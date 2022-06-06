‘Gelecek Turizmde’, Muğla’ya demir attı

İsveç’in Stokholm kentinde 1972’de yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda, gezegeni hızla ele geçiren tüketim tavrına dikkat çekmek için bir karar alınmış. 5 Haziran, Dünya Çevre Günü olarak kutlanılsın denilmiş. O tarihten bu yana 5 Haziran günü tüm dünyada gezegenin kıymet bilmesi gerektiğine vurgu yapan, çevreyi koruma farkındalığını ön plana çıkarmayı hedefleyen aktiviteler yapılıyor. Bu yılın mottosu, “Tek Bir Dünya”.

Birkaç gündür farklı disiplinler odağında başka bir dünya olmadığına vurgu yapan etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl Türkiye’de odak, geçen yaz çıkan yangınlarda en büyük zararı gören Muğla bölgesindeki ormanlardı. Biz de Anadolu Efes ile birlikte Marmaris bölgesinde fidanlar diktik. Şirket, geçen yıldan bu yana bölgedeki ormanların rehabilitasyonu için birçok çalışma yürütüyor. Bölgenin bitki örtüsüne uygun tohum topları atıyor. Her bir çalışan için bir fidan dikme kararı alarak bölgede Orman Genel Müdürlüğü ile bir çalışma başlatmış.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk’ten fidan alanında öğreniyoruz ki, fidan dikimi Muğla’daki çalışmalarının yalnızca bir parçası. Meğer Muğla’da yerel kalkınmaya ve sürdürülebilir turizme 2018’den bu yana destek veriyorlarmış. “Biz bölgedeyken orman yangınları başladı. Bu nedenle söndürme çalışmalarına ilk katılan firmalardan biriydik. Şirket şimdi de Muğla’nın çevresel, sosyal ve ekonomik rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak için harekete geçiyoruz” diyor.

Sürdürülebilir turizme beş yeni rota

Altürk’ün bahsettiği rehabilitasyon çalışmalarını, şirketin 15 yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerinde hayata geçirdiği “Gelecek Turizmde” projesi kapsamında yürütme kararı alınmış. Buna göre proje, iki yıl boyunca Muğla’ya demir atacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde; daha önce Bursa, Kars, Rize gibi şehirlerde 200 binin üzerinde kişinin hayatına dokunmuş. 15 yılda projeye 2 milyon dolarlık bütçe aktarılmış. Onur Altürk, Muğla’da neler yapılacağını şöyle özetliyor: “Muğla bölgesinde beş yeni alternatif turizm rotası oluşturacağız. Şu anda UNDP, bu beş unsurun ne olduğu konusunda saha çalışması yapıyor. Sonra bir çalıştay ile beş rotaya karar verilecek. Proje kapsamında 500 kişiye sürdürülebilir turizm eğitimlerinin verilmesi hedefleniyor. Özellikle kadın girişimciler için hibe, mentorluk ve iletişim desteği sağlanacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı oluşturulacak. Bunun yanı sıra bölgede sürdürülebilir turizm eğitimi alan işletmeler, ‘Gelecek Turizmde öneriyor’ kapsamına alınacak. Ayrıca risk altındaki bölgelere su tankları yerleştirilecek, vatandaşlara yangınla mücadele eğitimleri verilecek.”

Köyceğiz çalışması örnek oldu

Onur Altürk’ün anlattığı plan oldukça kapsamlı. Şirketin de bölgede deneyimi var. Zira 2018’de Gelecek Turizmde projesi kapsamında Köyceğiz’de bir çalışma başlatılmıştı. Burada Aromatik Bitkiler Evi projesiyle kırsal kalkınmaya katkı sunduklarını söyleyen Altürk, şimdi bunun kapsamını genişleteceklerini anlatıyor. Aromatik Bitkiler Evi projesinin amacı, Köyceğiz’in dünyada trend haline gelen aromaterapi turlarının yeni rotalarından biri haline gelmesi, Köyceğizli kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi.

Anadolu Efes ekibinin dikkat çektiği aromatik bitkilerden biri tüm dünyada türü azalan sığla ağacı. Ege’nin kadim bitkilerinden olan bu ağacın kabukları ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Gelecek Turizmde ekibinin planı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin akademisyenleriyle sığla ağacının bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek. Aynı zamanda ağacın geleceğini de bu sayede koruma altın almak. Halen üniversite ve Gelecek Turizmde ekibi, proje üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Projeye 2 milyon dolar

- 15 yılda sürdürülebilir turizm konusundaki yerel girişimlere 2 milyon dolarlık hibe ve iletişim desteği sağlandı.

- 19 proje ile 200 bin kişinin hayatına dokunuldu.

- 15 yılda 600 STK ve 23 üniversiteyle işbirliği yapıldı.

- Toplamda 7 yeni STK kurulmasına ön ayak olundu.

- Yaklaşık 500 kadına iş imkânı sağlandı.