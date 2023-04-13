Gelecek planlarınızda bu dört konu var mı?

Bildiğiniz üzere bu köşede yeni dönemde iş ve yönetim konuşuyoruz. Geleceğin yönetim konuları ve gündemleri de ilgi alanımıza giriyor. Bu yazıda şirketleri gelecekte etkilemesini beklediğim dört önemli konuyu ele almak istiyorum. İnovasyon, yapay zeka, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik. Beklentim geleceği şekillendiren bu dört önemli gücü fark etmeniz ve bunlar ile ilgili harekete geçmeniz. Şirketinizin gelecekteki rekabet gücünü, karlılığını, hatta varlığını bu konularda atacağınız ya da atmayacağınız adımlar belirleyecek.

Gözlemlediğim pek çok şirketin yönetim kurulu veya tepe yönetimi gelecekte de işlerin aynı olacağına dair bir inanca sahip. Değişim bekliyorlar ancak şiddetli veya radikal bir değişim beklemiyorlar. Bu değişimin doğasından kaynaklanıyor. Değişim minik ama istikrarlı ilerleyen olgu.

Son iki veya üç senede bilim ve teknolojideki gelişim az gibi gözüküyor ama on sene sonucunda geriye dönüp baktığınızda farklı bir tablo görüyorsunuz. İşte gelecekteki konuları fark etmek için on sene beklememek gerek. Bunu eş zamanlı fark edip, aksiyon alan şirketler, bir değil, yüz adım önde olacaklar.

İnovasyon

İnovasyon, şirketlerin rekabetçi kalabilmeleri ve sürekli büyümeleri için vazgeçilmez bir unsur. İnovasyon sayesinde şirketler, yeni ürün ve hizmetler sunarak müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılar ve sektörlerinde lider konuma gelebilirler. Ayrıca inovasyon, şirketlerin süreçlerini optimize ederek maliyetleri düşürmelerine ve verimliliklerini artırmalarına olanak sağlıyor.

Ancak bu konuda ülkemizde bakış açıları hatalı. İnovasyon konusunda bilgimizi, yetkinliklerimizi, organizasyonumuzu komple gözden geçirmemiz gerekiyor. İnovasyonun Arge olmadığını daha önceki yazılarımda açıklamıştım. Şirketinizde inovasyon süreçleri doğru çalışsın istiyorsanız, önce konunun gerçekte ne olduğu ve olmadığını kurumsal olarak anlamak gerekiyor.

Yapay Zeka

Yapay zeka (AI) teknolojisi, şirketlerin gelecekteki başarılarının anahtarıdır. Günümüzde pek çok şirket, yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde daha hızlı ve doğru kararlar alabiliyor, müşteri deneyimini geliştiriyor ve daha etkili pazarlama stratejileri geliştiriyor. Yapay zeka ayrıca şirketlerin verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve daha etkin bir şekilde inovasyon yapmak için büyük fırsatlar sunar.

Yapay zeka da ülkemizde yanlış anlaşılan bir konu. Şirketlerin iş süreçlerini akıllı ve dijital hale getirmesinde önemli bir araç ancak amaç haline getirilmemeli. Çoğu şirkette yapay zekaya dayalı bazı çalışmalar yapılıyor, ancak bunlar iyi niyet çalışmaları olarak kalmış. Finansallara olumlu etki etmesi gerek. İşlerin verimliliğini, hızını ya da kalitesini ölçülebilir şekilde artırması gerek. Yapay zeka kutsallaştırılmadan, pratik iş faydaları için kullanılmalı.

Risk Yönetimi

Günümüzde iş dünyası, hızla değişen teknolojiler, küresel ekonomik dalgalanmalar ve siyasi belirsizliklerle dolu. Bu nedenle, şirketlerin gelecekte başarılı olmaları için etkili bir risk yönetimi stratejisi geliştirmeleri şart. Risk yönetimi, şirketlerin karşılaşabileceği olası tehditleri önceden belirlemelerine, bu tehditlere uygun önlemler almalarına ve olası zararları en aza indirgemelerine yardımcı oluyor.

Pek çok şirkette bu konu bir departmana bırakılmış, excel tablolarına indirgenmiş bir dokümantasyon işi olarak yürütülüyor. Oysa risk yönetimi en çok yönetim kurulu ve tepe yönetimin kullanacağı bir araç. Anahtar risk göstergelerinizi belirleyip, takip ediyor musunuz? Stratejik ve operasyonel risklerinize tedbir aldınız mı? Yöneticileriniz kararlarını risk odaklı veriyor mu? Riski yönetim sisteminizin bir parçası haline getirmeniz gerekiyor.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda dikkate alması gereken bir diğer önemli konu. Günümüzde tüketiciler ve yatırımcılar, şirketlerin çevreye ve topluma duyarlı olmalarını bekliyor ve bunu değerlendiriyorlar. Sürdürülebilir iş uygulamaları benimseyen şirketler, doğal kaynakları koruyarak ve toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak hem gelecek nesillerin ihtiyaçlarını garanti altına alıyor, hem de marka imajlarını güçlendiriyorlar.

Ayrıca sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve atık azaltma gibi alanlarda maliyet tasarrufu sağlayarak şirketlerin daha rekabetçi olmasına yardımcı oluyor. Bu noktada şirketinizin somut stratejileri ve yol haritası var mı? Pek çok şirket samimi ama koordine olmayan çabalar ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu konu gelecekteki varlığınız açısından kritik önemde.

Bu dört konuya yapacağınız yatırım, bu alanlarda gelişme sağlamak, sizin gelecekteki konumunuzu belirleyecek. Çok değil, 2030 senesinde bu dört konunun ciddi bir rekabet avantajı sağlamasını bekliyorum. O yüzden bugün yapmamız gereken bu konuları fark etmek, doğru anlamak, bu işlere uygun insan kaynağı geliştirmek, sistem kurmak ve bütçe sağlamak. Yönetim Kurullarının temel gündemlerinden bir tanesinin bu dört maddeye yönelik çalışmaları talep etmek ve koordine etmek olması gerektiği inancındayım.