu bu belgenin daha önce Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde gündeme alınmak istendiğini biliyorum. Ancak o dönemde konu gündem dışı kalmıştı. Davutoğlu’nun bu konuda “Bir gün uzayda da etkili bir konuma geleceğiz ama akşam pazar artıklarını toplayan yoksulların halini görmeden bunu söylemek bana Sovyet dönemini hatırlatıyor” demesi, partinin muhalefet dozunu arttıracağını gösteriyor.

Ahmet Davutoğlu'nun Osman Kavala’nın eşi için “Prof. Dr. Ayşe Buğra çok önemli bir akademisyendir”, “Kamu kaynakları, çok dar bir iş çevresine aktarılıyor”, “Basın özgürlüğü kısıtlanıyor” ifadelerini kullanması da özellikle dikkatimi çekti.

Gelecek Partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistemin hangi ilkeler üzerinde oturması gerektiğini bu siyasi belgeyle ortaya koymuş oluyor. Bu tutumuyla bir tartışma ortamı yaratıyor. Hem iktidar kanadında hem de muhalefet kanadında yapılan açıklamalar, siyaset arenasının önümüzdeki dönemde daha da hareketleneceğine işaret ediyor.

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